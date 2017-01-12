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15 уморительных анекдотов, приносящих сплошной позитив
13.01.2017 13:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил дать вам ещё один повод для улыбки, поэтому и рассказывает классные анекдоты!
Работник дельфинария, когда хочет похвалить своего сына, кидает ему в лицо селёдкой.
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Если человек улыбается, значит, он счастлив. Нужно уметь радоваться мелочам, например, хорошей погоде, встрече с друзьями или интересной книге.
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