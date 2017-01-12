Нельзя получить от жизни максимум, ничего не предлагая взамен. Хочешь называться лучшим? Борись за это право до изнеможения, пока каждый нерв твоего тела не заноет от перегруза. Пока каждая жилка не натянется до предела, а пульс в ушах не оповестит: «Ты стал достойным примером своей эпохи, приятель!» Чтобы добиться успеха среди тысячи таких же, как ты, мало иметь хорошие мозги, богатого попочку или красивые кубики пресса. Нужно совершить настоящий скачок в неизвестность, выжать из себя по максимуму все, на что способно хилое тельце. Стать личностью, что нынче большая редкость.

Решил добиться успеха во что бы то ни стало? Вот тебе 7 законов железной дисциплины, которые помогут выдержать сражение в борьбе с собственной ленью и достойно пройти испытание на прочность духа.





1. Успех и комфорт – понятия несовместимые

Хочешь быть самым крутым? Придется вкалывать в 5 раз больше своего окружения, брать сверхурочные, выполнять невыполнимое, накачиваться лошадиными дозами кофеина, но продолжать накапливать новый опыт и наращивать силы. Временный отказ от комфорта нормален, если ты борешься за звание лидера. Кстати, удовольствия никуда не денутся: в будущем ты сможешь позволить себе в разы больше, чем просто пиво у телевизора.

2. Важно не только то, что делаешь, но и то, в чем себе отказываешь

Как ни парадоксально звучит, но умение отказываться от действий – тоже важный фактор дисциплины. Пойти на поводу у вредных привычек или сказать «нет» тому, что не принесет очевидной пользы в будущем? Сможешь ли ты отказать себе в лени, обжорстве или желании поспать на пару часиков больше обычного? А послать людей, которые бесплатно используют твой ресурс? Не иди на поводу у сиюминутных желаний, старайся увидеть то, как отразиться твое действие или бездействие в будущем.

3. Придется работать больше. Нет, еще больше…

Если настроен на победу решительно, придется включить экстремальный режим. Работать будешь много, гораздо больше, чем ты мог себе представить. Ведь подъем к вершине всегда нелегкий, сопровождается десятком бессонных ночей и изъеденных нервов. Береги себя, поддерживай тело в надлежащей физической форме, пей витамины, изучай медитативные практики, которые помогут достичь быстрого расслабления в сжатые сроки. Мечта стоит этих усилий, просто иди вперед.

4. Подготовься заранее к тому, что поражения неизбежны

Если удалось покорить вершину с одного прыжка, скорее всего, ты смалодушничал и поставил слишком маленькую цель. Не стоит переоценивать свои способности, но и недооценивать тоже! Будь амбициозным, но готовься к трудностям, запланируй свои поражения. Неудача первые десять раз – приемлемый результат, который послужит тебе уроком. Поэтому не бойся падать в грязь лицом и снова карабкаться в гору, иначе не почувствуешь сладкий вкус победы…

5. Поднимайся заново каждый раз, как бы больно ни было

Можешь истерить, укрывать всех матом, жаловаться на судьбу, но не имеешь права сдаться. Упал? Харкни кровью и снова вставай на ноги. Болят ноги? Ползи на руках, но не сдавайся. Победителями по жизни становятся не те, кому повезло, но кто смог наплевать на преграды, прикурить сигаретку и снова прыгнуть в пропасть. Не нужно ждать облегчения, дальше будет хуже. Просто иди вперед и помни, ты выживешь при любом раскладе, потому что это ты!

6. Скажи «нет» всему, что тебя ограничивает

Человек – раб своих зависимостей. Раб комфорта, страхов, общественных стереотипов, долженствований, ощущений, оправданий и стремления к безопасности. Мы боимся выйти из этих сетей, боимся протоптать собственный путь, свободный от навязанных кем-то правил и предрассудков. Но если хочешь стать победителем, ты должен пересилить себя, выйти из роли жертвы, отказаться от стадного инстинкта. Иначе не стать личностью, не узнать своих истинных желаний.

7. Усталость – еще не повод останавливаться

Оглянись вокруг и ты поймешь, все мы впряжены в эту гонку. Кто-то бежит впереди, кто-то плетется сзади, но устал каждый. Жизнь так или иначе поимеет каждого, так что не стоит думать, будто тяжело только тебе. У каждого пришедшего в этот мир свои задачи и уроки, каждый барахтается в болоте своих проблем. Не сравнивай свой путь и способности с другими, не осуждай и не завидуй. Просто иди вперед, пока можешь, и не останавливайся. Финишная черта не видна, но она близко.

Хватить ныть о том, чего у тебя нет. Выбирай цель, запасайся ослиным упорством и действуй. Ты рожден стать победителем!

Текст: Flytothesky.ru