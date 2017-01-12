|
Убойные твиты о семейной жизни, над которыми хорошо посмеяться вдвоём
13.01.2017 13:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю лучшие твиты об отношениях, в которых супруги проявляют недюжинное терпение и искромётное чувство юмора!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не секрет, что взаимопонимание — залог долгой и счастливой семейной жизни. Но также важно, чтобы супруги могли с чувством юмора отнестись к любой ситуации,...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии