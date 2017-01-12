﻿ 61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты. 21.by
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61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

13.01.2017 15:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В рекламе купальников зачастую делается сильный акцент на агрессивную сексуальность, но, как вы видите на этих роскошных фотографиях, оказывается, можно обойтись и без этого. А Ясмина Росси еще и доказывает, что модели совершенно не обязательно должны быть молодыми. Глядя на Ясмину, вы не поверите, что этой модели, художнице и фотографу на самом деле 61 год.

Приведенные ниже фотографии являются частью кампании по рекламе купальников в результате сотрудничества между интернет-магазином Dreslyn и модным домом белья под названием Land of Women. По словам Брук Тейлор Корсиа, учредителя Dreslyn, цель коллекции заключалась в том, чтобы отойти от привычного гиперсексуализированного образа девушек в современных купальниках. Она решила выбрать Малибу и калифорнийку Ясмину Росси в качестве модели. «Эта женщина излучает здоровье и жизнелюбие. Она уверенный в себе человек, она художник, и она умеет и любит ухаживать за собой. Данная линейка купальников как раз и предназначена для ярких, активно путешествующих и радующихся жизни людей, для тех, кто ценит интеллект и уверенность».61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Эта женщина доказывает, что модели для рекламы купальников не обязательно должны быть молодыми

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Вы не поверите, но Ясмине Росси 61 год

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

 Она родилась во Франции в 1955 году и выросла на острове Корсика

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Она модель, художник и фотограф-автопортретист из Малибу, штат Калифорния

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Эти фотографии являются частью кампании по рекламе купальников, как результат сотрудничества между интернет-магазином Dreslyn и модным домом белья Land of Women

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Основательница Dreslyn призналась, что цель коллекции заключалась в том, чтобы отойти от привычного гиперсексуализированного стиля рекламы других линий купальников

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Она выбрала Росси в качестве модели, сказав по этому поводу: «Эта женщина излучает здоровье и жизнелюбие. Она уверенный в себе человек, она художник, и она умеет и любит ухаживать за собой»

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

«Данная линейка купальников как раз и предназначена для ярких, активно путешествующих и радующихся жизни людей, для тех, кто ценит интеллект и уверенность»

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Но как же Ясмине Росси удается так хорошо выглядеть в 61 год?

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

«Здесь нет огромного секрета, – делится Ясмина. – Я всю жизнь питалась органической пищей, задолго до того, как это стало трендом»

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

«Я смазываю кожу растительным маслом. Я делаю маску для волос из рапсового масла. Один раз в неделю я очищаю кожу оливковым маслом и мелким сахаром, а еще я каждый день съедаю по одному авокадо и обязательно питаюсь органическим мясом и рыбой»

61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В рекламе купальников зачастую делается сильный акцент на агрессивную сексуальность, но, как вы видите на этих роскошных фотографиях, оказывается, можно обойтись...

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