



Мало кто любит людей, которые слишком часто обижаются по тому или иному поводу. Да вы и сами вряд ли бы смогли долго общаться с человеком, осознавая, что любое ваше неосторожное слово может породить смертельную обиду. Если вы заметили у себя склонность обижаться на всех подряд без видимой на то причины, и она доставляет вам неудобства, то пришла пора разобраться, как покончить с обидами по пустякам. Представленные ниже 5 ценных советов помогут вам расставить все на свои места.

Давайте поговорим начистоту: на одну нашу заслуженную обиду приходятся пять незаслуженных. Надуманных поводов для обиды у нас гораздо больше, чем реальных. Согласитесь: тратить нервы на подобные обиды – вопиющее расточительство жизненных сил. Разве оно того стоит? Ведь потом долгие часы или даже дни мы копим в себе негатив, наполняясь злостью, раздражением и мстительностью. Незачем так себя изводить.

Избавиться от привычки обижаться по пустякам будет непросто, придется серьезно поработать над собой. Будьте готовы к кардинальным переменам: вам предстоит сразиться с «въевшимися» в подкорку стереотипами и научиться смотреть на ситуации по-иному. Вот 5 ценных советов для адекватного реагирования на, казалось бы, довольно обидные ситуации.

1. Запомните одну простую истину: никто вам ничего не должен.

Замечали, как начинаете обижаться, когда ваши ожидания обманывают? Вы ждали похвалу за свои заслуги, но так её и не получили. Решаете обидеться? Неправильное решение. Вряд ли кто в вашем окружении обладает телепатическими способностями, чтобы смочь прочесть ваши мысли и узнать, чего же вам хочется услышать. Хотите похвалы? Намекните об этом.

2. Поднимитесь над эмоциями и взгляните на ситуацию сверху.

Чем больше эмоций замешано в ситуации, тем велики масштабы грядущей обиды. Если излишне драматизировать по поводу происходящего стало вашим обычным поведением, то пора менять эту неприятную привычку. Учитесь быть выше своих эмоций и холодно оценивать, на самом ли деле ситуация стоит того, чтобы отвечать на нее обидой.

3. Осуществите мысленный «перевод».

Это замечательный прием, который научит не обращать внимания на грубиянов вокруг. Получили в свой адрес грубые, некультурные слова? Мысленно переведите их во что-то нейтральное. Пусть примером вам послужит герой Евгения Леонова из кинофильма «Джентльмены удачи». Наверняка вы помните, как он помогал Феде (герою Савелия Крамарова) менять слова из блатного жаргона на «гражданские».

4. Не ждите подсознательно от других негатива.

Часто наша обида на других обусловлена лишь тем, что мы надумали, будто у всех вокруг есть некий злой умысел. По правде говоря, окружающие гораздо сильнее озабочены своими собственными проблемами, чем чужими. Вряд ли в их случайных словах или действиях есть хоть толика негатива, предназначенного лично вам. Если кто-то вдруг неудачно пошутил в вашу сторону, например, по поводу возраста, не нужно расстраиваться. Просто проигнорируйте. Это не со зла.

5. Не настраивайтесь на ответную обиду.

Случается, что наша обида – просто зеркальное отражение обиды кого-то из нашего окружения. Механизм прост: обиделись на меня, значит, я обижусь в ответ. Такое поведение не только не решает проблемы, но и усугубляет их. Дайте человеку, который на вас обиделся, немного «поостыть», а сами отвлекитесь на другое занятие. Вот увидите – проблема быстро исчерпает сама себя.

Стойкая привычка обижаться на других по пустякам – задачка нелегкая для решения, но поддающаяся дрессировке. Если вы соберетесь и решите хоть немного усмирить внутреннего «обиженного зверя», то обязательно заметите положительные изменения вокруг себя. Окружающим станет легче с вами общаться, если им больше не придется бояться одним неловким движением разрушить ваши с ними отношения.

Текст: Flytothesky.ru