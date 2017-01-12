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Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

13.01.2017 16:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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И так продолжается в течение 7 летВсякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

Знакомьтесь, австралиец Рик Андерсон, который называет самку австралийской бычьей акулы своей любимой подружкой, ведь она уже 7 лет приплывает пообниматься с Риком, когда видит его. «Я начал играть с ней около семи лет назад, когда она была малышкой не более 15 см в длину, – рассказывает Рик Андерсон. – Я осторожно подплыл к ней, чтобы не спугнуть, а потом начал нежно поглаживать ее. Когда она привыкла ко мне, я даже качал её на руках и ласково разговаривал через регулятор на моей маске».

Рик занимается дайвингом уже 27 лет, а также работает в школе подводного плавания. «В течение последующих сезонов она узнавала меня и сразу же подплывала за поглаживаниями и объятиями. Вскоре она полностью привыкла ко мне, и когда я проплывал мимо, она толкала мои ноги, чтобы я «распростер объятия» и потискал её», – говорит Рик.

«Большинство дайверов не могут поверить в это, видя такую сцену в первый раз, – добавляет Рик. – Я не кормлю её или других акул, с которыми общаюсь – скорее, веду себя с ними так, как будто это собаки».  

Знакомьтесь, австралиец Рик Андерсон, который называет самку австралийской бычьей акулы своей любимой подружкой

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

Он рассказывает, что акула приплывает пообниматься с ним, когда его видит

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

«Я начал играть с ней около семи лет назад, когда она была малышкой не более 15 см в длину»

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

«Я осторожно подплыл к ней, чтобы не спугнуть, а потом начал нежно поглаживать ее»

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

«Я даже качал её на руках и ласково разговаривал через регулятор на моей маске»

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

«В течение последующих сезонов она узнавала меня и сразу же подплывала за поглаживаниями и объятиями»

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

«Она толкает меня в ноги, чтобы я протянул к ней руки, погладил и потискал её»

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

«Я не кормлю её или других акул, с которыми общаюсь – скорее, веду себя с ними так, как будто это собаки»

Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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