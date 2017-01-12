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Двадцатка замечательнейших анекдотов, над которой вы будете долго смеяться
13.01.2017 11:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые забавные анекдоты, которые можно и нужно рассказать всем друзьям!
Девочка, рано пришедшая на утренник в костюме белочки, до ужаса напугала выпившего сторожа, словами:
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Что может быть лучше одного смешного анекдота? Только двадцать шуток и анекдотов, которые развеивают скуку и хандру без следа!
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