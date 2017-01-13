Хотя реклама утверждает, что начать день правильно помогает зубная паста, шоколадный батончик или гель для душа, вы и сами понимаете, что это полный обман. Проснувшись, вы вряд ли с нетерпением ждете долгий рабочий день и больше всего хотите снова вернуться под одеялко.

Итак, какой продукт действительно может улучшить ваше утро? Нам кажется, что один такой мы уже нашли.





Jack Daniel’s в содружестве с компанией World of Coffee преподнесли кофеманам поистине царский подарок: кофе с виски Jack Daniel’s Tennessee.





Просто подумайте о перспективе утреннего кофейка с Jack Daniel’s.

Так что, собственно, вы получаете?





Как гласит пресс-релиз, это:

100% премиум кофе Арабика средней обжарки со вкусом виски Jack Daniels Old No. 7 Tennessee

Существует, однако, одна огромная хитрость – даже коварный обман, если честно.

Напиток в любом случае абсолютно безалкогольный.

… Расстроены?

Тем не менее, отказаться от чего-либо со вкусом виски весьма трудно… А этот продукт, скорее всего, придется по вкусу всем кофеманам.

Любителям кофе без кофеина не стоит переживать: для них тоже предусмотрен вариант.

Стоимость вполне приемлемая – 21.95 долларов США за модную коллекционную баночку объемом 8.8 унций (250 г) или 6,95 долларов за пакетик с 1,5 унциями (42 г) кофе.

Собираетесь встретиться с друзьями за чашечкой кофе? Или вы просто ненавидите утренний подъем в рабочие дни? Попробуйте кофе с виски Jack Daniel‘s.

Текст: Flytothesky.ru