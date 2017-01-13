



Не каждая женщина готова связать свою судьбу с маменькиным сынком. Женщине приятно чувствовать себя за мужчиной, как за каменной стеной, только вот кавалер, который и шага не может сделать без мамы, будет весьма хрупкой опорой. Связывать свою судьбу с таким человеком или нет, решать вам, а пока ознакомьтесь с признаками, которые выдадут маменькиного сыночка с головой.

Обратите внимание на то, каким образом ваш избранник решает трудности. Когда идёт речь о важных проблемах, мы часто обращаемся за советом к родным людям. А мама, в этом случае, очень близкий человек. Если избранник обратился к более опытному человеку, это не так уж и плохо. Доверие к маме оправдано, она не предаст и будет любить своего ребёнка таким, каким он есть, со всеми преимуществами и недостатками. Но это касается важных вопросов, обращение к родному человеку в этом случае оправдано. А вот с пустяковыми проблемами ситуация иная. Если по каждому такому вопросу мужчина обращается к маме, здесь нужно насторожиться. Это явный признак маменькиного сынка, но и здесь не стоит торопиться с выводами.

Проблема, которая кажется вам пустяковой, для мужчины может быть не такой уж лёгкой. Например, любимый решил почаще баловать вас своей стряпнёй. Он видит, как вы сильно устаёте, поэтому решил облегчить груз бытовых вопросов. Решить то он решил, а вот готовить, мягко говоря, не умеет. Так уж сложилось, что он рос в семье, где еду готовила только мать. У вас спрашивать рецепт вроде как не годится, так как это уже не будет приятным сюрпризом. Можно посмотреть в интернете, но там как-то всё сложно. А мама, которая всю жизнь занимается стряпнёй, точно даст дельный совет. Этим можно объяснить частое количество звонков в телефоне. Ведь матери тоже интересно, справилось её чадо с заданием или нет. Это правило касается различных домашних хитростей. Мужчина в идеале должен уметь всё, но это в идеале. Недаром знаменитая поговорка гласит: «Век живи – век учись». Если вы проявите себя хорошей хозяйкой, надобность в маминых советах отпадёт сама собой.

Дела обстоят значительно хуже, если речь любимого в изобилии насыщена мамиными цитатами и коронными фразами. Так уж устроена наша психика, что мы невольно копируем любимых. Такой эффект можно наблюдать у влюблённой пары. Копируются не только фразы, даже некоторые движения становятся зеркальными. Маленький ребёнок копирует маму, когда он вырастает, его привычки постепенно меняются под воздействием окружающей среды, событий, полученных знаний и много другого. Когда взрослый сын вовсю копирует мать, это значит, что она является для него беспрекословным авторитетом. В четыре года это нормально, а вот во взрослом возрасте – настоящая проблема.

А ещё мама может с завидной частотой интересоваться, как покушал её сын, вкусно ли готовит его избранница? А если нет, то мама сразу бежит на спасение. А еще она может позвонить и поинтересоваться, надел ли сынок шапку. Стоит маменькиному сыну пару раз чихнуть, как сразу организуется миссия по спасению несчастного сына. Невестка может получить неприятный укор, за то, что недоглядела. Согласитесь, ситуация весьма неприятная. Но еще неприятней тот факт, когда маменькин сын делится подробностями вашей интимной жизни. Это уже верх предела. А ведь мать может давать свои советы по этому поводу. Очень неприятно проводить время с мужчиной и незримо ощущать присутствие его мамы. Готовы ли вы к этому?

Плохой знак, когда сын сразу бежит к маме по первому звонку. При этом для него не важно, это день вашей годовщины или другое значимое мероприятие. Если повод пустяковый и мужчина спешит к маме только потому, что она этого захотела, это очень плохо. Ещё хуже, когда матери не нравится терять контроль над сыном. И она всеми силами пытается его вернуть. В ход могут идти различные уловки, ведь, кто как не мать, лучше знает своего сына. В основном матери манипулируют слабым сердцем, высоким давлением, предынфарктным состоянием. Если верить статистике, матеря в основном, выигрывают этот бой и им удаётся разбить пару. Если вам дорог человек, но вы не хотите мириться с огромным влиянием свекрови, боритесь, шанс у вас есть. Или же оставьте этого мужчину в покое вместе с его мамой, пока дело не зашло слишком далеко. Но если вы решили бороться, приготовьтесь к тому, что вы столкнётесь с нелицеприятными разговорами в свой адрес. Свекровь может распускать слухи, писать неприятные сообщения сыну, будет лезть в ваши отношения, провоцировать ссоры. Вся проблема в том, что такому мужчине комфортно под маминым крылышком. Вырвать его из состояния постоянной беспечности достаточно тяжело.

Текст: Flytothesky.ru