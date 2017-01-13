﻿ Классный анекдот с неожиданным финалом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Классный анекдот с неожиданным финалом

14.01.2017 12:47 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум рассказывает притчу, которая вызывает улыбку своей концовкой!

Классный анекдот с неожиданным финалом

Как-то журналистка одного известного телеканала узнала про старика еврея, приходящего каждый день к Стене Плача, чтобы помолиться. Ей захотелось побольше узнать об этом удивительном человеке, и она отправилась к Стене Плача, где тот час увидела старика, бредущего к этому святому месту.

Журналистка почти час ждала, когда старик закончит молиться, и решительно направилась к нему, чтобы взять интервью.

— Простите, моё имя Мэгги Адамс, я журналист. Как вас зовут?

— Исаак Соломонович.

— Скажите, Исаак, как долго вы приходите к Стене Плача, чтобы помолиться?

— Кажется, лет 70, никак не меньше…

— 70 лет! Удивительно! Если не секрет, то о чём вы молитесь?

— Я прошу спокойствия в Израиле и мира во всем мире. Чтобы не было ненависти между людьми, чтобы все любили друг друга и помогали друг другу. Молюсь о том, чтобы все дети были в безопасности и выросли хорошими и любящими людьми, которые отвечают за свои поступки. Я прошу о том, чтобы политики начали заботиться о своём народе и ставить интересы людей на первое место…

— И после всех этих 70 лет молитв какие у вас ощущения? — спросила журналистка.

— У меня такое ощущение, что я говорю со стеной…

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждому человеку хотелось бы, чтобы на Земле царил мир и порядок. Конечно, простые люди мало на что могут повлиять, но должны стараться изо всёх сил.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 правил, которые помогут всегда быть в великолепной форме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика