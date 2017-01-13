3 самые распространенные причины





Он попрощался, захлопнул дверь и оставил разбитое женское сердце на растерзание одиночеству. Как он мог бросить ту, с которой делил кров и постель, которой некогда посвящал письма и замирал от нежности?

Уходят мужчины по-разному. Одни обиженно поджимают губы и требуют вернуть все подарки. Другие настойчиво убеждают окружающих, что их бывшая — дьявол во плоти и с ней невозможно жить. Очень немногие умеют расставаться достойно, без драм и пустых обвинений. Так почему же мужчины бросают даже умниц и красавиц? Почему любовная лодка превращается в груду щепок?

Есть три причины, по которым мужчина начинает драть когти. Да, существует категория ловеласов, которые никогда не подарят свою душу одной единственной даме сердца, поэтому без устали мотаются по чужим постелям. Их уже не исправить, полигамия у них заложена на уровне генов. Но зачастую женщина сама виновата в своем неожиданном одиночестве. Некоторые женские привычки способны настолько охладить мужчину, что он с радостью отправится на поиски кое-чего погорячее. Какие же это привычки?

1. Женщина запускает себя. Когда пара начинает жить вместе, былая стыдливость и манерность сходят на нет. Женщина уже не стесняется ходить в засаленном халате или отращивать обильную растительность под мышками. Некоторые дамы беззастенчиво щеголяют по дому в застиранном нижнем белье и дырявых колготках. Нет, эти вещи не смертельны и не могут вот так сразу охладить любовь мужчины. Но если женщина всем своим видом показывает, что ей наплевать на себя, то мужчине кажется, будто на нем экономят. Как будто он не достоин красивой и ухоженной спутницы жизни. Женщина обязана быть привлекательной всегда: и на первом свидании, и на золотой свадьбе. Иначе мужчина пойдет искать вариант покраше.

2. Желание запихнуть мужчину под каблучок. Такая стратегия погубила не одни отношения и разбила не одну семью. Когда жена или девушка хочет контролировать все, мужчина будет всеми силами избегать этого контроля. Проверка телефона и расходов, слежка и беспричинные вспышки ревности могут поставить в отношениях жирную точку. Мужчины любят, когда им доверяют, а не указывают, что делать, с кем знакомиться и как лучше тратить зарплату. От дам, которые только то и делают, что следят за своими благоверными, эти самые благоверные и сбегают к более адекватным женщинам.

3. Отказ от секса. Если в первые месяцы отношений пара влюбленных не вылезает из постели, то во время длительного совместного проживания секс может уменьшиться до частоты «только на Новый год». Что бы там не говорили семейные психологи о важности доверия и честности, без качественного секса они бесполезны. Когда женщина раз за разом отказывается от интимной близости, мужчина начинает сомневаться в своей привлекательности и мужской силе. Когда дама облачается не в возбуждающий кружевной пеньюар, а в сорочку с горошком, она всячески демонстрирует свое пренебрежение и нежелание будоражить воображение своего мужчины. Консервативный взгляд на сексуальные утехи тоже не укрепляет отношения.

В сексе есть много возможностей, нужно только правильно ими воспользоваться. Мужчина никогда не уходит просто так, от нечего делать. Всегда найдется причина его побега. Зачастую в своем одиноком статусе виноваты сами женщины. Они не уделяют себе снимания, превращаясь в домашних клуш в бигуди и халате в горошек. Также дамы всеми силами стараются превратить мужчину в безвольную игрушку, попрочнее засунув под каблук. Никогда не удержит избранника и отказ от секса. Он наверняка пойдет искать приключения на стороне. Для того, чтобы мужчина не сбежал, нужно думать не только о собственном комфорте, но и об удовольствии своего избранника.

Текст: Flytothesky.ru