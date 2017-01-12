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Нет, это не фото! Работы Пола Каддена поражают воображение
13.01.2017 12:57 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем удивительными работами художника Пола Каддена, глядя на которые, вы не поверите своим глазам!
С помощью простейших материалов, таких как графит и белый мел, художник может воссоздать любую фотографию
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Гиперреализм в искусстве возник сравнительно недавно, в 1973 году, когда в Брюсселе прошла выставка с таким названием. Спустя 30 лет в этом стиле начали творить...
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