Идеальных людей нет, но всегда нужно стремиться к лучшему. Сегодня мы поговорим о женских поступках, которые довольно сильно раздражают мужчин. Возможно, кое-что из описанного ниже делали вы. Если ваш партнёр ничего не говорит, это не значит, что его устраивают ваши привычки. Он может до определённого момента молчать. Ваша же задача, сделать нужные выводы. Никогда не поздно совершенствоваться, всё в ваших руках.





1. Если вы пришли на свидание с мужчиной, забудьте на время про свой Инстаграм и прочие социальные сети. Согласитесь, глупо обсуждать с подругой свидание, которое ещё не закончилось. В худшем случае, это будет последнее свидание с этим парнем. На свидания приходят, чтобы поговорить друг с другом, узнать партнёра получше, провести весело время. А подобное поведение девушки говорит лишь о том, что ей интересно проводить время со своим гаджетом. Подружка может подождать. Даже если она ваша лучшая подруга и от неё нет никаких секретов, она всё равно не должна вмешиваться в вашу личную жизнь. Вы ведь будете замуж выходить не за подружку. И детей растить будете с мужем. Это правило можно отнести и к разговорам по телефону. Если вам кто-то позвонил, постарайтесь коротко ответить и положить трубку. А лучше вообще не брать телефон. Даже 10 минут разговора по телефону с посторонним человеком, могут показаться вечность для парня. Не нужно унижать его достоинство подобным поведением.

2. Некоторые девушки, достаточно серьёзные в жизни, почему то думают, что если они изобразят на свидании милую дурнушку, то данное поведение сразит парня наповал. Он сразу возьмётся защищать наивную девочку. Но на самом деле, это только отпугнёт нормального парня. Потом не плачьте о том, что вам в жизни попадаются не те мужчины. Не нужно никого изображать, будьте естественны, будьте собой.

3. А есть и такие, которые изображают каменную стену, к которой трудно подступиться. Если девушка решила поиграться в недотрогу, при этом носит короткие юбки и полупрозрачные платья, то такое поведение выглядит как минимум комично. Настоящая недотрога не носит вызывающих нарядов и ведёт себя соответственно. Всё остальное – плохая театральная игра, которая сильно раздражает парней, по крайней мере, нормальных.

4. Если девушка собралась на свидание и ей приятно, чтобы все вопросы решал парень, это не так уж плохо. Но девушка, в этом случае, предоставила право выбора парню, критики и недовольства быть не должно. Будет неправильно, если девушка будет корить парня за то, что он выбрал не совсем подходящее место для свидания. Она сама, по сути, взвалила на него организацию досуга. Делать парня виноватым во всех бедах неблагодарное дело.

5. Вранье рушит отношения. Когда правда всплывает, теряется к партнёру доверие. Хорошие крепкие отношения без доверия не построишь. Это правило касается и женщин и мужчин. Естественно, парням не нравится, когда девушки говорят неправду. Закрыть глаза на маленькую хитрость можно, а вот жить во лжи никто не захочет. Всегда найдутся доброжелатели, которые захотят поделиться тайной, преследуя свои цели. Лучше жить честно и не бояться, что тайна может открыться.

6. Манипулирование беременностью – худшее, что может сделать женщина. Если отношения на грани разрыва, их не спасёт ребёнок, скорее наоборот. Многие парни адекватно относятся к вопросу отцовства, если только не идёт речь о шантаже.

7. Не нужно изводить мужчину ревностью. Постоянные подозрения могут вывести мужчину из себя. Если у вас нет доказательств мужской измены, не нужно дорисовывать себе картинку и устраивать на этой почве скандалы. Такое поведение приблизит ваши отношения к разрыву.

Текст: Flytothesky.ru