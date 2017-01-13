



1. Никогда не прекращайте мечтать. Человек без фантазии и воображения с превеликим трудом находит радость в жизни.

2. Никогда не переставайте говорить три простых, но очень волшебных слова: «Я тебя люблю». Слов любви не бывает слишком много. Говорите своим близким, как вы их любите, каждый день.

3. Никогда не прекращайте исследовать окружающий вас мир. Он настолько велик и многогранен, что постоянно сидеть в своей зоне комфорта, наверное, просто преступно.

4. Никогда не прекращайте делать себе комплименты. Если вы не умеете ценить самого себя, то кто другой будет вас ценить?

5. Никогда не прекращайте делать добрые дела. И не ждать ответных добрых дел! Спустя время, оглядываясь назад, вы будете испытывать тихую и светлую радость от того, что смогли стать кому-то помощью и поддержкой.

6. Никогда не переставайте верить. Даже если нет никаких оснований, фактов и доказательств, просто продолжайте верить в то, что для вас ценно, и что вас поддерживает и вдохновляет.

7. Никогда не теряйте веру в себя. Несгибаемая вера может поднять вас на невиданную высоту и помочь добиться самых невероятных целей.

8. Никогда не прекращайте учиться. Когда человек перестает учиться, он заканчивается как личность.

Текст: Flytothesky.ru