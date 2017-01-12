﻿ "Ла-ла Ленд": когда гаснет свет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Ла-ла Ленд": когда гаснет свет

13.01.2017 10:25 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Самый успешный фильм 2016 года наконец-то вышел в белорусский прокат. До этого "Ла-ла Лэнд" уже успел собрать целые воз и маленькую тележку разномастных наград — от престижных фестивалей до "Золотых глобусов". Корреспонденты Sputnik Елена Васильева и Евгений Казарцев отправились в столичный кинотеатр Silver Screen, чтобы оценить мюзикл и узнать, правду ли о нем пишут в многочисленных отзывах.

"Ла-ла Лэнд": когда красиво и мечтательно

"Это классика!" — говорит героиня Эммы Стоун, имея ввиду свою должность баристы на территории кофейни в центре Голливуда, смешанную с мечтой стать актрисой и сценаристом. "Это классика" — говорят критики о "Ла-ла Лэнд", классика в которой традиционные голливудские кабриолеты из 50-х в одном кадре соединяют с айфонами, Луи Армстронга c Youtube, как бы подчеркивая, что кроме декораций ни в нас, ни в Голливуде ничего не изменилось. Смеяться и утирать слезы заставляют какие-то древние механизмы, на которых работал старый Голливуд, из-за которых казались смешным Бастора Китон и страшным Хичкок.

"Ла-ла Ленд": когда гаснет свет
© REUTERS Mario Anzuoni
"Золотой глобус": главный триумфатор - "Ла-ла Ленд"

В Голливуде красиво то, на что падает свет, еще Гослинг и Стоун. Город звезд наверное никогда не показывали с таких неприглядных и скучных ракурсов, ваша однушка с "икеей" наверняка притягательнее декораций фильма. За пределами пятна света софитов все тоскливо. Конечно, если ты не танцуешь линди-хоп, не пишешь сценариев и не влюблен. Или просто — не влюблен.

Зрители разделились на две категории — одни утирали слезы (чем придется), другие уверенно заявляли о хэппи-энде фильма (разве может в мюзиклах не быть счастливого конца?). Герои,и правда, прожили неплохую жизнь, и даже счастливую, но режиссер показал нам и альтернативную реальность — ту, в которой нет голливудских судьбоносных столкновений случайных встречных, а тезис "следуй за мечтой" работает не так, как написано в инструкции.

Из каждой жизни можно сделать мюзикл, даже если вы безымянный саксофонист из джазового оркестра — главное, чтобы на вас вовремя упало пятно света. Какой будет финал? Зависит от того, танцуют ли в вашей жизни водители авто и теряет ли власть над карманным платком сила притяжения.

Кому стоит идти на фильм и при чем здесь эскапизм

А теперь на минуту задумайтесь: в каком последнем голливудском фильме вы в последний раз видели исключительно добрые и трогательные вещи? И нет, спасение повстанцами мира от злодеев в спин-оффе "Звездных войн" здесь не считается.

"Ла-ла Ленд" во многом примечателен и собрал восторженные отзывы критики потому, что преломил тренд кино из фабрики грез — если раньше все было реалистично, максимально сердито и сложно, с надутыми щеками ДиКаприо в "Выжившем" и расследованиями педофилии из "В центре внимания", то сейчас кино будто возвращается на несколько десятилетий назад. Зрителю предлагают светлую историю об эскапизме и мечтах.

"Ла-ла Ленд": когда гаснет свет
© Фото: Silver Screen
Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Бегство от серой реальности — главный толчок сюжета в "Ла-ла Ленде". Из воюющего и беспрестанно спорящего мира герои буквально улетают в свой уютный мир, где можно петь и танцевать, а главное — быть искренними. Так же в грезы погружаются и зрители — улетают вместе с актерами, режиссером Дэмьеном Шазеллом и композитором Джастином Гурвицем в тот самый "city of stars…"

Хотите передохнуть, забыть обо всем и приятно провести время — тогда вам точно нужно идти на "Ла-ла Ленд". Как минимум вы сможете посмотреть настоящее, красивое и искреннее кино — именно то, что сегодня в дефиците.

В кинотеатрах сети Silver Screen фильм "Ла-ла Лэнд" будет идти до начала февраля.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вам никогда не казалось, что стоит немного помечтать, как вокруг сразу приглушается и свет, и посторонние звуки? Если да, то "Ла-ла Ленд" создан именно для вас.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Дмитрий Киселев о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика