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Измениться ради мужчины – стоит ли идти на этот шаг

13.01.2017 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Во время построения отношений девушки стремятся понравиться своему возлюбленному. Совершать разные необдуманные поступки, отказываться от всего, дарить время и себя своей второй половинке – правильно ли это?

Измениться ради мужчины – стоит ли идти на этот шаг

Довольно часто подобная самоотдача приводит к охлаждению чувств и исчезновению интереса со стороны сильного пола. Как же правильно поступить, и стоит ли кардинально меняться на благо новых отношений?

Существует совершено разные понятия перемен. Одно дело, если девушка стремиться отказаться от вредных привычек (ночные гулянья, сигареты и т.п.) и развить в себе женственность (освоение кулинарии). В достижении и этих целей желательно провести границы. Полностью отказываться от встреч с друзьями, посещения салона красоты, каких-либо семинаров или занятий танцами (бассейна, спортивного зала), ухода за собой, карьеры – нельзя. Ведь в этом случае девушка предотвращается в домохозяйку, зацикленную на уюте, готовке и чистоте.

Кроме того некоторые представительницы слабого пола делают совершенно необдуманные поступки, такие как татуировка на все тело, силиконовая грудь и т.п. Более логичным и правильным поступком в плане перемен является посещение спортивного зала, чтение книг в жанре, который предпочитает мужчина (просто для ознакомления). Все это помогает стать лучше, но при этом остаться собой.

Стоит помнить, что полностью подстроить под мужчину невозможно. Подстраиваясь под кого-то, вы теряете себя и становитесь совершенно другим человеком. Любящий человек не захочет полностью менять свою половинку. Для того, чтобы в отношениях была гармония, не нужно полностью растворяться в своем мужчине. Оставьте время на хобби и увлечения. Только в этом случае мужчина не утратит и не забудет то, что ему понравилось в вас первоначально. Девушка же сможет остаться независимой и интересной личностью.

Мужчина, который постоянно упрекает свою спутницу, указывает на ее недостатки и старается все в ней изменить, является поработителем и диктатором в отношениях. Захочется ли вам рожать детей такому человеку и посвятить всю жизнь тому, кто не хочет слушать мнения второй половинки?

Если ответ положительный, стоит запомнить один неизменный факт. В любой момент самоуверенный и всем недовольный человек сможет развернуться и уйти. Женщина в это время останется с переломленным характером, отсутствием личной жизни и потерянным временем.Измениться ради мужчины – стоит ли идти на этот шаг

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Во время построения отношений девушки стремятся понравиться своему возлюбленному. Совершать разные необдуманные поступки, отказываться от всего, дарить время и...

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