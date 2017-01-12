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Владелец магазина поймал воришек, регулярно таскавших его товары последние 5 лет. Это белки!
12.01.2017 23:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Конфеты и шоколад
Если вы думаете, что хозяева с облегчением вздохнули, узнав, что воришками оказались не люди, то вы ошибаетесь. «Их трудно поймать на месте преступления», – объясняет Синди, ведь изловить воров пытались и её родители, и даже клиенты. К тому времени когда нужно реагировать, белка уже успевает удрать на улицу, держа в зубах шоколадный батончик Kinder Bueno.
Синди пишет: «Нужно, тем не менее, признать, что у белок отменный вкус. Kinder Bueno – это отличный выбор». А еще они любят закуску Crucnhie Capers. Семья Ким еще не знает, как им бороться с этой «пушистой» проблемой, но зато вы можете увидеть забавное видео с белками-воришками.
Конфеты и шоколад исчезали из этого магазина в течение более 5 лет…
На видео видно, что все это время преступниками были белки
Их любимый шоколадный батончик Kinder Bueno. «Нужно признать, что у белок отменный вкус»
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Конфеты и шоколад исчезали из этого магазина в течение более 5 лет, и воришками оказались белки. Синди Ким, чьи родители владеют бакалейным магазинчиком в Торонто...
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