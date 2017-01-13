﻿ Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

14.01.2017 18:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Красота морей и океанов всегда завораживали людей. Разнообразие флоры и фауны притягивают внимание дайверов, а блеск волн, среди которых куда-то спешат косяки экзотических рыб, способны очаровать любого романтика. Однако подводный мир иногда открывает для любопытных глаз нечто совершенно новое и необычное…Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

1. Подводный музей, Канкун, Мексика

Посещали ли вы когда-нибудь музей под водой? Подобный необычный опыт вы сможете себе позволить, побывав в Канкуне. Подводный музей этого города представляет вниманию посетителей скульптуры художника Джейсона де Каиреса Тейлора. Экспонаты были погружены на дно моря с целью создать подходящую среду и заселить данные области различными представителями морской фауны, покинувшими эти места после того, как серия ураганов уничтожила коралловые рифы.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

2. Колодец Иакова, Уимберли, Техас, США

Колодец Иакова считается популярным местом летнего отдыха на юге США. Кроме того, этот водоем носит титул одного из самых опасных мест для погружений с аквалангом. Внутри Колодец делится на четыре подводных камеры: первая, прямая, имеет глубину 9 метров, вторая – 23 метра, а третья и четвертая зовутся «Девственными пещерами», поскольку туда заглядывали лишь немногие опытные дайверы.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

3. Мемориальный Риф Нептуна, Ки Бискен, Флорида, США

Эта необычная достопримечательность была установлена в океане неподалеку от Майями. Её создатели стремились придать своему произведению вид останков легендарной цивилизации атлантов. Информация с официального сайта Мемориала Нептуна гласит, что любой человек, изъявивший желание после смерти быть кремированным, приглашен присоединить свой прах к основанию рифа, тем самым создавая «жизнь после жизни». Местный Департамент природных ресурсов отмечает, что за время существования Мемориала популяция подводных обитателей действительно возросла с полного нуля до тысяч особей.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

4. Зеленое озеро,Трагос, Австрия

Аавстрийский парк под названием «Зеленое Озеро» имеет одну удивительную особенность: раз в год, когда обильные снега в горах начинают стремительно таять, вся округа оказывается погруженной в воду. Это место привлекает дайверов со всего мира, желающих исследовать необычные затопленные тропы.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

5. Подводный водопад, остров Маврикий

На самом деле популярный водопад, обрушивающийся посередине водной глади около побережья Маврикия – не более, чем оптическая иллюзия. Вид ниспадающих струй создается благодаря пескам, пришедшим с прибрежного шельфа в глубь синих вод. Идеальная точка обзора этого завораживающего «водопада» открывается с борта вертолета или самолета.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

6. Дайвинг с китами, королевство Тонга

Почувствовать себя непосредственным участником подводной жизни можно, посетив королевство Тонга. Там всем желающим предоставляется возможность изучить повадки горбатых китов в максимальной близости к этим царственным животным – буквально проплывая мимо.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

7. Лазурное окно, мальтийский остров Гоцо

Любители поплавать с аквалангом в окружении скал наверняка найдут крайне заманчивым так называемое Лазурное окно – водоем, расположенный в пещере Синяя Дыра на острове Гоцо. Внутри этого 80-метрового подводного туннеля пытливые исследователи обнаружили изобилие жизни, представленной колониями червей и многочисленными осьминогами.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

8. Вики Вачи Спрингс , Спринг Хилл, Флорида, США

Тем, кто не верит в существование русалок, стоит отправиться во Флориду, где расположен целый город, посвященный этим сказочным существам. На протяжении 60 лет на подводной сцене в «Парке русалок» регулярно организуются тематические театральные представления. В репертуаре театра, разумеется, есть и спектакль «Русалочка».

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

9. Сенот Ангелита, Тулум, Мексика

Сенот (естественный провал, наполненный подземными водами) Ангелита наиболее известен находящейся в нем подводной рекой. В это словосочетание не закралась ошибка – речь идет именно о подводной реке. Такие реки возникают благодаря слою гидросульфатов, разделяющему соленую и пресную воду и создающему облакообразный движущийся подводный поток.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

10. Подводный гостиничный номер, Занзибар

Занзибарский курорт Манта – больше, чем просто приятное место с фешенебельным отелем. Именно здесь постояльцы могут забронировать номер, стены которого, выполненные из прочного стекла, откроют дивный вид на жизнь экзотических подводных обитателей среди красочных кораллов. Там же можно присоединиться к косякам рыб, выбрав в качестве отдыха погружение с аквалангом, или остаться в комнате, наслаждаясь упоительным видом бесконечного океана вокруг.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

11. Кратер «Усадьба», Мидвей, Юта, США

На протяжении многих лет кратер «Усадьба» является излюбленным местом дайверов всех мастей, приверженцев йоги на доске для серфинга и прочих желающих заняться различными видами активности на воде. Да и для тех, кто предпочитает оставаться сухим, кратер приготовил увлекательное занятие в виде туров, участникам которых рассказывается об истории этого удивительного природного объекта.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

12. Подводный бар и подводный клуб, Мальдивские острова

Сабсикс – первый в истории подводный бар и клуб. Устроив вечеринку в глубинах Индийского океана, любители необычного отдыха получат массу ни с чем не сравнимых ощущений и фотографий.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

13. Христос Бездны, Ки-Ларго, Флорида, США

Погруженная в воды океана у берегов Флориды бронзовая статуя Иисуса имеет рост более двух с половиной метров и весит почти две тонны. Это изваяние – копия монумента «Il Cristo Degli Abissi», который был помещен на дно Средиземного моря у берегов Италии в 1954 году.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

14. Атлантис, остров Пальма Джумейра, Дубай

Атлантис – это настоящая водная империя, созданная в роскошном гостиничном комплексе. Мало кто отказался бы провести там свой отпуск. Многие помещения отеля, например, лобби, расположены ниже уровня моря и имеют прозрачные стены, сквозь которые можно вдоволь налюбоваться подводным миром. Прогуливаясь по коридорам чудо-гостиницы, ее постояльцы ощущают свое плавное погружение все ниже в недра гигантского аквариума.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

15. Большая голубая дыра, Белиз

По мнению исследователей это самая большая подводная пещера (или провал) в мире. Знаменитая белизская голубая дыра имеет более трехсот метров в диаметре и приблизительно 125 метров в глубину. Это место пользуется огромной популярностью среди дайверов, любящих исследовать необычные геологические образования среди коралловых рифов.

Удивительные подводные места, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красота морей и океанов всегда завораживали людей. Разнообразие флоры и фауны притягивают внимание дайверов, а блеск волн, среди которых куда-то спешат косяки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как отличить настоящего мужчину от маменькиного сынка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика