Фактрум сообщает, что Гугл не только записывает разговоры, но и хранит их на собственных серверах. Причём робот «подслушивает» вас не только, когда смартфон включен, но и когда он просто лежит себе рядом с вами, например, на рабочем столе.





Зачем это нужно Google? В компании объясняют подслушивание необходимостью сбора и анализа информации, которая впоследствии поможет алгоритму подобрать для вас рекламу соответственно интересам. Звучит не так уж и страшно, но!

Во-первых, личная информация может попасть в чужие руки, если кто-то взломает ваш аккаунт;

Во-вторых, случись у вас какой-либо конфликт или просто недопонимание с властями, ваши разговоры компания обязана будет передать в соответствующие органы;

В-третьих, откровенно говоря, «подогнанная» под интересы пользователей реклама часто совершенно не попадает под эти самые интересы и только зря раздражает пользователя. В этом случае сбор информации становится просто бессмысленным.

Впрочем, к чести компании, Гугл не скрывает факт сбора личных данных, поэтому каждый может авторизоваться в своём аккаунте и почистить собранную там информацию.

Здесь хранятся все данные с микрофона вашего телефона. Если тут пока ничего нет, значит, вы ещё не пользовались голосовым помощником, т. е. никогда не говорили: «ОК, Google».

А вот полное досье , которое на вас собрал Google, основываясь на том, что вы делаете в интернете.

Среди прочего, тут есть информация, где и когда вы были (точнее, ваш телефон); все, что вы искали в интернете; все странички, которые вы загружали. К счастью, удобная навигация позволяет быстро и без следа всё удалить.