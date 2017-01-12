Думали ли вы о том, насколько быстро и эффективно вы захламляете свое жилое пространство старыми, ненужными и бесполезными вещами, начиная от складирования книг, которые вы не читали (и, вероятно, никогда не прочитаете) и заканчивая хранением всех поделок своего ребенка за последнее десятилетие? Проанализируйте ход ваших мыслей касательно всех этих вещей и выработайте стратегии для того, чтобы расчистить свое помещение. Итак, 5 действий, к которым вы, вероятно, абсолютно привыкли, но именно они превращают ваш дом в один сплошной беспорядок.





1. Складирование всех книг, когда-либо попадающих к вам в руки

Что вы думаете? Что-то эта книга у меня не пошла, но все говорят, что она супер. Значит, пусть пока полежит у меня; не исключено, что я отважусь на еще одну попытку прочитать её как-нибудь потом.

Что следует сделать? У всех разные вкусы, и это совершенно нормально, если лично вам книга не нравится, хотя другие ею бредят. Лучше отдайте или продайте её. Возможно, она достанется человеку, который её действительно оценит.

Правильная стратегия: Выделите пакет (ящик, корзину) для сбора книг, которые вы хотите отдать. Если вы прочитали книгу и понимаете, что второй раз перечитывать её не будете, отложите её в этот пакет. Когда пакет заполнится, отвезите его в библиотеку или туда, где они будут нужнее.

2. Складирование всех рисунков и поделок вашего ребенка

Что вы думаете? Это творения моего ребенка, их все нужно сохранить для семейной истории.

Что следует сделать? Любой родитель умиляется и гордится всеми творениями своего ребенка. Но это не означает, что все шедевры должны храниться до момента его выхода на пенсию. Забавная вещь: чем дольше мы храним вещи, тем труднее их отпустить. Переберите все рисунки и поделки, отложите те, которые действительно стоит оставить, а с остальными начинайте потихоньку расставаться.

Правильная стратегия: Выделите специальный ящик для всех работ вашего ребенка. Ограниченное пространство поможет вам быть более разборчивым в том, что хранить, а что нет. Периодически устраивайте экспозицию рисунков, например, на стене или дверце холодильника, и снова убирайте работы в ящик.

3. Откладывание ревизии и уборки на потом, когда будет больше времени

Что вы думаете? Пусть пока полежит здесь, разберусь потом.

Что следует сделать? Есть ли у этой конкретной вещи место, где она всегда лежит? Если да, то вы потратите всего лишь несколько секунд, чтобы вернуть её туда. Спонтанное складирование вещей в разных местах означает больше работы для вас потом, когда вы в конце концов возьмете себя в руки, чтобы привести все в порядок.

Правильная стратегия: Попробуйте выполнить десятисекундный эксперимент. Если только вы не живете в огромном особняке, то, скорее всего, вы можете вернуть любую вещь на её место в течение 10 секунд. Всегда напоминайте себе об этих секундах, когда вы проходите мимо какого-то валяющегося предмета, а затем возвращайте его на место, отсчитывая в уме, сколько секунд вы действительно на это потратили. А если вы регулярно бросаете какую-то вещь на одном и том же месте, тогда поставьте там для неё корзину или прикрепите крючок или полку.

4. Складирование ненужных бумаг, пока ими не будет завален весь дом

Что вы думаете? Я уже прочитала эту газету, потому кину пока её на стол.

Что следует сделать? Выделите место, куда вы будете складывать всю корреспонденцию и документы. Самое главное – это разбирать эту кучу бумаг время от времени, выкидывая все ненужное и оставляя то, что пока необходимо: счета, приглашения или важные письма.

Правильная стратегия: Если вы нашли в себе силы все же систематически сортировать бумаги, попробуйте их еще и упорядочивать: например, раскладывать нужные документы по файлам или папкам, не забывая их подписать, чтобы не запутаться. В идеале вы даже можете выделить для таких бумаг в файлах или папках отдельную полку.

5. Заполнение всех шкафов и ящиков вещами «на всякий случай»

Что вы думаете? Эти штучка может когда-нибудь пригодиться, положу-ка я её в дальний угол шкафа.

Что следует сделать? Определенное количество дополнительных принадлежностей (набор полотенец или постельного белья для гостей) действительно нужно. Но все остальное в избыточном количестве ведет к беспорядку и хаосу. Следите за всем своим пространством, чтобы не пропустить момент, когда там накопится слишком много бесполезных вещей. Если вещь не занимает много места, и вы действительно планируете ею пользоваться, оставляйте её. Если нет – избавляйтесь.

Правильная стратегия: Одну вещь в дом, одну из дома. Всякий раз, когда вы покупаете что-то новое, будь то полотенца или кроссовки, загляните в ваши шкафы и посмотрите, что вы можете оттуда выкинуть.

Текст: Flytothesky.ru