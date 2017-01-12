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Анекдоты про легендарного Вовочку, которые вас улыбнут
13.01.2017 13:11 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые прикольные анекдоты про этого мальчика, который своими смешными ответами ставил учителей в тупик!
— Вовочка, ты в каком классе учишься?
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Наверняка у каждого в школе был одноклассник, который вечно влипал во всякие переделки и отличался отменным чувством юмора. А если не было, то предлагаем вам...
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