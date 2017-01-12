Действенный метод Кайдзен





Вы уже пересмотрели массу мотивационных видеороликов и скупили в магазине немало тематических книг, которые обещают изменить вашу жизнь в пять простых шагов. А воз и ныне там. Звучит знакомо?

Конечно, вы можете прочитать книгу от корки до корки и даже выполнить некоторые из необходимых шагов, но вряд ли они принесут вам немедленные результаты, которых вы ожидали. Вы, естественно, испытываете жесточайшее разочарование, заставляющее вас игнорировать хоть какие-то улучшения. Через некоторое время старые привычки берут верх, и повторный (или очередной) запуск процесса изменений становится еще сложнее.

Причины, по которым мы ставим себе нереальные цели

Не имеет значения, насколько вы яркая, здравомыслящая и решительная личность. Персональная трансформация – это долгосрочный процесс, и коротких путей к ней нет. Установить нереальные цели весьма легко, особенно когда вы вдохновлены и испытываете оптимизм по поводу ожидаемых результатов. И вы действительно собираете в кучку всю свою силу воли в тщетной попытке насильно достичь успеха. Вы говорите себе: «На этот раз я сделаю это» или «Я буду продолжать попытки, пока не получу желаемое». К сожалению, вероятность этого очень и очень низкая.

Когда дело доходит до постановки целей, идея кардинальных изменений становится убийцей мотивации. Исследования показывают, что наш мозг обладает иммунитетом к любым резким переменам. Они заставляют и наше тело, и наш разум сопротивляться, чтобы вернуться в привычную зону комфорта. Но именно такую ошибку мы и допускаем: мы устанавливаем цели, требующие изменений в нашей жизни, которые просто недостижимы.

Метод Кайдзен – ваш план для долгосрочного успеха

Родом из японской философии метод Кайдзен является долгосрочным подходом к изменениям, то есть когда изменения реализуются малыми частями и поэтапно. Самое интересное, что этот метод используется многими предприятиями (например, заводами-изготовителями), и направлен он на повышение эффективности и качества путем внедрения небольших и постепенных изменений, благодаря которым бизнес начинает расти и процветать.

История метода «Кайдзен» (постоянного улучшения) началась после Второй мировой войны, когда компания Toyota применила эту концепцию в своем производственном процессе. В результате Кайдзен стал очень популярным в Японии в 1950-х годах, причем его практика не утратила своей актуальности и по сей день.

Хотя метод этот был разработан для улучшения бизнеса, он также может применяться и к личной постановке целей. Иными словами, если аналогичным образом запустить процесс краткосрочных, постепенных достижений на ежедневной основе, то вы в конечном итоге выработаете весьма эффективные и продуктивные привычки в долгосрочной перспективе.

Начните путь к своим целям с помощью метода Кайдзен

Хорошие привычки напрямую связаны с эффективной постановкой целей. Подход Кайдзен помогает вам эти привычки выстроить и закрепить, а также учит делать ежедневные небольшие шаги по направлению к цели. В результате хорошие привычки вытеснят плохие, и ваша жизнь станет налаживаться.

Начните разбивать свои цели на мелкие части. Каждый день выполняйте небольшой процент от каждой части. Например, если вы пишете книгу, составьте себе график работы над ней и строго его придерживайтесь каждый день. Установите реалистичное количество слов, которое вы можете писать ежедневно, и не отступайте от плана. Такие небольшие шаги будут более «управляемыми» для вас и намного меньше пугающими.

Если применять такой подход мелких, но постоянных достижений, то изменения начнут происходить практически самостоятельно до тех пор, пока в конечном итоге вы не увидите общую картину значительного улучшения. Просто попробуйте! Установите себе цель для достижения в течение трех месяцев. Начните выполнять всего 1%, но ежедневно. Да, это небольшое количество, но оно выполнимо. Сосредоточьтесь на действиях, а не на их результатах. Каждый небольшой процент будет увеличивать общую цифру, и через три месяца вы заметите улучшение на 100% с того момента, когда вы стартовали.

Текст: Flytothesky.ru