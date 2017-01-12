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"Ла-ла Ленд": когда гаснет свет
13.01.2017 10:25 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Самый успешный фильм 2016 года наконец-то вышел в белорусский прокат. До этого "Ла-ла Лэнд" уже успел собрать целые воз и маленькую тележку разномастных наград — от престижных фестивалей до "Золотых глобусов". Корреспонденты Sputnik Елена Васильева и Евгений Казарцев отправились в столичный кинотеатр Silver Screen, чтобы оценить мюзикл и узнать, правду ли о нем пишут в многочисленных отзывах.
"Ла-ла Лэнд": когда красиво и мечтательно
"Это классика!" — говорит героиня Эммы Стоун, имея ввиду свою должность баристы на территории кофейни в центре Голливуда, смешанную с мечтой стать актрисой и сценаристом. "Это классика" — говорят критики о "Ла-ла Лэнд", классика в которой традиционные голливудские кабриолеты из 50-х в одном кадре соединяют с айфонами, Луи Армстронга c Youtube, как бы подчеркивая, что кроме декораций ни в нас, ни в Голливуде ничего не изменилось. Смеяться и утирать слезы заставляют какие-то древние механизмы, на которых работал старый Голливуд, из-за которых казались смешным Бастора Китон и страшным Хичкок.
© REUTERS Mario Anzuoni
В Голливуде красиво то, на что падает свет, еще Гослинг и Стоун. Город звезд наверное никогда не показывали с таких неприглядных и скучных ракурсов, ваша однушка с "икеей" наверняка притягательнее декораций фильма. За пределами пятна света софитов все тоскливо. Конечно, если ты не танцуешь линди-хоп, не пишешь сценариев и не влюблен. Или просто — не влюблен.
Зрители разделились на две категории — одни утирали слезы (чем придется), другие уверенно заявляли о хэппи-энде фильма (разве может в мюзиклах не быть счастливого конца?). Герои,и правда, прожили неплохую жизнь, и даже счастливую, но режиссер показал нам и альтернативную реальность — ту, в которой нет голливудских судьбоносных столкновений случайных встречных, а тезис "следуй за мечтой" работает не так, как написано в инструкции.
Из каждой жизни можно сделать мюзикл, даже если вы безымянный саксофонист из джазового оркестра — главное, чтобы на вас вовремя упало пятно света. Какой будет финал? Зависит от того, танцуют ли в вашей жизни водители авто и теряет ли власть над карманным платком сила притяжения.
Кому стоит идти на фильм и при чем здесь эскапизм
А теперь на минуту задумайтесь: в каком последнем голливудском фильме вы в последний раз видели исключительно добрые и трогательные вещи? И нет, спасение повстанцами мира от злодеев в спин-оффе "Звездных войн" здесь не считается.
"Ла-ла Ленд" во многом примечателен и собрал восторженные отзывы критики потому, что преломил тренд кино из фабрики грез — если раньше все было реалистично, максимально сердито и сложно, с надутыми щеками ДиКаприо в "Выжившем" и расследованиями педофилии из "В центре внимания", то сейчас кино будто возвращается на несколько десятилетий назад. Зрителю предлагают светлую историю об эскапизме и мечтах.
© Фото: Silver Screen
Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
Бегство от серой реальности — главный толчок сюжета в "Ла-ла Ленде". Из воюющего и беспрестанно спорящего мира герои буквально улетают в свой уютный мир, где можно петь и танцевать, а главное — быть искренними. Так же в грезы погружаются и зрители — улетают вместе с актерами, режиссером Дэмьеном Шазеллом и композитором Джастином Гурвицем в тот самый "city of stars…"
Хотите передохнуть, забыть обо всем и приятно провести время — тогда вам точно нужно идти на "Ла-ла Ленд". Как минимум вы сможете посмотреть настоящее, красивое и искреннее кино — именно то, что сегодня в дефиците.
В кинотеатрах сети Silver Screen фильм "Ла-ла Лэнд" будет идти до начала февраля.
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Вам никогда не казалось, что стоит немного помечтать, как вокруг сразу приглушается и свет, и посторонние звуки? Если да, то "Ла-ла Ленд" создан именно для вас.
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