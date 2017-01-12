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Всякий раз, когда он погружается под воду, эта акула приплывает пообниматься с ним
13.01.2017 16:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
И так продолжается в течение 7 лет
Знакомьтесь, австралиец
Рик занимается дайвингом уже 27 лет, а также работает в
«Большинство дайверов не могут поверить в это, видя такую сцену в первый раз, – добавляет Рик. – Я не кормлю её или других акул, с которыми общаюсь – скорее, веду себя с ними так, как будто это собаки».
Знакомьтесь, австралиец Рик Андерсон, который
Он рассказывает, что акула приплывает пообниматься с ним, когда его видит
«Я начал играть с ней около семи лет назад, когда она была малышкой не более 15 см в длину»
«Я осторожно подплыл к ней, чтобы не спугнуть, а потом начал нежно поглаживать ее»
«Я даже качал её на руках и ласково разговаривал через регулятор на моей маске»
«В течение последующих сезонов она узнавала меня и сразу же подплывала за поглаживаниями и объятиями»
«Она толкает меня в ноги, чтобы я протянул к ней руки, погладил и потискал её»
«Я не кормлю её или других акул, с которыми общаюсь – скорее, веду себя с ними так, как будто это собаки»
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И так продолжается в течение 7 лет Знакомьтесь, австралиец Рик Андерсон, который называет самку австралийской бычьей акулы своей любимой подружкой, ведь она уже...
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