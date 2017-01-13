Красота морей и океанов всегда завораживали людей. Разнообразие флоры и фауны притягивают внимание дайверов, а блеск волн, среди которых куда-то спешат косяки экзотических рыб, способны очаровать любого романтика. Однако подводный мир иногда открывает для любопытных глаз нечто совершенно новое и необычное…

1. Подводный музей, Канкун, Мексика

Посещали ли вы когда-нибудь музей под водой? Подобный необычный опыт вы сможете себе позволить, побывав в Канкуне. Подводный музей этого города представляет вниманию посетителей скульптуры художника Джейсона де Каиреса Тейлора. Экспонаты были погружены на дно моря с целью создать подходящую среду и заселить данные области различными представителями морской фауны, покинувшими эти места после того, как серия ураганов уничтожила коралловые рифы.





2. Колодец Иакова, Уимберли, Техас, США

Колодец Иакова считается популярным местом летнего отдыха на юге США. Кроме того, этот водоем носит титул одного из самых опасных мест для погружений с аквалангом. Внутри Колодец делится на четыре подводных камеры: первая, прямая, имеет глубину 9 метров, вторая – 23 метра, а третья и четвертая зовутся «Девственными пещерами», поскольку туда заглядывали лишь немногие опытные дайверы.





3. Мемориальный Риф Нептуна, Ки Бискен, Флорида, США

Эта необычная достопримечательность была установлена в океане неподалеку от Майями. Её создатели стремились придать своему произведению вид останков легендарной цивилизации атлантов. Информация с официального сайта Мемориала Нептуна гласит, что любой человек, изъявивший желание после смерти быть кремированным, приглашен присоединить свой прах к основанию рифа, тем самым создавая «жизнь после жизни». Местный Департамент природных ресурсов отмечает, что за время существования Мемориала популяция подводных обитателей действительно возросла с полного нуля до тысяч особей.





4. Зеленое озеро,Трагос, Австрия

Аавстрийский парк под названием «Зеленое Озеро» имеет одну удивительную особенность: раз в год, когда обильные снега в горах начинают стремительно таять, вся округа оказывается погруженной в воду. Это место привлекает дайверов со всего мира, желающих исследовать необычные затопленные тропы.





5. Подводный водопад, остров Маврикий

На самом деле популярный водопад, обрушивающийся посередине водной глади около побережья Маврикия – не более, чем оптическая иллюзия. Вид ниспадающих струй создается благодаря пескам, пришедшим с прибрежного шельфа в глубь синих вод. Идеальная точка обзора этого завораживающего «водопада» открывается с борта вертолета или самолета.





6. Дайвинг с китами, королевство Тонга

Почувствовать себя непосредственным участником подводной жизни можно, посетив королевство Тонга. Там всем желающим предоставляется возможность изучить повадки горбатых китов в максимальной близости к этим царственным животным – буквально проплывая мимо.





7. Лазурное окно, мальтийский остров Гоцо

Любители поплавать с аквалангом в окружении скал наверняка найдут крайне заманчивым так называемое Лазурное окно – водоем, расположенный в пещере Синяя Дыра на острове Гоцо. Внутри этого 80-метрового подводного туннеля пытливые исследователи обнаружили изобилие жизни, представленной колониями червей и многочисленными осьминогами.





8. Вики Вачи Спрингс , Спринг Хилл, Флорида, США

Тем, кто не верит в существование русалок, стоит отправиться во Флориду, где расположен целый город, посвященный этим сказочным существам. На протяжении 60 лет на подводной сцене в «Парке русалок» регулярно организуются тематические театральные представления. В репертуаре театра, разумеется, есть и спектакль «Русалочка».





9. Сенот Ангелита, Тулум, Мексика

Сенот (естественный провал, наполненный подземными водами) Ангелита наиболее известен находящейся в нем подводной рекой. В это словосочетание не закралась ошибка – речь идет именно о подводной реке. Такие реки возникают благодаря слою гидросульфатов, разделяющему соленую и пресную воду и создающему облакообразный движущийся подводный поток.





10. Подводный гостиничный номер, Занзибар

Занзибарский курорт Манта – больше, чем просто приятное место с фешенебельным отелем. Именно здесь постояльцы могут забронировать номер, стены которого, выполненные из прочного стекла, откроют дивный вид на жизнь экзотических подводных обитателей среди красочных кораллов. Там же можно присоединиться к косякам рыб, выбрав в качестве отдыха погружение с аквалангом, или остаться в комнате, наслаждаясь упоительным видом бесконечного океана вокруг.





11. Кратер «Усадьба», Мидвей, Юта, США

На протяжении многих лет кратер «Усадьба» является излюбленным местом дайверов всех мастей, приверженцев йоги на доске для серфинга и прочих желающих заняться различными видами активности на воде. Да и для тех, кто предпочитает оставаться сухим, кратер приготовил увлекательное занятие в виде туров, участникам которых рассказывается об истории этого удивительного природного объекта.





12. Подводный бар и подводный клуб, Мальдивские острова

Сабсикс – первый в истории подводный бар и клуб. Устроив вечеринку в глубинах Индийского океана, любители необычного отдыха получат массу ни с чем не сравнимых ощущений и фотографий.





13. Христос Бездны, Ки-Ларго, Флорида, США

Погруженная в воды океана у берегов Флориды бронзовая статуя Иисуса имеет рост более двух с половиной метров и весит почти две тонны. Это изваяние – копия монумента «Il Cristo Degli Abissi», который был помещен на дно Средиземного моря у берегов Италии в 1954 году.





14. Атлантис, остров Пальма Джумейра, Дубай

Атлантис – это настоящая водная империя, созданная в роскошном гостиничном комплексе. Мало кто отказался бы провести там свой отпуск. Многие помещения отеля, например, лобби, расположены ниже уровня моря и имеют прозрачные стены, сквозь которые можно вдоволь налюбоваться подводным миром. Прогуливаясь по коридорам чудо-гостиницы, ее постояльцы ощущают свое плавное погружение все ниже в недра гигантского аквариума.





15. Большая голубая дыра, Белиз

По мнению исследователей это самая большая подводная пещера (или провал) в мире. Знаменитая белизская голубая дыра имеет более трехсот метров в диаметре и приблизительно 125 метров в глубину. Это место пользуется огромной популярностью среди дайверов, любящих исследовать необычные геологические образования среди коралловых рифов.





Текст: Flytothesky.ru