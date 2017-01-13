



Как часто можно услышать из уст женщин, будто рыцарский дух в наши дни не только не котируется, но и вообще не в чести. Мол, она одна-одинешенька тащит на себе все семейные заботы, решает проблемы, убивается на трех работах в то время, как ее «единственный» развалился на диване к верху пузом и дегустирует светлое разливное. Эта история стала жирным куском ростбифа для различных бабских ток-шоу, которые капают женщинам на мозги и, как заведенные, декламируют: «Мужчины нынче перевелись!»

Но как насчет того, чтобы начать с себя? Современные женщины, увы, тоже отдалились от образа покладистых «принцессочек», которые в старину слушались своих мужчин и вдохновляли бороздить новые океаны. Они лезут на исконно мужскую территорию, пытаются доказать, что у них есть яйца, что они круче, сильнее, главнее… стоп.

Они добровольно отказываются от женской сути, но ради чего? Вот уж не скажешь, что жизнь в теле мужчины сделала хоть одну из них счастливей. Скорее, такие барышни превращаются в «недоженщин», лишаясь своего главного козыря – женственности! Но что же мешает ей вернуться к истокам, к своей настоящей сути?

1. Привычка конкурировать

Это мужчины ловят кайф, соперничая друг с другом и меряясь размерами, тогда как задача женщины – умело лавировать в партнерских отношениях, применяя гибкую тактику сотрудничества. Если она (как «сильная») начнет завоевать авторитет жесткими методами, ее автоматически станут воспринимать как мужика в юбке, который ни у кого не вызовет жалости.

2. Командный тон

Женщина, которая налево и направо раздает приказы, которая позиционирует себя как авторитарная личность и привыкла «быть сверху», ни за что на свете не встретит своего принца. А все потому, что никому не хочется иметь в спутницах «командира 6-го батальона», «бабу с членом» или «гром-бабу». Войны и на работе хватает, дома хочется уюта, тепла и ласки.

3. Фанатичная преданность идеям

Что воплощает в себе исконно женский образ? Гармонию эмоций и чувств. Тогда как мужчина испокон веков – холодная логика и незамутненный рассудок. Женщина только тогда воспринимается самореализованной, когда раскрывает себя в чувственном аспекте, а не лезет со своими пирогами в мир идей, борьбы и расчетов. Справедливо и наоборот.

4. Образ «своего парня»

Если она во всем стремится быть равной с мужчинами – наравне работать, дружить, отдыхать, пить – нечему удивляться, что в ней не видят женщины. Она сама виновата, что позволила сильному полу расслабиться в своем присутствии, отказаться от их главной задачи – быть завоевателями и заботиться о слабых. А нужно-то только и всего, что требовать соответствующего к себе отношения!

5. Бытовая запущенность

Женщина с мешками под глазами, сутуло шаркающая ногами с торбой продуктов за плечом, – жалкая картина, которая вызывает ноту сочувствия, но никак не уважения к себе. Она привыкла всем потакать, позволила сидеть у себя на шее и пить кровь, не научившись главному – любви к себе. Но пока сам в себя не влюбишься, тебя никто не полюбит.

6. Манера грубить

Если мужчинам простительны резкие высказывания с матерными сносками, то женщина с жаргонной лексикой вряд ли напомнит «нежную и женственную» тургеневскую натуру. Скорее всего, ее конфликтное поведение и грубая манера речи просто отпугнет достойного ухажера, останется выбирать мужа среди «огрызков» и «недоносков»… не обидно?

7. Андрогинная внешность

Солдатская униформа, выбритые виски, тату на полспины в виде черепа убивают привлекательность даже самки с 4-м размером груди. Ну какая из нее женщина, когда вся одежда под стать мужскому гардеробу, когда она глушит водяру, как электрик с 10-ти летним стажем, и гогочет прокуренным голосищем? В конце концов, мужчину тянет к женщине из-за ее непохожести на него!

Вывод? Не будите в себе зверя, наслаждайтесь слабостью. В этой слабости, как в сказке, главный ключ к вашей силе!

Текст: Flytothesky.ru