В рекламе купальников зачастую делается сильный акцент на агрессивную сексуальность, но, как вы видите на этих роскошных фотографиях, оказывается, можно обойтись и без этого. А Ясмина Росси еще и доказывает, что модели совершенно не обязательно должны быть молодыми. Глядя на Ясмину, вы не поверите , что этой модели, художнице и фотографу на самом деле 61 год.

Приведенные ниже фотографии являются частью кампании по рекламе купальников в результате сотрудничества между интернет-магазином Dreslyn и модным домом белья под названием Land of Women . По словам Брук Тейлор Корсиа, учредителя Dreslyn, цель коллекции заключалась в том, чтобы отойти от привычного гиперсексуализированного образа девушек в современных купальниках. Она решила выбрать Малибу и калифорнийку Ясмину Росси в качестве модели. «Эта женщина излучает здоровье и жизнелюбие. Она уверенный в себе человек, она художник, и она умеет и любит ухаживать за собой. Данная линейка купальников как раз и предназначена для ярких, активно путешествующих и радующихся жизни людей, для тех, кто ценит интеллект и уверенность».

Эта женщина доказывает, что модели для рекламы купальников не обязательно должны быть молодыми





Вы не поверите, но Ясмине Росси 61 год





Она родилась во Франции в 1955 году и выросла на острове Корсика





Она модель, художник и фотограф-автопортретист из Малибу, штат Калифорния





Эти фотографии являются частью кампании по рекламе купальников, как результат сотрудничества между интернет-магазином Dreslyn и модным домом белья Land of Women





Основательница Dreslyn призналась, что цель коллекции заключалась в том, чтобы отойти от привычного гиперсексуализированного стиля рекламы других линий купальников





Она выбрала Росси в качестве модели, сказав по этому поводу: «Эта женщина излучает здоровье и жизнелюбие. Она уверенный в себе человек, она художник, и она умеет и любит ухаживать за собой»





«Данная линейка купальников как раз и предназначена для ярких, активно путешествующих и радующихся жизни людей, для тех, кто ценит интеллект и уверенность»





Но как же Ясмине Росси удается так хорошо выглядеть в 61 год?





«Здесь нет огромного секрета, – делится Ясмина. – Я всю жизнь питалась органической пищей, задолго до того, как это стало трендом»





«Я смазываю кожу растительным маслом. Я делаю маску для волос из рапсового масла. Один раз в неделю я очищаю кожу оливковым маслом и мелким сахаром, а еще я каждый день съедаю по одному авокадо и обязательно питаюсь органическим мясом и рыбой»





Текст: Flytothesky.ru