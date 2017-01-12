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61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты
13.01.2017 15:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
В рекламе купальников зачастую делается сильный акцент на агрессивную сексуальность, но, как вы видите на этих роскошных фотографиях, оказывается, можно обойтись и без этого. А
Приведенные ниже фотографии являются частью кампании по рекламе купальников в результате сотрудничества между интернет-магазином
Эта женщина доказывает, что модели для рекламы купальников не обязательно должны быть молодыми
Вы не поверите, но Ясмине Росси 61 год
Она родилась во Франции в 1955 году и выросла на острове Корсика
Она модель, художник и фотограф-автопортретист из Малибу, штат Калифорния
Эти фотографии являются частью кампании по рекламе купальников, как результат сотрудничества между интернет-магазином Dreslyn и модным домом белья Land of Women
Основательница Dreslyn призналась, что цель коллекции заключалась в том, чтобы отойти от привычного гиперсексуализированного стиля рекламы других линий купальников
Она выбрала Росси в качестве модели, сказав по этому поводу: «Эта женщина излучает здоровье и жизнелюбие. Она уверенный в себе человек, она художник, и она умеет и любит ухаживать за собой»
«Данная линейка купальников как раз и предназначена для ярких, активно путешествующих и радующихся жизни людей, для тех, кто ценит интеллект и уверенность»
Но как же Ясмине Росси удается так хорошо выглядеть в 61 год?
«Здесь нет огромного секрета, – делится Ясмина. – Я всю жизнь питалась органической пищей, задолго до того, как это стало трендом»
«Я смазываю кожу растительным маслом. Я делаю маску для волос из рапсового масла. Один раз в неделю я очищаю кожу оливковым маслом и мелким сахаром, а еще я каждый день съедаю по одному авокадо и обязательно питаюсь органическим мясом и рыбой»
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61-летняя модель выглядит потрясающе во время фотосессии в купальнике и охотно делится своими секретами красоты
В рекламе купальников зачастую делается сильный акцент на агрессивную сексуальность, но, как вы видите на этих роскошных фотографиях, оказывается, можно обойтись...
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