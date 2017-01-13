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Таки 15 хорошеньких анекдотов из Одессы, шоб вы не грустили по пустякам
14.01.2017 13:22 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя чудные анекдоты из Одессы, таки шоб вы всегда имели широкую улыбку на лице!
— Сёма, как тебя таки понимать?
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Никогда и не при каких обстоятельствах не грустите! А помочь вам в этом могут очаровательные анекдоты, где главными героями являются прекрасные одесситы.
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