Любому человеку свойственно время от времени впадать в уныние, но далеко не каждый знает, как быстро вернуть себе бодрость духа. Если у вас не получается справиться с хандрой, то, скорее всего, вы не смогли определить причину ее возникновения. Психологи выделяют 10 основных источников плохого настроения и предлагают 10 способов его победить.





1. Вина. Даже небольшое чувство вины может испортить настроение. Верный способ справиться с чувством вины – это искупить ее. Типичный пример: вы обнаружили, что забыли о дне рождения небезразличного вам человека. В таком случае просто найдите время и принесите извинения: можно послать имениннику открытку или небольшой подарок. Вы удивитесь, как быстро вам станет легче.

2. Нехватка лайков. В эпоху широкого распространения социальных сетей отсутствие одобрения со стороны знакомых и друзей стало одной из самых частых причин ухудшения настроения. Представьте, что вы только что разместили в интернете фотографии со своего отпуска, время идет, а вам никто не поставил ни одного лайка. Такая ситуация задевает даже не особо чувствительных людей. Важно научиться не принимать подобные происшествия близко к сердцу: люди часто просматривают новости на бегу, просто не успевая их оценить.

3. Нерешенные задачи. Многие из нас держат в голове список незавершенных дел, что может не давать покоя и приводить в уныние. Оказывается, для того, чтобы повысить себе настроение, вовсе не обязательно завершать все поставленные задачи. Исследования показали, что даже простое составление плана действий, необходимых для достижения поставленных целей, способно поднять настроение.

4. Навязчивые мысли. Некоторые люди склонны к постоянному проигрыванию в памяти неприятных сцен, случившихся накануне или даже в отдаленном прошлом. Естественно, это не может служить фоном для хорошего настроения. Помочь может так называемая техника отвлечения. Даже непродолжительные целенаправленные занятия, например, решение кроссворда или настольная игра, могут отвлечь от грустных мыслей и повысить настроение.

5. Пониженная самооценка. С кем из нас не случался такой день, когда мы себя совершенно не устраиваем. Наша самооценка постоянно меняется, но для хорошего настроения крайне важно поддерживать ее на достойном уровне. Для этого бывает достаточно надеть что-то, что вам очень к лицу, или сделать что-нибудь, о чем вы давно мечтали, но не находили времени. Наконец, можно просто позвонить тому, кто вас любит и ценит.

6. Боязнь провала. Порой мы беспокоимся о каком-либо важном мероприятии задолго до его начала. Спортивное соревнование, презентация на работе или важный экзамен могут беспокоить нас и портить настроение из-за страха не справиться с задачей. В таких случаях делайте все, что в ваших силах: тщательная подготовка, планирование мероприятия или обращение за поддержкой к коллегам или друзьям уменьшат страх, прибавят уверенности в своих силах и поднимут боевой дух.

7. Социальная изоляция. Иногда мы погружаемся в собственные проблемы и суету дней, пренебрегая эмоциональными и социальными нуждами и, как следствие, теряя связь с окружением. Такие ситуации неизбежно сопровождает хандра. Лекарством является общение: позвоните близкому человеку или даже просто найдите время на игру с домашним любимцем. Исследования показали, что даже непродолжительные социальные контакты любого вида улучшают настроение.

8. Зацикленность не мелких раздражителях. Нас часто раздражают повседневные бытовые мелочи, будь то плохая работа коммунальных служб, ошибочные счета за услуги или автомобильные поломки. Одно накладывается на другое, а все вместе приводит к отнюдь не самому безоблачному настроению. В таких случаях полезно взглянуть на все свысока. Задайте себе вопрос: среди этих неприятностей есть хоть одна, о которой вы вспомните через год? Если нет, то не стоит на ней зацикливаться. А чтобы окончательно победить уныние, сделайте список пяти обстоятельств своей жизни, за которые вы благодарны судьбе: здоровые дети, хорошая работа, заботливые друзья и т.д.

9. Голод. Мы часто упускаем из виду такую очевидную и банальную причину. Тем не менее, голод даже в большей степени, чем многие другие причины, способен отрицательно повлиять на настроение. Пора перекусить!

10. Усталость. Причина также очевидная, но часто игнорируемая. Не только дети плачут, когда очень устали. Хронический недостаток сна, например, отрицательно влияет не только на работоспособность, но и на общий настрой. Не пренебрегайте отдыхом. Было показано, что даже непродолжительный сон способен подзарядить ваши батарейки и снять хандру.

Текст: Flytothesky.ru