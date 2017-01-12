|
Гугл незаметно подслушивает вас через микрофон. Вот как найти запись
13.01.2017 13:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум сообщает, что Гугл не только записывает разговоры, но и хранит их на собственных серверах. Причём робот «подслушивает» вас не только, когда смартфон включен, но и когда он просто лежит себе рядом с вами, например, на рабочем столе.
Зачем это нужно Google? В компании объясняют подслушивание необходимостью сбора и анализа информации, которая впоследствии поможет алгоритму подобрать для вас рекламу соответственно интересам. Звучит не так уж и страшно, но!
Во-первых, личная информация может попасть в чужие руки, если кто-то взломает ваш аккаунт;
Во-вторых, случись у вас какой-либо конфликт или просто недопонимание с властями, ваши разговоры компания обязана будет передать в соответствующие органы;
В-третьих, откровенно говоря, «подогнанная» под интересы пользователей реклама часто совершенно не попадает под эти самые интересы и только зря раздражает пользователя. В этом случае сбор информации становится просто бессмысленным.
Впрочем, к чести компании, Гугл не скрывает факт сбора личных данных, поэтому каждый может авторизоваться в своём аккаунте и почистить собранную там информацию.
А вот
Среди прочего, тут есть информация, где и когда вы были (точнее, ваш телефон); все, что вы искали в интернете; все странички, которые вы загружали. К счастью, удобная навигация позволяет быстро и без следа всё удалить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google не скрывает того факта, что подслушивает своих пользователей, но она это, мягко говоря, и не афиширует.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии