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Анекдоты про легендарного Вовочку, которые вас улыбнут

13.01.2017 13:11 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя самые прикольные анекдоты про этого мальчика, который своими смешными ответами ставил учителей в тупик!

Анекдоты про легендарного Вовочку, которые вас улыбнут

— Вовочка, ты в каком классе учишься?
— В эконом-классе.
— Как это?
— В нашем классе у всех простыe родители.

 
 
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Наверняка у каждого в школе был одноклассник, который вечно влипал во всякие переделки и отличался отменным чувством юмора. А если не было, то предлагаем вам...

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