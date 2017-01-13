В мире живет немало миллиардеров. Однако то, как некоторые люди смогли достичь столь завидного положения, может вас удивить. На поверку, далеко не все богачи шикуют и сорят деньгами, вопреки сложившимся в головах многих образам. Кое-кто из настоящих миллиардеров живет очень даже скромно. Как же у них получилось добиться финансового процветания? Мы подготовили для наших читателей советы по экономии денег от самых богатых людей в мире.

1. Билл Гейтс (Состояние: 79 млрд долларов)





Учитесь на своих прошлых ошибках. Допущение ошибок в обращении с деньгами – обычное явление в нашей жизни. Мы все их совершаем, но только тот, кто в конечном счете достигает финансового успеха в жизни, не только делает эти ошибки, но и умеет на них учиться. Билл Гейтс, хорошо известный как один из самых богатых людей в мире, когда-то сказал: «Праздновать свои успехи – это хорошо, но более важно – извлекать полезные уроки из неудач».

2. Ингвар Кампрад (Состояние: 53 млрд долларов)





Избегайте ненужных расходов. Ингвар Кампрад, основатель IKEA, считает, что некоторые расходы просто не несут необходимости, даже если у вас есть полноценная возможность потратиться не задумываясь. Как и многие другие невероятно богатые люди, он предпочитает частному самолету полеты в эконом-классе обыкновенных рейсов. В своих мемуарах Кампрад написал: «Нам не нужны броские автомобили, впечатляющие титулы, особенная одежда и другие символы статуса. Мы полагаемся на собственные силы и волю».

3. Опра Уинфри (Состояние: 2,9 млрд долларов)





Найдите свою истинную страсть. Это простой совет сыграл огромную роль в жизни Опры. Согласно ее словам: «Вы становитесь тем, во что вы верите. То, где вы находитесь сегодня в вашей жизни, зависит от всего, к чему в данный момент расположена ваша душа». Определитесь с тем, что вы любите делать, а затем стремитесь к этому, прикладывая все свои усилия. Следование этим путем часто приводит к достижению величайшей награды в жизни человека.

4. Ричард Бренсон (Состояние: 5,1 млрд долларов)





Ставьте цели и делайте все, что в ваших силах, чтобы их достичь. Британский миллиардер и основатель «Virgin Group» Ричард Бренсон когда-то начинал свой путь к успеху именно с помощью списка поставленных целей. Большую часть из них нельзя было тогда даже назвать достаточно реалистичной, однако он упрямо стремился воплотить их в реальность. Бренсон шел к своим целям, не подозревая, насколько большого успеха он достигнет в один прекрасный день благодаря установкам, которых он придерживался.

5. Дэвид Черитон (Состояние: 1,7 млрд долларов)





Узнайте, что вы можете делать самостоятельно. Дэвид Черитон стал одним из первых инвесторов в Google и сейчас пользуется довольно приятным результатом, полученным от своих первоначальных инвестиций, имевших в 1998 году размер всего лишь в 100 тысяч долларов. И при этом он отказывается идти к парикмахеру, подстригаясь дома самостоятельно. Даже такая, казалось бы, незначительная экономия может существенно повлиять на финансовое благосостояние, особенно если применять подобный подход и в других областях своей жизни. Просто подумайте о том, сколько денег регулярно вам приходится отдавать другим людям за то, что вы вполне способны сделать сами.

6. Марк Цукерберг (Состояние: 30 млрд долларов)





Стремитесь быть скромнее. Даже основатель Facebook во многих отношениях проявляет достаточную непритязательность. Одним из примеров этому является то, что он ездит на более чем скромном для его состояния автомобиле Acurа, стоящем 30 тысяч долларов. Цукерберг вполне мог бы приобрести любой автомобиль, какой пожелает, заказав его доставку из любой точки планеты, и тем не менее он выбрал этот весьма простой и практичный автомобиль.

7. Т. Бун Пикенс (Состояние: 1 млрд долларов)





Составляйте список покупок и берите с собой только то количество денег, которого будет достаточно для оплаты запланированных вещей. Нефтяной магнат и миллиардер Пикенс практикует один верный способ, помогающий ему сэкономить: он никогда не носит в кошельке денег больше, чем на текущий момент нуждается. Прежде чем отправиться в магазин, Пикенс всегда подготавливает список покупок и приобретает только те вещи, что указаны в нем, не оставляя себе возможности соблазниться внезапными прихотями. Ведь невозможно потратить деньги, которых у вас нет, не так ли?

8. Дональд Трамп (Состояние: 3,9 млрд долларов)





Упорно работайте. Дональд Трамп объясняет секреты своего успеха особенностями трудовой этики. Многие люди считают его счастливчиком, которому попросту везет в обращении с финансами, но Трамп утверждает, что удача приходит только в виде результата тяжелой работы. «Когда ваш труд окупается, что происходит с большой вероятностью, люди порой склонны считать, что вам просто повезло. Можно сказать и так, поскольку вы оказались достаточно удачливы, имея мозги и догадавшись работать как следует», – говорит он.

9. Роберт Куок (Состояние: 11,5 млрд долларов)





Не упускайте возможности, пока имеете такой шанс. Роберт Куок, самый богатый человек Малайзии, живет достаточно просто, следуя правилам, которые он узнал от своей матери: никогда не быть жадным, не стремиться воспользоваться другими людьми и всегда придерживаться высокой морали, когда речь идет об отношениях с деньгами. Согласно Куоку, для того, чтобы стать успешным в финансовом плане, необходимо проявлять мужество и всегда использовать предоставляющиеся возможности, даже когда другие сомневаются в успешности предполагаемых действий.

10. Ли Ка-Шинг (Состояние: 31 млрд долларов)





Предпочитайте простую жизнь. Империя миллиардера Ли Ка-Шинга охватывает 52 страны и насчитывает более 270 000 сотрудников, а ведь в свое время он был исключен из школы. Свой невероятный успех этот человек объясняет скромным и простым бытом, который он ведет. Когда вы только начинаете карьеру, стоит научиться жить с меньшими запросами и не стремиться произвести на окружающих эффектное впечатление.

11. Джек Ма (Состояние: 10 млрд долларов)





Клиент должен быть всегда на первом месте. Джек Ма, основатель «Alibaba Group», считает, что приоритетом №1 всегда должны быть заказчики. За ними по степени важности следуют сотрудники и лишь в последнюю очередь – акционеры.

12. Говард Шульц (Состояние: 2,2 млрд долларов)





Поймите, что деньги – это еще не все. Председатель и главный исполнительный директор «Starbucks» Говард Шульц считает, что ценности человека гораздо важнее, чем любое состояние. Он говорит: «Я никогда не хотел находиться в списке миллиардеров и никогда не определял себя с точки зрения капитала, всегда стараясь делать это только с позиции собственных ценностей».

По материалам lifehack.org ; перевод и адаптация Flytothesky.ru