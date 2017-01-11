Иногда в семейной жизни наступает момент, когда один из супругов или оба сразу осознают, что так больше продолжаться не может, и задают себе вопрос: «А стоит ли дальше идти рука об руку вместе?». Отношения требуют постоянной работы над собой, поэтому важно миллион раз обдумать и обсудить друг с другом, расставаться или сохранить брак? Ниже представлены несколько предвестников возможного разрушения семьи.





1. Отсутствие единого решения и невозможность к нему прийти.

Супруги должны работать в команде, то есть вести переговоры по большинству решаемых вопросов и совместно находить выходы из различных ситуаций. В противном случае, общение мужа и жены является абсолютно неэффективным, они не подходят друг другу. Главная польза совместного разрешения проблемных ситуаций состоит в том, что близкий человек способен объективно взглянуть на ситуацию и реально помочь в существующем выборе.

2. Неумение или нежелание идти на компромиссы.

Супруг, который считает, что слишком много отдает в отношениях, недостаточно получает взамен и постоянно уступает мужу или жене вопреки собственным желаниям, будет не удовлетворен семейной жизнью. Стоит все же обратить внимание на положительные стороны, которые существуют в брачном союзе, в частности – на то, что каждый получает от таких отношений.

3. Осознание того, что у супругов не осталось практически ничего общего.

Разные интересы, жизненные позиции и цели могут стать причиной развода любящих друг друга людей. В такой ситуации важно совместно обсудить то, чего хочет каждая сторона от семейных отношений, и существует ли общая база, которая объединяет имеющиеся различия.

4. Неравенство в браке.

Важно дать почувствовать любимому человеку то, что в семье все равны. Если муж или жена считает свою вторую половину недостойной партией, ничего хорошего это не предвещает.

5. Отсутствие общего языка.

Зачастую со временем пары сталкиваются со сложностями в общении: скрывают что-либо друг от друга, систематически критикуют, замыкаются в себе и даже переходят на крики. Можно попробовать обратиться к психологу, который поможет наладить супружеский диалог.

6. Конкуренция друг с другом.

Чаще всего разрушаются такие семьи, в которых супруги забывают о совместном счастье, начинают играть друг с другом в отмщение и сводить счеты за любые провинности, сосредоточиваясь на победах в этой борьбе. Важно на первый план все же ставить прощение и любовь.

7. Редкий секс или его полное отсутствие.

Если супруг вызывает только раздражение и негатив, не интересует в постели и не дает чувства удовлетворения, спальня превращается в место исключительно для сна. Если супруги спят к этому моменту в одной комнате.

8. Безразличие к чувствам супруга.

Если любимый человек заводит разговор о своих чувствах, желаниях, планах и идеях, обо всем другом, что для него крайне важно и ценно, а супруг отвечает на это с безразличием и лишенными смысловой нагрузки словами, стоит задуматься о том, нужен ли такой апатичный брак.

9. Грубость.

Супруги на гране развода обычно не выбирают выражений и стараются как можно больше уколоть словами друг друга. В обычной жизни сарказм может быть приятным достоинством интересного человека, но когда злость и невежество переходит на мужа или жену, не стоит ждать семейного благополучия в дальнейшем.

10. Чувство разочарования в совместной жизни.

Негативная энергия, исходящие от супруга флюиды разочарования могут подавлять все счастливое и хорошее, что чувствует в браке его партнер. Мысли о положительных сторонах семьи, приятные воспоминания о совместной жизни, позитивный взгляд на неприятные ситуации могут помочь, если супруги оба приложат максимум усилий.

11. Желание проводить много времени раздельно.

Если супруг старается допоздна засиживаться на работе, встречается с друзьями, находит себе хобби и занятия, пытаясь отгородиться от семьи и любимого человека, стоит пересмотреть отношения подобного рода и поговорить друг с другом о появившейся рутине в совместной жизни. Возможно, это прямой путь к разводу.

Текст: Flytothesky.ru