Фактрум собрал для читателя самые забавные анекдоты, которые можно и нужно рассказать всем друзьям!





Девочка, рано пришедшая на утренник в костюме белочки, до ужаса напугала выпившего сторожа, словами:

— Здрасьте, а вот я и пришла…