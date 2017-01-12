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25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

13.01.2017 13:18 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Тем приятнее знать, что и без ретуши можно сделать прямо-таки потрясающие фото, правда, часто одного мастерства для этого недостаточно. Важен ракурс и правильный момент, без них удивительного снимка не выйдет.

Фактрум предлагает читателю полюбоваться этими снимками, на которых буквально глаз отдыхает, ведь при его создании использовались только «натуральные ингридиенты».

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

25 красивых фотографий, в которых, как ни странно, нет фотошопа

 
 
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Фотошоп, конечно, внёс большое облегчение в труд фотографов и ретушёров, но справедливости ради отметим, что и до появления компьютеров авторы стремились...

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