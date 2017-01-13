Фактрум рассказывает притчу, которая вызывает улыбку своей концовкой!





Как-то журналистка одного известного телеканала узнала про старика еврея, приходящего каждый день к Стене Плача, чтобы помолиться. Ей захотелось побольше узнать об этом удивительном человеке, и она отправилась к Стене Плача, где тот час увидела старика, бредущего к этому святому месту.

Журналистка почти час ждала, когда старик закончит молиться, и решительно направилась к нему, чтобы взять интервью.

— Простите, моё имя Мэгги Адамс, я журналист. Как вас зовут?

— Исаак Соломонович.

— Скажите, Исаак, как долго вы приходите к Стене Плача, чтобы помолиться?

— Кажется, лет 70, никак не меньше…

— 70 лет! Удивительно! Если не секрет, то о чём вы молитесь?

— Я прошу спокойствия в Израиле и мира во всем мире. Чтобы не было ненависти между людьми, чтобы все любили друг друга и помогали друг другу. Молюсь о том, чтобы все дети были в безопасности и выросли хорошими и любящими людьми, которые отвечают за свои поступки. Я прошу о том, чтобы политики начали заботиться о своём народе и ставить интересы людей на первое место…

— И после всех этих 70 лет молитв какие у вас ощущения? — спросила журналистка.

— У меня такое ощущение, что я говорю со стеной…