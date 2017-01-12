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Смешные анекдоты, которые заставят вас похохотать!
13.01.2017 13:21 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил поделиться с вами роскошными шуточками, которые вы просто обязаны поведать своим друзья и коллегам!
— Мама, нам сегодня делали прививки.
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Если вы хотите выделиться в компании, то вы можете рассказать какой-нибудь классный прикол. Тогда вас точно запомнят, а потом всегда будут рады видеть при...
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