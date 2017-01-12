Самый успешный фильм 2016 года наконец-то вышел в белорусский прокат. До этого "Ла-ла Лэнд" уже успел собрать целые воз и маленькую тележку разномастных наград — от престижных фестивалей до "Золотых глобусов". Корреспонденты Sputnik Елена Васильева и Евгений Казарцев отправились в столичный кинотеатр Silver Screen, чтобы оценить мюзикл и узнать, правду ли о нем пишут в многочисленных отзывах.

"Ла-ла Лэнд": когда красиво и мечтательно

"Это классика!" — говорит героиня Эммы Стоун, имея ввиду свою должность баристы на территории кофейни в центре Голливуда, смешанную с мечтой стать актрисой и сценаристом. "Это классика" — говорят критики о "Ла-ла Лэнд", классика в которой традиционные голливудские кабриолеты из 50-х в одном кадре соединяют с айфонами, Луи Армстронга c Youtube, как бы подчеркивая, что кроме декораций ни в нас, ни в Голливуде ничего не изменилось. Смеяться и утирать слезы заставляют какие-то древние механизмы, на которых работал старый Голливуд, из-за которых казались смешным Бастора Китон и страшным Хичкок.

В Голливуде красиво то, на что падает свет, еще Гослинг и Стоун. Город звезд наверное никогда не показывали с таких неприглядных и скучных ракурсов, ваша однушка с "икеей" наверняка притягательнее декораций фильма. За пределами пятна света софитов все тоскливо. Конечно, если ты не танцуешь линди-хоп, не пишешь сценариев и не влюблен. Или просто — не влюблен.

Зрители разделились на две категории — одни утирали слезы (чем придется), другие уверенно заявляли о хэппи-энде фильма (разве может в мюзиклах не быть счастливого конца?). Герои,и правда, прожили неплохую жизнь, и даже счастливую, но режиссер показал нам и альтернативную реальность — ту, в которой нет голливудских судьбоносных столкновений случайных встречных, а тезис "следуй за мечтой" работает не так, как написано в инструкции.

Из каждой жизни можно сделать мюзикл, даже если вы безымянный саксофонист из джазового оркестра — главное, чтобы на вас вовремя упало пятно света. Какой будет финал? Зависит от того, танцуют ли в вашей жизни водители авто и теряет ли власть над карманным платком сила притяжения.

Кому стоит идти на фильм и при чем здесь эскапизм

А теперь на минуту задумайтесь: в каком последнем голливудском фильме вы в последний раз видели исключительно добрые и трогательные вещи? И нет, спасение повстанцами мира от злодеев в спин-оффе "Звездных войн" здесь не считается.

"Ла-ла Ленд" во многом примечателен и собрал восторженные отзывы критики потому, что преломил тренд кино из фабрики грез — если раньше все было реалистично, максимально сердито и сложно, с надутыми щеками ДиКаприо в "Выжившем" и расследованиями педофилии из "В центре внимания", то сейчас кино будто возвращается на несколько десятилетий назад. Зрителю предлагают светлую историю об эскапизме и мечтах.



© Фото: Silver Screen Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Бегство от серой реальности — главный толчок сюжета в "Ла-ла Ленде". Из воюющего и беспрестанно спорящего мира герои буквально улетают в свой уютный мир, где можно петь и танцевать, а главное — быть искренними. Так же в грезы погружаются и зрители — улетают вместе с актерами, режиссером Дэмьеном Шазеллом и композитором Джастином Гурвицем в тот самый "city of stars…"

Хотите передохнуть, забыть обо всем и приятно провести время — тогда вам точно нужно идти на "Ла-ла Ленд". Как минимум вы сможете посмотреть настоящее, красивое и искреннее кино — именно то, что сегодня в дефиците.

В кинотеатрах сети Silver Screen фильм "Ла-ла Лэнд" будет идти до начала февраля.