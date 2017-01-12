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Смешные анекдоты, которые заставят вас похохотать!

13.01.2017 13:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум решил поделиться с вами роскошными шуточками, которые вы просто обязаны поведать своим друзья и коллегам!

Смешные анекдоты, которые заставят вас похохотать!

— Мама, нам сегодня делали прививки.
— Против чего?
— Против нашей воли.

 
 
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