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Владелец магазина поймал воришек, регулярно таскавших его товары последние 5 лет. Это белки!

12.01.2017 23:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Конфеты и шоколад исчезали из этого магазина в течение более 5 лет, и воришками оказались белки. Синди Ким, чьи родители владеют бакалейным магазинчиком в Торонто (Канада), говорит, что все началось тогда, когда ее отец стал кормить птиц возле магазина и оставлять немного зёрен и для белок. «Мне так кажется, что они просто привыкли приходить к нашему магазину за едой. Но одних зёрнышек им показалось мало, потому они решили нас обворовывать», – говорит Синди.

Если вы думаете, что хозяева с облегчением вздохнули, узнав, что воришками оказались не люди, то вы ошибаетесь. «Их трудно поймать на месте преступления», – объясняет Синди, ведь изловить воров пытались и её родители, и даже клиенты. К тому времени когда нужно реагировать, белка уже успевает удрать на улицу, держа в зубах шоколадный батончик Kinder Bueno.

Синди пишет: «Нужно, тем не менее, признать, что у белок отменный вкус. Kinder Bueno – это отличный выбор». А еще они любят закуску Crucnhie Capers. Семья Ким еще не знает, как им бороться с этой «пушистой» проблемой, но зато вы можете увидеть забавное видео с белками-воришками.Владелец магазина поймал воришек, регулярно таскавших его товары последние 5 лет. Это белки!

Конфеты и шоколад исчезали из этого магазина в течение более 5 лет…

Владелец магазина поймал воришек, регулярно таскавших его товары последние 5 лет. Это белки!

На видео видно, что все это время преступниками были белки

Владелец магазина поймал воришек, регулярно таскавших его товары последние 5 лет. Это белки!

Их любимый шоколадный батончик Kinder Bueno. «Нужно признать, что у белок отменный вкус»

Владелец магазина поймал воришек, регулярно таскавших его товары последние 5 лет. Это белки!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Конфеты и шоколад исчезали из этого магазина в течение более 5 лет, и воришками оказались белки. Синди Ким, чьи родители владеют бакалейным магазинчиком в Торонто...

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