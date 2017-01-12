



Чем отличаются влюбленные пары, которые всю жизнь живут вместе, от парочек, которые не выдерживают испытаний судьбы и расстаются? Неужели одним везет встретить «того самого», в то время как других удача обходит стороной? Или, может, первые более терпеливы и умеют прощать? Наше слово – дело не в удаче, секрет долгосрочных отношений лежит в установлении глубокого уровня интимности. Интимности, которая выходит далеко за пределы сексуальных отношений, которая отвечает именно за эмоциональный контакт в паре, глубокую личную привязанность партнеров на уровне тела и души.

Интимность включает в себя принятие партнера со всеми его достоинствами и недостатками, умение и желание двигаться дальше, видеть только лучшее друг в друге, быть открытыми, поддерживать, доверять, жертвовать. Это такой уровень близости, который нельзя просто перечеркнуть, за который хочется бороться.

Как добиться интимности в отношениях? Перед вами 9 условий, соблюдая которые, вы сможете не просто удержать отношения, но сделать их крепче и лучше.

Итак, 9 условий настоящей близости.

1. Полное самораскрытие

Люди часто боятся открывать о себе всю правду любимому человеку, потому что это может сделать их уязвимыми. Однако по-настоящему глубокие и крепкие отношения требуют от партнеров 100% доверия и принятия, потому так важно открыть карты в самом начале, поддерживая ясность до конца. Не бойтесь показаться слабыми, беззащитными, потерять уважение в глазах партнера, иначе так никогда и не узнаете, что такое безусловное принятие и поддержка.

2. Готовность быть щедрыми

Щедрость выражается не только в денежном эквиваленте, но во многих проявлениях – это желание отдавать без требования получить взамен, готовность идти на уступки, прощать, принимать, уступать, жажда делиться своей любовью, радостью, а также взаимное признание. В отношениях нельзя скупиться на приятные эмоции, выдавать любовь порционно, закрываться. Щедрость предполагает удовольствие от того, чтобы дарить радость партнеру.

3. Любовные прикосновения

Правильные прикосновения к любимому человеку могут в корне изменить его настроение, поднять самооценку, поддержать в трудную минуту. Мужчина вернулся домой уставший? Почему бы не устроить ему приятный массаж ступней. Любимая женщина чувствует тревогу? Крепкие объятия и поглаживания по голове легко заставят ее расслабиться, способствуя установлению настоящей интимности. Что уже говорить про секс и поцелуи…

4. Элемент игры в отношениях

Кредиты, дети, ипотека, 12-ти часовой рабочий график способствуют тому, что рано или поздно оба партнера выдыхаются, все меньше чувствуя себя счастливыми. Чтобы не дать «серьезности» проглотить вас целиком, нужно вовремя расслабляться, спускать на тормозах проблемы и вводить в свою жизнь маленькие радости. Это могут быть совместные поездки за город, посещение танцев, боулинга, а то и ролевые игры. Главное, играть вместе, забывая о тяготах, снова становиться самими собой.

5. Время, поведенное вместе

Еще одна проблема пар, которые состоят в длительных отношениях, – это распыление внимания вовне, вместо того чтобы сосредоточиться друг на друге. С течением времени партнеры начинают вести жизнь сожителей, у которых по праздникам случается секс, однако это в корне неверно! Выделите время друг для друга, чтобы без детей, друзей, соцсетей и рабочих проектов. Говорите о своих чувствах, гуляйте, релаксируйте. В моменты занятости напоминайте партнеру о себе теплым сообщением или смешной фотографией, это действительно работает.

6. Взаимные сюрпризы

Даже увядшие отношения можно реанимировать, если добавить немного кислорода. Таким свежим воздухом могут стать взаимные подарки и сюрпризы друг для друга, которые возьмут на себя функцию искры в костре вашей страсти. Многие супружеские пары проносят это таинство сквозь годы, не прекращая радовать и удивлять любимого человека. Ужин на крыше дома, подсунутая в карман шоколадка, футбольная вечеринка, незапланированная вылазка за город на уик-энд. А почему нет?

7. Общие цели и мечты

Установлению интимности в отношениях способствует также общая цель, которая вытесняет «я» партнеров и формирует «мы». Когда в последний раз вы что-то планировали совместно? От покупки машины или квартиры до банального отдыха на выходных или совместного похода в парк развлечений? Общие цели делает вас ближе друг к другу, вы больше общаетесь и мечтаете, делитесь поддержкой, учитесь лучше понимать друг друга.

8. Готовность бороться за отношения

Почему одни решают сдаться, а другие остаются вместе, несмотря ни на какие трудности? Потому что любовь предполагает ответственность и желание работать ради общего будущего, бороться за любовь… даже с самим собой. Не бывает все легко, препятствия случаются, встречаются завистники, враги, разлучники. Однако важен сам момент выбора: либо вы стоите за свое счастье горой, либо сдаетесь. Но тогда нечего завидовать парам, которые держатся за руки до самой старости.

9. Конфиденциальность

Хотите счастливых отношений? Тогда запомните: все, что происходит между вами и вашим партнером, должно оставаться тайной за семью замками, потому что это касается только вас обоих. Не стоит втягивать в раздоры и выяснения родителей или друзей, это только навредит отношениям. Хотите высказать все, что накипело на душе? У вас есть партнер, вот и обсуждайте с ним. Не слышите друг друга? Посетите семейного консультанта, только не втягивайте родственников, их советы будут крайне субъективными и ненадежными.

Запомните, нет идеальных отношений, вы будете делать ошибки, совершать глупости и больно ранить друг друга. Однако если вы не сдадитесь, если продолжите прикладывать усилия, вы научитесь делать друг друга счастливыми. Нужно всего лишь время, желание и личное участие. Насколько важны для вас эти отношения? Сделайте выбор и боритесь за любовь до конца!

Текст: Flytothesky.ru