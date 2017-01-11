



Короткие юбки, призывные взгляды, прозрачные кофты и яркие губы. Чем только не пытаются женщины заманить к себе в сети привлекательного мужчину. У одних это получается, а другие вынуждены терпеть неудачи в личной жизни. Не у всех есть смелость примерить на себя полупрозрачный фасончик или намалевать губы алой помадой. Как же быть скромнягам? Чем привлечь мужчину в свою судьбу? Всегда ли вызывающий внешний вид гарантирует знакомство с мужчиной своей мечты?

Сначала стоит развенчать один миф: яркая внешность не гарантирует успех у мужчин. Женщины, одевающиеся «без комплексов», страдают от одиночества не меньше своих несмелых подруг. Привлекать мужчину можно при помощи трех простых приемов.

1. Не особо щеголять своим интеллектом. Да, на работе нужно демонстрировать свои знания и смекалку. Босс точно оценит. Но при общении с мужчинами следует быть начитанной, не более того. Сильный пол не терпит умственного превосходства женщины. Мужчина должен чувствовать, что он самый умный и сообразительный, поэтому при общении с ним не нужно давить его своим интеллектом. Пусть он почувствует себя самым сообразительным и находчивым.

2. Казаться слабой. В обычной жизни женщина может гнуть стальные прутья, забивать гвозди и менять колеса в машине. Но при общении с мужчиной она не будет в состоянии отличить отвертку от шпателя и поднять что-то тяжелее своей сумочки. Женщина должна позволить за собой поухаживать: донести тяжелую пачку бумаг, починить карбюратор в машине. Мужчина – герой, ему необходимо постоянно демонстрировать свою физическую силу. Лишать его такой возможности – грех и преступление.

3. Уметь прикасаться к мужчине. Тактильный контакт много значит при общении с сильным полом. Правильные прикосновения помогут наладить и духовную, и физическую близость. Во время разговора с понравившимся мужчиной очень правильно будет прикасаться в его руке чуть ниже локтя. Такой тактильный сигнал очень возбуждает. Также при любой удобной возможности нужно шептать мужчине на ушко (естественно, когда это уместно). Нервные окончания, находящиеся в ухе, тесно связаны с сексуальными ощущениями. Мужчины млеют, когда им что-то нежно шепчет на ушко. Нюанс: дыхание должно быть свежим, иначе эффект будет прямо противоположным.

Понравиться мужчине можно не только при помощи эффектной внешности. Не стоит щеголять своими обширными знаниями, хвастаться физической силой и пренебрегать нежными прикосновениями. Именно такие приемы будут привлекать мужчин, даже если женщина одета в наглухо закрытое платье и совершенно без косметики.

Текст: Flytothesky.ru