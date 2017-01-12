В современном обществе от светских красавиц требуется не так и много – ухаживать за своим телом, выглядеть подтянутой и стильной, иметь высшее образование, какой-нибудь талант и улыбаться. Вот тогда за сердце девицы не грех и побороться! Но всего пару веков назад женщины были к себе куда строже. Их воспитывали не просто «умницами и красавицами», но леди с большой буквы и с настоящей дворянской закалкой. Женщина должна была уметь подать себя с самой выгодной стороны, вдохновить мужчину на по-настоящему головокружительный подвиг в ее честь!

Можно ли хоть десятой частью приблизиться к идеалу женщины времен наших прабабушек? Придется знатно над собой потрудиться, однако это возымеет эффект! Перед вами 10 привычек истинных леди, которые должна культивировать в себе настоящая женщина.





1. Глубокое уважение к человеческой личности

Истинная леди не станет крутить носом или проявлять снобизм в отношении людей ниже себя по классу. Леди умеет ценить личность каждого, она добра и вежлива не только с равными себе, но и теми, кому повезло в жизни меньше: обслуживающий персонал, бедняки или нуждающиеся.

2. Отсутствие суетливых движений

Истинная леди не суетится и не нервничает по пустякам. Она несет себя уверенно и важно. Шарканье ногами, покусывание губ или манипуляции с предметами в руках – все это выдает неуверенность в себе и низкое происхождение.

3. Умение быть скромной

Скромность служит леди величайшим украшением! Скромность – это не заискивание, но умение вести себя спокойно и уверенно в любой ситуации, полностью контролировать свои чувства. Скромность неуместна только в двух случаях – на соревнованиях или экзаменах.

4. Сильное чувство внутреннего достоинства

В какой бы тяжелой ситуации не оказалась леди, будь то война или государственный переворот, никто не может отобрать у нее величайшее чувство внутреннего достоинства. Леди остается благородной и вежливой не только в золотых дворцах, но и в землянке. Она никогда не забывает о самодисциплине и правилах этикета.

5. Широкий и гибкий кругозор

Истинная леди имеет свою точку зрения и может судить о глобальных вещах, однако в своих знаниях она не авторитарная. Леди умеет принимать разные мнения, умеет слушать других людей, не навязывая своего суждения. Она готова и открыта к диалогу.

6. Уважительное отношение к другим культурам и религиям

Леди не станет оскорблять чужие народы или национальности только на той основе, что ей чужда их культура или традиции. Она против шовинизма и не опустится до высмеивания обычаев других стран, не станет употреблять агрессивные слова типа «нигер» или «узкоглазый».

7. Красивая и грамотная речь

Уровень речи выдает культуру человека, служит зеркальным отражением его внутреннего мира. Истинная леди не употребляет позорных или бранных слов, а говорит так, словно бы нанизывает бусины на жемчужные нити. Она не хамит, не перебивает своего визави, ее поведение исключительно вежливо и предупредительно.

8. Осанка «небесной ласточки»

Леди всегда и везде помнит о красивой осанке, в этом она строга к себе, как заправский солдат! Никакой сутулой спины, растопыренных локтей или несвежего запах. Она не позволит себе показаться на людях без укладки, отутюженного костюма и стройной спинки.

9. Готовность «затянуть поясок» и поработать

Леди не станет гнушаться тяжелой работы, если того требуют обстоятельства. Она снимет на время свою корону и без тени упрека займется делами, в которых нуждается ее семья или окружающий мир. Работа сестрой милосердия, кухаркой или посудомойщицей – все это только закалит ее характер и добавит в корону драгоценных изумрудов.

10. Умение не выставляться напоказ

Если жизнь наградила ее бесчисленными талантами и богатствами, леди умеет ценить это по достоинству и без хвастовства. Она знает, жизнь не так проста, потому сегодняшний успех может обернуться завтрашним фиаско. Леди всегда остается благодарной миру за свои успехи и старается жить так, чтобы не вызывать у окружающих зависти или злобы.

Истинная леди не только умна, но и милосердна. Она верит, все в руках Бога, а впрочем, это не мешает ей расти над собой и привносить в мир немного красоты.

Текст: Flytothesky.ru