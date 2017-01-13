﻿ Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:)

13.01.2017 23:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Хотя реклама утверждает, что начать день правильно помогает зубная паста, шоколадный батончик или гель для душа, вы и сами понимаете, что это полный обман. Проснувшись, вы вряд ли с нетерпением ждете долгий рабочий день и больше всего хотите снова вернуться под одеялко.

Итак, какой продукт действительно может улучшить ваше утро? Нам кажется, что один такой мы уже нашли.

Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:)

Jack Daniel’s в содружестве с компанией World of Coffee преподнесли кофеманам поистине царский подарок: кофе с виски Jack Daniel’s Tennessee.

Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:)

Просто подумайте о перспективе утреннего кофейка с Jack Daniel’s.

Так что, собственно, вы получаете?

Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:)

Как гласит пресс-релиз, это:

100% премиум кофе Арабика средней обжарки со вкусом виски Jack Daniels Old No. 7 Tennessee

Существует, однако, одна огромная хитрость – даже коварный обман, если честно.

Напиток в любом случае абсолютно безалкогольный.

… Расстроены?

Тем не менее, отказаться от чего-либо со вкусом виски весьма трудно… А этот продукт, скорее всего, придется по вкусу всем кофеманам.

Любителям кофе без кофеина не стоит переживать: для них тоже предусмотрен вариант.

Стоимость вполне приемлемая – 21.95 долларов США за модную коллекционную баночку объемом 8.8 унций (250 г) или 6,95 долларов за пакетик с 1,5 унциями (42 г) кофе.

Собираетесь встретиться с друзьями за чашечкой кофе? Или вы просто ненавидите утренний подъем в рабочие дни? Попробуйте кофе с виски Jack Daniels.Кофе со вкусом Jack Daniel’s поможет вам правильно начать ваш день:)

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя реклама утверждает, что начать день правильно помогает зубная паста, шоколадный батончик или гель для душа, вы и сами понимаете, что это полный обман....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Из «пацанки» в настоящую леди! 10 привычек, которые должна воспитать в себе каждая женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика