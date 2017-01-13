



Кто-то когда-то запустил слух, что постоянные физические нагрузки и соблюдение диетического питания способствуют красивой форме. И теперь вы, будто сумасшедший, боретесь за право любить свое тело, не вылезая из тренажерных залов и прыгая с одной диеты на другую. Иногда вы ловите себя на мысли, что постоянный голод и недоедание не только не приближают вас к заветной цели, а даже отдаляют. Вот следишь за собой, держишь аппетит в ежовых рукавицах, но стоит отпустить поводья, как жир снова возвращается на место, будто нелепая шутка!

В чем же дело: конституция или неправильная диета? А может, стоит поднажать, прибавив пару гантелей сверху? Стоп. Вот на этом пора остановиться. Ни интенсивные упражнения, ни голодовки не приведут вас к идеальной форме. Все дело в образе жизни, привычках, которые укоренились с юношеского возраста! Сегодня вы едите листик салата, а завтра вам становится жаль себя, потому вы заедаете обиду полкило мороженного. Или отжались в два подхода, а потом по привычке падаете на диван пузом к верху проводить остаток дня у монитора?

Все дело в инертном стиле жизни! Пора менять старые привычки ради собственного будущего. Перед вами 10 простых правил, которые помогут получить великолепную форму без самоистязаний и навсегда. Введите их в свою жизнь и наслаждайтесь новым отражением.

1. Не делайте больших перерывов между приемами пищи

Самое смешное, что есть нужно не меньше, а чаще! Приучите себя к 6-ти разовому питанию, совсем как в детские годы: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и так далее. И не надо выготавливать меню из 3-х блюд. Утром овсяночка, потом горсть орехов, на обед можно кофе с яичницей или бутербродом, на полдник – салатик. Помните, чем больше перерыв, тем сильнее чувство голода, а его-то нам и не нужно!

2. Стакан воды – святое!

Чтобы организм нормально функционировал, чтобы желудочный сок не застаивался, а шлаки (ваш целлюлит) вовремя выводились, надо пить много воды. Приучите себя быть «водохлебом», пусть вода станет дороже булочки с зажаренной корочкой. Носите с собой бутылочку минералки, пейте воду перед едой, купайте организм изнутри также, как сами моетесь в душе!

3. Выучите правило двух ладошек

Наш желудок способен переварить только то количество еды, которое помещается в двух ладошках, остальное пополняет запасы жира. Самое интересное, вы можете есть любую по калорийности пищу и не поправляться, если только она не превышает размеров ваших рук. И, конечно, лучше насыпать нужную порцию сразу, только потом смаковать!

4. Не торопитесь и пережевывайте тщательно

Если вы опаздываете на пожар, то лучше выпить молочно-протеиновый коктейль, чем закидываться оладушками. Ну а если время у вас есть, то кушайте медленно, это одно из базовых правил красоты. Желудок инертен, его сигналы о насыщении доходят до мозга с опозданием, так расслабьтесь и насладитесь трапезой, как настоящий король.

5. Используйте взаимозаменяемость продуктов

Если вам все-таки тяжело ограничить свою порцию ладошками, начните заменять привычные продукты на их более легкие и менее калорийные аналоги. Привыкли баловаться майонезными салатами? Научитесь делать вкусные оливковые заправки со специями. Хочется фруктов? Отдайте предпочтение яблокам и грейпфрутам. Да и картофель можно не только жарить, но и запекать с чесноком и зеленью.

6. Скажите «да» полезным сладостям!

Естественно, совсем исключить сладкое из своей жизни получается далеко не у каждого. Однако почему бы не попробовать заменить привычные сникерсы и пирожные на сухофрукты, желейные муссы или черный шоколад? Тот же инжир или финики обладают массой полезных свойств для организма, а по сладости не уступают традиционным конфетам к чаю.

7. Откажитесь от калорийных напитков

Кола, спрайт и любая сладкая газировка будоражат воображение, пока вы не научились ловить удовольствие от естественных вкусов. Это как вредная привычка, которую можно заменить полезной, но на это уйдет время. Начните со свежевыжатых соков и ароматного чая, а потом приучите себя к воде. Нет ничего лучше воды – вот главное правило счастливых людей!

8. Избегайте снэков

Когда желудок начинает жалобно булькать, хочется купить пачку чипсов или крекеров, чтобы поскорее утолить голод. Будьте дальновидны! Старайтесь заранее приготовить для себя вкусный, а главное, полезный и насыщенный витаминами перекус. Не экономьте на своем здоровье. Дело даже не в лишних килограммах, а в химии, которой вы травите свое тело. Уважайте свой «домик», вам с ним еще жить.

9. Не затягивайте с ужином

Конечно, рабочий график – дело тонкое, однако постарайтесь чествовать себя вкусным ужином хотя бы до 7-ми вечера. К концу дня устаете не только вы, но и ваш организм переходит в режим отдыха. И каково же желудку, который приготовился спать, получить как снег на голову ведро копченых крылышек? Он не станет париться, а спрячет лишний груз в вашу попу, бедра или животик. Не хочется? Тогда помните, что у него тоже есть свой режим!

10. Спите достаточное количество часов

Хроническое недосыпание сказывается на работе всех органов и систем, вы даже не замечаете, как вгоняете себя большое и грузное тело просто тем фактом, что отказываетесь от нормального сна. Пока вы молоды – дело в шляпе. Но первое серьезное испытание в вашей жизни – рождение ребенка, рабочие стрессы, потеря близких – и тело не справится, начав работать не по программе.

Выглядеть сногсшибательно просто! Важно не только читать, но следовать нашим советам, учиться искать в новом образе жизни свой кайф. Конечно, вы можете подключать спорт, чаще выбираться на природу, баловать себя самой разной активностью. Но с этими правилами быть в форме окажется гораздо легче, чем раньше. Вы наконец-то поймете удовольствие быть собой, не стесняясь своего тела.

Текст: Flytothesky.ru