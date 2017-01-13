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Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:)
13.01.2017 23:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Хотя реклама утверждает, что начать день правильно помогает зубная паста, шоколадный батончик или гель для душа, вы и сами понимаете, что это полный обман. Проснувшись, вы вряд ли с нетерпением ждете долгий рабочий день и больше всего хотите снова вернуться под одеялко.
Итак, какой продукт действительно может улучшить ваше утро? Нам кажется, что один такой мы уже нашли.
Просто подумайте о перспективе утреннего кофейка с Jack Daniel’s.
Так что, собственно, вы получаете?
Как гласит пресс-релиз, это:
100% премиум кофе Арабика средней обжарки со вкусом виски Jack Daniels Old No. 7 Tennessee
Существует, однако, одна огромная хитрость – даже коварный обман, если честно.
Напиток в любом случае абсолютно безалкогольный.
… Расстроены?
Тем не менее, отказаться от чего-либо со вкусом виски весьма трудно… А этот продукт, скорее всего, придется по вкусу всем кофеманам.
Любителям кофе без кофеина не стоит переживать: для них тоже предусмотрен вариант.
Стоимость вполне приемлемая – 21.95 долларов США за модную коллекционную баночку объемом 8.8 унций (250 г) или 6,95 долларов за пакетик с 1,5 унциями (42 г) кофе.
Собираетесь встретиться с друзьями за чашечкой кофе? Или вы просто ненавидите утренний подъем в рабочие дни? Попробуйте кофе с виски Jack Daniel‘s.
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Хотя реклама утверждает, что начать день правильно помогает зубная паста, шоколадный батончик или гель для душа, вы и сами понимаете, что это полный обман....
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