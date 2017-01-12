Мы все хотим быстрых решений и почти чудес. Мы ищем самый быстрый способ потерять вес за одну ночь, найти ключ к квартире, где деньги лежат, и моментально выстроить идеальные отношения. У Гарри Поттера, в конце концов, была волшебная палочка, а почему её нет у нас? Несмотря на то, что магического заклинания от всех проблем не существует, тем не менее, есть один простейший и действенный лайфхак, который займет всего одну минуту вашего времени и поможет вам в дальнейшем делать все лучше, быстрее и качественнее, нежели раньше.

Нет, это не супертаблетка, которую можно проглотить и стать всемогущим человеком с неограниченными способностями – это простой метод, способный помочь вам стать продуктивнее. Причем все, что вам нужно – это ручка и минута вашего времени.





Весьма простой одноминутный лайфхак, который изменит вашу жизнь

Одна минута на то, чтобы улучшить вашу память, повысить самооценку и стать эффективнее и счастливее.

Возьмите ручку и поднесите её к лицу на расстоянии около 30 сантиметров от глаз, а затем сконцентрируйте свой взгляд на кончике пера в течение одной минуты. Не позволяйте себе думать о неоплаченных счетах, уборке гаража, отчете для босса или даже о том, с кем сейчас встречается ваша соседка. Остановите внутреннюю «болтовню» своего разума, удерживайте внимание на кончике пера и просто дышите. Ровно одна минута! Вы даже можете поставить себе таймер, чтобы не переживать о времени. Еще раз: удерживайте взгляд на кончике пера только одну минуту! Большее количество времени может вызвать перенапряжение глаз.

Почему это работает?

Да, вы можете чувствовать себя глуповато поначалу, но одна минута созерцания кончика пера помогает вам улучшить и концентрацию внимания, и умение сосредоточиваться. Согласно исследованиям, из-за развития технологий и других мощных раздражителей в нашей беспокойной и многозадачной жизни, среднестатистический человек обладает вниманием, которое удерживается только 8,25 секунд – и это меньше даже, чем у золотой рыбки. Лайфхак с ручкой является одноминутной медитацией с глубокой концентрацией на предмете – а это идеальное противоядие для нашей хаотичной жизни.

Медитация, как правило, ассоциируется с буддистскими монахами и восточными практиками, однако она широко используется и успешными людьми нашего времени, такими как Арианна Хаффингтон, Ричард Брэнсон и Майкл Джордан, помогая им стать более продуктивными и эффективными, генерировать идеи и быстро сосредоточиваться.

Одна минута ежедневного глубокого внимания может успокоить «обезьяний ум» – именно так называется непрекращающаяся «болтовня» и беспокойные состояния нашего мозга. После того как вы укротите свой «обезьяний ум», вы уже будете гораздо легче концентрироваться на задачах, стоящих перед вами.

Одна минута глубокой фиксации внимания – и вы почувствуете себя более спокойно, более продуктивно, менее стрессово и даже счастливее. Такая медитация помогает улучшить быстрое мнемоническое воспроизведение (или работу памяти) путем отсечения внешних отвлекающих факторов. Одна минута медитации укрепит иммунную систему, снизит болевые ощущения и заставит вас ощутить себя более «живым». Вы станете лучше обучаемым, более целенаправленным и спокойным человеком. Задачи, которые когда-то казались пугающими, больше таковыми казаться не будут. Причем изменились, заметьте, не задачи, а изменились вы. Ваша реакция на ситуацию трансформирует саму ситуацию. Этот почти мгновенный лайфхак однозначно меняет вас в лучшую сторону.

Одна минута, один простой лайфхак и одна ручка. Что вам терять?

Текст: Flytothesky.ru