﻿ Таки 15 хорошеньких анекдотов из Одессы, шоб вы не грустили по пустякам. 21.by
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Таки 15 хорошеньких анекдотов из Одессы, шоб вы не грустили по пустякам

14.01.2017 13:22 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя чудные анекдоты из Одессы, таки шоб вы всегда имели широкую улыбку на лице!

Таки 15 хорошеньких анекдотов из Одессы, шоб вы не грустили по пустякам
Ytimg.com

— Сёма, как тебя таки понимать?
— Сарочка, понимать меня совсем не обязательно. Обязательно любить и вовремя кормить.

 
 
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Никогда и не при каких обстоятельствах не грустите! А помочь вам в этом могут очаровательные анекдоты, где главными героями являются прекрасные одесситы.

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