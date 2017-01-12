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Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

13.01.2017 12:57 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем удивительными работами художника Пола Каддена, глядя на которые, вы не поверите своим глазам!

С помощью простейших материалов, таких как графит и белый мел, художник может воссоздать любую фотографию

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение
Все изображения в посте: © Пол Кадден

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение

 
 
Ссылка на источник 33
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