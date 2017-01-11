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11 признаков грядущего развода
12.01.2017 17:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Иногда в семейной жизни наступает момент, когда один из супругов или оба сразу осознают, что так больше продолжаться не может, и задают себе вопрос: «А стоит ли дальше идти рука об руку вместе?». Отношения требуют постоянной работы над собой, поэтому важно миллион раз обдумать и обсудить друг с другом, расставаться или сохранить брак? Ниже представлены несколько предвестников возможного разрушения семьи.
1. Отсутствие единого решения и невозможность к нему прийти.
Супруги должны работать в команде, то есть вести переговоры по большинству решаемых вопросов и совместно находить выходы из различных ситуаций. В противном случае, общение мужа и жены является абсолютно неэффективным, они не подходят друг другу. Главная польза совместного разрешения проблемных ситуаций состоит в том, что близкий человек способен объективно взглянуть на ситуацию и реально помочь в существующем выборе.
2. Неумение или нежелание идти на компромиссы.
Супруг, который считает, что слишком много отдает в отношениях, недостаточно получает взамен и постоянно уступает мужу или жене вопреки собственным желаниям, будет не удовлетворен семейной жизнью. Стоит все же обратить внимание на положительные стороны, которые существуют в брачном союзе, в частности – на то, что каждый получает от таких отношений.
3. Осознание того, что у супругов не осталось практически ничего общего.
Разные интересы, жизненные позиции и цели могут стать причиной развода любящих друг друга людей. В такой ситуации важно совместно обсудить то, чего хочет каждая сторона от семейных отношений, и существует ли общая база, которая объединяет имеющиеся различия.
4. Неравенство в браке.
Важно дать почувствовать любимому человеку то, что в семье все равны. Если муж или жена считает свою вторую половину недостойной партией, ничего хорошего это не предвещает.
5. Отсутствие общего языка.
Зачастую со временем пары сталкиваются со сложностями в общении: скрывают что-либо друг от друга, систематически критикуют, замыкаются в себе и даже переходят на крики. Можно попробовать обратиться к психологу, который поможет наладить супружеский диалог.
6. Конкуренция друг с другом.
Чаще всего разрушаются такие семьи, в которых супруги забывают о совместном счастье, начинают играть друг с другом в отмщение и сводить счеты за любые провинности, сосредоточиваясь на победах в этой борьбе. Важно на первый план все же ставить прощение и любовь.
7. Редкий секс или его полное отсутствие.
Если супруг вызывает только раздражение и негатив, не интересует в постели и не дает чувства удовлетворения, спальня превращается в место исключительно для сна. Если супруги спят к этому моменту в одной комнате.
8. Безразличие к чувствам супруга.
Если любимый человек заводит разговор о своих чувствах, желаниях, планах и идеях, обо всем другом, что для него крайне важно и ценно, а супруг отвечает на это с безразличием и лишенными смысловой нагрузки словами, стоит задуматься о том, нужен ли такой апатичный брак.
9. Грубость.
Супруги на гране развода обычно не выбирают выражений и стараются как можно больше уколоть словами друг друга. В обычной жизни сарказм может быть приятным достоинством интересного человека, но когда злость и невежество переходит на мужа или жену, не стоит ждать семейного благополучия в дальнейшем.
10. Чувство разочарования в совместной жизни.
Негативная энергия, исходящие от супруга флюиды разочарования могут подавлять все счастливое и хорошее, что чувствует в браке его партнер. Мысли о положительных сторонах семьи, приятные воспоминания о совместной жизни, позитивный взгляд на неприятные ситуации могут помочь, если супруги оба приложат максимум усилий.
11. Желание проводить много времени раздельно.
Если супруг старается допоздна засиживаться на работе, встречается с друзьями, находит себе хобби и занятия, пытаясь отгородиться от семьи и любимого человека, стоит пересмотреть отношения подобного рода и поговорить друг с другом о появившейся рутине в совместной жизни. Возможно, это прямой путь к разводу.
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Иногда в семейной жизни наступает момент, когда один из супругов или оба сразу осознают, что так больше продолжаться не может, и задают себе вопрос: «А стоит ли...
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