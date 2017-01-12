В Китае, когда в доме умирает человек, его выносят из помещения вперед ногами и только через переднюю входную дверь. Именно поэтому по фэншуй не рекомендуется спать ногами к двери комнаты, поскольку эта позиция называется гробовой. Итак, что домочадцам положено сделать, чтобы очистить атмосферу помещения, в котором скончался человек?





После смерти в вашем доме

К очищению помещения следует приступить только после ритуала похорон. В Китае старший сын вешает себе на спину большую фотографию умершего члена семьи, а распорядитель церемонии закрашивает глаза на фото черной краской. Это символизирует то, что человек перешел в другой мир и уже может видеть за пределами этого мира. Именно из-за этой китайской традиции многие практикующие фэншуй советуют убрать все фотографии из комнаты, чтобы не призывать дух умершего обратно домой. Иными словами, фото становится своеобразным порталом, и дух сможет войти через глаза.

Звуковое сопровождение во время похорон

Звук музыкальных тарелок или звон колокольчиков вызывают дух из дома и сопровождают его до могилы. Во время похорон китайцы временно снимают все колокольчики внутри и вокруг дома, пока церемония не закончится. Таким образом, они не хотят запутать дух своего родственника, чтобы он разрывался между домом и могилой.

Нужно ли убрать постель, на которой скончался человек?

Энергия больного человека, который затем умирает, оставляет отрицательную ци. Эта застоявшаяся, мертвая энергия должна быть удалена из комнаты, потому кровать (диван) и матрас следует вынести. Если это невозможно, тогда выполняется очистительная церемония, описанная ниже.

Очищение комнаты

• Откройте все окна; это позволит застоявшейся ци покинуть комнату и впустить в неё свежую ци.

• Тщательно вымойте комнату, включая стены и полы.

• Покрасьте комнату или переклейте обои. Иногда цвет или дизайн могут напоминать об умершем так же, как фотографии или кровать.

• Выкиньте всю одежду или раздайте её. Некоторые люди считают, что одежду умершего, наполненную негативной ци, вообще следует сжечь.

Что оставить, а от чего избавиться

Хотя традиция рекомендует утилизировать одежду и постель умершего, вам, несомненно, захочется оставить что-то на память. Нет причин, чтобы этого не сделать, конечно, если у вас есть специально отведенное место для хранения, которое должно быть расположено подальше от ваших вещей каждодневного использования.

Церемония очищения

После того как вы убрали или даже отремонтировали комнату, вы можете приступить к церемонии очищения. Её должен проводить человек, который не привязан эмоционально к покойному. Церемония очищения предназначена для окончательного избавления от застоявшейся ци и старта новой энергии и нового жизненного этапа. Иногда для церемонии достаточно просто зажечь благовония и прочитать молитвы, но также в неё можно добавить и другие элементы.

• Соль. Она используется для впитывания плохой энергии из стен и пола: её можно просто рассыпать в каждом углу и оставить на какое-то время. Затем соль выметают из комнаты и выносят в мусорный контейнер вне дома.

• Рис. Им «кормят» духов. Рассыпьте рис перед входной дверью и сделайте рисовую дорожку в направлении от дома, чтобы вывести духов и остаточную плохую энергию.

• Благовония. Выберите аромат, который действует на вас успокаивающе. Лаванда отгоняет трудности, защищает и отпугивает негативную энергию. Эвкалипт лечит душевные страдания. Мята привлекает спокойствие и благополучие. Шалфей отпугивает духов. Сандал бодрит, вселяет оптимизм и оберегает.

• Звук. Звон колокольчиков помогает привлечь положительную ци.

• Свет. Дайте свету максимально беспрепятственно проникать в помещение, потому держите шторы постоянно открытыми, и пусть в комнате всегда будет солнечный свет.

Текст: Flytothesky.ru