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Эта панда овладела мастерством селфи

13.01.2017 18:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У этой гигантской панды весьма солидные навыки в искусстве селфи, и наилучшим тому доказательством служат удачные фотографии со счастливой туристкой. Фотосъемка с пандой – это услуга, предлагаемая Дуцзянъянь, питомником по разведению панд в китайском городе Чэнду. Глядя на эти шесть снимков, не возникает никаких сомнений в том, что панда умеет работать на камеру.

Это не первый случай, когда панды из центра обретают популярность благодаря своему умению позировать. В марте 2016 года еще одна черно-белая героиня фотосессий была запечатлена в момент селфи со своим смотрителем, когда она его целовала и обнимала.

Научно-исследовательская база по разведению гигантских панд Дуцзянъянь была открыта в 2011 году, и её целью является реинтродукция панд в дикую природу. Центр Дуцзянъянь – это часть научно-исследовательской базы Чэнду, где содержится 108 панд, и это самая большая искусственно разведенная популяция этого вида животных в мире.

У этой гигантской панды весьма солидные навыки в искусстве селфи, и наилучшим тому доказательством служат удачные фотографии со счастливой туристкой

Эта панда овладела мастерством селфи

Фотосъемка с пандой – услуга, предлагаемая Дуцзянъянь, питомником по разведению панд в китайском городе Чэнду

Эта панда овладела мастерством селфи

Глядя на эти шесть снимков, не возникает никаких сомнений в том, что панда умеет работать на камеру

Эта панда овладела мастерством селфи

Научно-исследовательская база по разведению гигантских панд Дуцзянъянь была открыта в 2011 году, и её целью является реинтродукция панд в дикую природу

Эта панда овладела мастерством селфи

Центр Дуцзянъянь – это часть научно-исследовательской базы Чэнду, где проживает самая большая искусственно разведенная популяция панд в мире

Эта панда овладела мастерством селфи

Эта панда овладела мастерством селфи

Кому селфи с гигантской пандой?Эта панда овладела мастерством селфи

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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У этой гигантской панды весьма солидные навыки в искусстве селфи, и наилучшим тому доказательством служат удачные фотографии со счастливой туристкой. Фотосъемка...

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