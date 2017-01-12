|
Эта панда овладела мастерством селфи
13.01.2017 18:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
У этой гигантской панды весьма солидные навыки в искусстве селфи, и наилучшим тому доказательством служат удачные фотографии со счастливой туристкой. Фотосъемка с пандой – это услуга, предлагаемая Дуцзянъянь, питомником по разведению панд в китайском городе Чэнду. Глядя на эти шесть снимков, не возникает никаких сомнений в том, что панда умеет работать на камеру.
Это не первый случай, когда панды из центра обретают популярность благодаря своему умению позировать. В марте 2016 года еще одна черно-белая героиня фотосессий была запечатлена в момент селфи со своим смотрителем, когда она его целовала и обнимала.
У этой гигантской панды весьма солидные навыки в искусстве селфи, и наилучшим тому доказательством служат удачные фотографии со счастливой туристкой
Фотосъемка с пандой – услуга, предлагаемая Дуцзянъянь, питомником по разведению панд в китайском городе Чэнду
Глядя на эти шесть снимков, не возникает никаких сомнений в том, что панда умеет работать на камеру
Научно-исследовательская база по разведению гигантских панд Дуцзянъянь была открыта в 2011 году, и её целью является реинтродукция панд в дикую природу
Центр Дуцзянъянь – это часть научно-исследовательской базы Чэнду, где проживает самая большая искусственно разведенная популяция панд в мире
Кому селфи с гигантской пандой?
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У этой гигантской панды весьма солидные навыки в искусстве селфи, и наилучшим тому доказательством служат удачные фотографии со счастливой туристкой. Фотосъемка...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии