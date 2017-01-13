﻿ 8 вещей, которые нельзя прекращать делать в своей жизни. Никогда!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

8 вещей, которые нельзя прекращать делать в своей жизни. Никогда!

14.01.2017 20:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

8 вещей, которые нельзя прекращать делать в своей жизни. Никогда!

1. Никогда не прекращайте мечтать. Человек без фантазии и воображения с превеликим трудом находит радость в жизни.

2. Никогда не переставайте говорить три простых, но очень волшебных слова: «Я тебя люблю». Слов любви не бывает слишком много. Говорите своим близким, как вы их любите, каждый день.

3. Никогда не прекращайте исследовать окружающий вас мир. Он настолько велик и многогранен, что постоянно сидеть в своей зоне комфорта, наверное, просто преступно.

4. Никогда не прекращайте делать себе комплименты. Если вы не умеете ценить самого себя, то кто другой будет вас ценить?

5. Никогда не прекращайте делать добрые дела. И не ждать ответных добрых дел! Спустя время, оглядываясь назад, вы будете испытывать тихую и светлую радость от того, что смогли стать кому-то помощью и поддержкой.

6. Никогда не переставайте верить. Даже если нет никаких оснований, фактов и доказательств, просто продолжайте верить в то, что для вас ценно, и что вас поддерживает и вдохновляет.

7. Никогда не теряйте веру в себя. Несгибаемая вера может поднять вас на невиданную высоту и помочь добиться самых невероятных целей.

8. Никогда не прекращайте учиться. Когда человек перестает учиться, он заканчивается как личность.8 вещей, которые нельзя прекращать делать в своей жизни. Никогда!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1. Никогда не прекращайте мечтать. Человек без фантазии и воображения с превеликим трудом находит радость в жизни. 2. Никогда не переставайте говорить три простых,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как выбрать нужный сорт кофе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика