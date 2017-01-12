Тем приятнее знать, что и без ретуши можно сделать прямо-таки потрясающие фото, правда, часто одного мастерства для этого недостаточно. Важен ракурс и правильный момент, без них удивительного снимка не выйдет.

Фактрум предлагает читателю полюбоваться этими снимками, на которых буквально глаз отдыхает, ведь при его создании использовались только «натуральные ингридиенты».































































































