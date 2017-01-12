Почти все дикие кошки, от огромных и довольно грозных до малых и прелестных, так или иначе находятся под угрозой исчезновения. Предлагаем обратить внимание на этих изумительных грациозных животных, являющихся настоящим редким сокровищем дикой природы.

1. Азиатский гепард

Этот великолепный кот однажды украшал собой просторы Ближнего Востока, Центральной Азии, Казахстан и юго-восток Индии.



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В настоящее время из-за разрушения их среды обитания, браконьерства и неумеренной охоты на всей планете осталось приблизительно 70-110 особей азиатского гепарда, живущих в дикой природе. Все они обитают в засушливых условиях центрального плато Ирана.



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2. Ирбис (снежный барс)

Обнаруженные в скалистых горах Центральной Азии, снежные барсы отлично приспособлены к холодным условиям пустынных пейзажей своего места обитания.



wallpaepers.com

К сожалению шикарный мех ирбиса привлекает огромное число охотников. По этой причине в мире осталось всего 4000-6500 этих красивых кошек.



theanimals.pics

3. Кошка-рыболов (крапчатая кошка)

В отличие от многих собратьев по семейству, предпочитающих избегать водные процедуры, этот кот – профессиональный пловец, живущий на берегах рек, ручьев и мангровых болот.



flickr.com

В 2008 году этот вид пополнил список животных, находящихся под угрозой исчезновения, поскольку излюбленные места обитания кошек-рыболовов – болота – постепенно осушаются и становятся предметом внимания людей.



arkive.org

4. Калимантанская кошка

Также известное под именем борнеосская кошка, это животное можно встретить лишь на острове Борнео. Этот крайне редкий представитель семейства кошачьих занесен Международным Союзом по Охране Природы в Красную книгу. Фотография, находящаяся перед вами – один из немногих снимков столь редкого вида.



yahoo.com

5. Суматранская кошка

Эта кошка со стройным телом и необычной (слегка уплощенной) формой головы любит лакомиться рыбой и гуляет сама по себе на просторах Таиланда, Малайзии, Индонезии и Суматры. Была занесена в Красную книгу с 2008 года в связи с разрушением среды обитания. Текущее число живущих на планете особей оценивается как менее чем 2500.



wikipedia.org

6. Андская кошка

Среди двух десятков мелких видов диких кошек, существующих в мире, одним из самых редких, сведения о котором довольно скудны, является животное под названием андская кошка. Увы, пока на сохранение популяций ее более крупных родственников из кошачьего семейства выделяются миллионы долларов, для поддержки столь небольших кошек из бюджетов защитных организаций остаются едва ли тысячи.



wikipedia.org

7. Пиренейская рысь

Пиренейская или иберийская рысь считается наиболее подверженным истреблению видом диких кошек. Также этот вид на данный момент является одним из самых редких млекопитающих на планете.



relivearth.com

Болезнь под названием миксоматоза в 1950-х годах уничтожила в Испании популяцию кроликов (основу питания рысей) в огромном масштабе. Сейчас в дикой природе осталось только около 100 особей этого вида дикой кошки.





8. Манул

Эти красавцы предпочитают проводить утренние часы в пещерах, расщелинах и даже норах сурков, выходя на охоту лишь после полудня. Из-за обеднения их среды обитания, снижения запасов кормовой базы и непрекращающейся охоты в 2002 году этот вид оказался под угрозой исчезновения.



picturebypali.deviantart.com

9. Длиннохвостая кошка (маргай)

Маргаи созданы идеальными древолазами. Только эти кошки обладают способностью поворачивать свои задние конечности на 180о, что позволяет им бегать по деревьям вниз головой, подобно белкам. Маргай даже может свисать с ветки, цепляясь за нее лишь одной лапой. Ежегодно ради шкур люди убивают около 14000 особей длиннохвостой кошки. Такая тенденция истребления является фатальной для маргаев, потому что для принесения потомства им требуется два года, тогда как риск смертности котят составляет 50%.



wikipedia.org

10. Сервал (кустарниковая кошка)

Эти кошки любят побродить по африканской саванне. Сервал является обладателем самых длинных лап по отношению к телу в сравнении с любым другим представителем кошачьего рода. К сожалению, в погоне за их нарядной шкурой охотники не скупятся на пули и ловушки, предлагая впоследствии туристам мех сервала, выдаваемый за леопардовый или гепардовый.



wikipedia.org

11. Каракал

Также известная, как пустынная рысь, эта кошка способна издавать лающие звуки, служащие ей в качестве предупредительных сигналов. Каракал считается исчезающим видом в Северной Африке и расценивается как редкий в Центральной Азии и Индии.



wikipedia.org

12. Африканская золотая кошка

Лишь относительно недавно людям удалось получить фотографии этого редкого ночного жителя в его среде обитания.



whitewolfpack.com

Золотая кошка всего в два раза больше привычной нам домашней. Продолжительность жизни в естественных условиях у особей этого вида не установлена, однако известно, что в неволе они могут доживать до 12 лет.





13. Кошка Темминка

Эта кошка обитает в тропических и субтропических влажных вечнозеленых и сухих лиственных лесах. Вырубка лесов, а также охота за шкурой и костями стали причинами нахождения этого вида под угрозой тотального исчезновения.



flickr.com

14. Барханный кот

Эта уникальная кошка отличается расширенной формой головы и растущим между пальцами мехом, защищающим ее при ходьбе по горячим поверхностям. Барханный кот внесен в список видов, находящихся под угрозой, в связи с чем охота на него запрещена во многих странах.



mentalfloss.com

15. Дальневосточный леопард

Амурский (дальневосточный) леопард находится под угрозой исчезновения по причине уничтожения его среды обитания, а также постоянной опасности, исходящей от людей. Согласно последним данным, в дикой природе на настоящий момент было зафиксировано присутствие лишь 30 особей этого вида.



flickr.com

16. Суматранский тигр

Суматранский тигр – последний существующий в Индонезии вид тигра, выживший в дикой природе.





Несмотря на активную политику защитных организаций в борьбе с браконьерством, на этих тигров ведется постоянная охота, обрекающая их на вымирание. Мировые рынки непрерывно пополняются продуктами, сделанными из этих диких кошек. При подобных обстоятельствах в мире остается менее 400 суматранских тигров.



zoo.org.au

17. Дымчатый леопард

Дымчатый леопард считается промежуточным эволюционным звеном между большими и малыми кошками. Этот вид поставлен в условия постепенного исчезновения мест обитания в результате масштабной вырубки лесов. Также вносит лепту в истребление этого вида коммерческое браконьерство, направленное на торговлю дикими животными. Общая численность популяции дымчатого леопарда, как полагают специалисты, составляет на данный момент менее 10000 взрослых особей.



wikipedia.org

18. Мраморная кошка

Эту кошку часто по ошибке принимают за мраморного леопарда, однако ее размеры намного более изящны, а хвост отличается высокой степенью пушистости. Разрушение условий среды обитания этого вида в лесах юго-восточной Азии, а также сокращение кормовой базы приводят к стремительному уменьшению популяции мраморных кошек в мире.

arkive.org

19. Бенгальская кошка

Цвет шкуры прекрасной бенгальской кошки может варьироваться от серого до рыжего с белым при очень светлой грудке. Это – первый вид, с успехом прошедший эксперимент по скрещиванию диких и домашних кошек. Результатом стал красивый и довольно дружелюбный зверь.



felineconservation.org

20. Мальтийский (голубой) тигр

Этот вид на Востоке считается практически мифическим. Большинство мальтийских тигров относится к подвиду южнокитайского тигра, находящемуся под угрозой исчезновения по причине частого использования частей тела этого зверя в традиционной медицине. Особи, отличающиеся «голубой» шкурой на текущий момент, возможно, уже полностью истреблены.



Wikimedia Commons

21. Золотой полосатый тигр

«Золотой полосатый» – это не название вида, а определение отклонения окраса.



wikipedia.org

Как правило, такие особи оказываются результатом направленного разведения животных в неволе, однако в Индии существуют свидетельства о встрече с золотым тигром, датированные 1900 годом.



4hdwallpapers.com

22. Белый лев

Белые львы не являются альбиносами. Они – обладатели редкого генетического набора, который был распространен лишь в одном месте на Земле, Национальном парке Крюгера в Южной Африке. За два десятилетия до создания Общества защиты белых львов этот вид был практически полностью истреблен, поэтому сейчас проводится уникальная программа по восстановлению популяции в их естественной среде обитания.



whyevolutionistrue.wordpress.com

23. Анатолийский леопард

Втечение последних 30 лет считалось, что этот турецкий вид леопарда полностью истреблен. Однако в 2013 году пастух в юго-восточной провинции Диярбакыр убил крупную кошку, напавшую на его стадо. Позже биологи установили, что это был анатолийский леопард. Хотя данная история имеет столь печальный исход, все же, она дает надежду на то, что редчайший вид может все еще существовать.



turtlehurtled.com

24. Ржавая кошка

Ржавая или рыже-пятнистая кошка, чья длина с учетом хвоста составляет всего 50-70 см, а вес – около 2-3 кг – самая маленькая дикая кошка в мире. Человеку практически ничего не известно о данном виде, представители которого ведут крайне скрытную жизнь. К сожалению, несмотря на это, ржавая кошка уже успела попасть в список «уязвимых» видов, поскольку большая часть мест ее естественного обитания к настоящему времени оказалась превращена в сельхозугодья.



boxiecat.com

25. Шотландский лесной кот

Известный в Великобритании под названием «тигр нагорья» шотландский лесной кот сейчас находится под угрозой исчезновения: согласно недавней оценке популяция составляет менее 400 особей.



flickr.com

26. Черноногая кошка

Самая маленькая из всех африканских диких кошек, черноногая кошка на подошвах лап имеет черный мех, призванный защитить ее от горячего песка пустыни. Эти животные не чужды порыться в мусоре в поисках съестного, и эта привычка подвергает их большой опасности, поскольку таким образом они попадают в ловушки, установленные для других зверей.



flickr.com

Текст: Flytothesky.ru