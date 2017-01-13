Сегодня нам предоставлена возможность выбирать кофе самых разных видов и сортов: от молотого до растворимого, от зеленого до обжаренного, от мягкого до жесткого. Это может быть кофе с нотами легкой фруктовой свежести, а может быть с запахом любимого ликера. Кофе в самых разных упаковках, от производителей всего мира!

Одни и те же сорта, выращенные в различных условиях, обработанные с помощью разных технологий – и вот у вас в чашке уже новый вкус! А когда выбор так велик, легко сбиться с толку: какой сорт лучше, какой качественнее, где грань между классикой и экзотикой? Чтобы разобраться в этом многообразии, рассмотрим основных кофейных производителей и их лучшие сорта.





Мировым лидером по производству кофейной продукции называют Бразилию. Именно она дает треть урожая кофе планеты. И еще бы! Здесь растет более 4 млн. деревьев сортов арабики (80%) и робусты. Хотя кофе Бразилии не отличается высоким качеством (он рассчитан скорее на массового потребителя), здесь выделяют и хорошую продукцию, например Santo и Conillon. Первый – крепкий кофе со слабовыраженным ароматом, часто применяется в смесях с другими сортами. Второй используется в основном для приготовления эспрессо. Сорта Рио-де-Жанейро и Виктория не так популярны, но имеют особенность, за которую их любят люди востока. Это густой вкус с ярко выраженным йодистым запахом.

А что насчет действительно высококачественного кофе? Здесь особенно отличилась Колумбия, которая выращивает кофе Колумбия. Его особенность в том, что для продажи собираются только дозревшие и только самые крупные зерна. Высшим сортом здесь считается Columbiya Supremo, что в переводе означает «великолепный». И это понятно. Для его обработки используют только самые новые технологии. Кстати, успех колумбийского кофе может повторить разве что кофе Кубы, что носит такое же название.

Еще одним лидером по производству высококачественного кофе можно назвать Мексику. Пусть кофе из зерен местных плантаций не отличается крепостью, зато он очень ароматный. И лучшими сортами считаются Tapanchula и Maragogype.

Как насчет Кении и Коста-Рики? Они также одни из ведущих кофейных производителей. Только в Кении кофейные деревья высажены на высоте 1,4-2 тыс. метров, потому вкус арабики выходит таким мягким и тонким, с едва уловимым запахом специй, цитрусов и табака. Кстати, продается такой кофе только зеленым. А вот кофейные плоды Коста-Рики растут хоть и не так высоко, зато на настоящей вулканической почве! Это позволяет получить напитку из его зерен не просто насыщенный вкус с легким ореховым шлейфом, но и низкое содержание кофеина. Наиболее знаменитыми сортами Кении считаются Kenya AA и Kenya АВ Ruiruiru. Сортами Коста-Рики – Каши, Коста-Рика и Маргарита.

В Индонезии тоже выращивают арабику и робусту. Но если вкус индонезийской робусты невысок, то вкус арабики великолепен! Знаменитые сорта – Mandheling, Lintong, Gayo Mountain – дают насыщенный и крепкий аромат, не требующий никаких наполнителей. Еще одной особенностью индонезийского кофе есть то, что каждый остров по-своему влияет на зерна, придавая им свой неповторимый оттенок! Например, на острове Ява кофейные плоды дают слегка дымный аромат при заваривании, на острове Бали кофе получается с ароматом гвоздики, перца и вязкой хурмы. Используя же плоды острова Сулавеси, вы получите кофе с бодрящим фруктовым послевкусием. Кстати, именно от индонезийцев пошла практика искусственно «старить» кофе, что тоже влияет на его вкусовые качества.

Насчет африканских стран, выращиванием кофейных зерен здесь занимаются Зимбабве и Замбия. Лучшим сортом считается Zambia AA Lupili, которому характерны травянистые ноты с привкусом горького апельсина и карамели. Если встретите его на прилавках магазинов – смело покупайте, напиток достоин высших похвал! Но не стоит обходить вниманием и Zimbabwe AA Salimba. Этот сорт при заваривании дает богатый и изысканный аромат фруктов с легкой кислинкой.

С высокогорными сортами кофе хорошо справляются плантации Гватемалы, Танзании и Ямайки. Например, сорту Tanzanian Southern Peaberry характерен не просто запоминающийся аромат абрикоса, бренди и миндаля, но при остывании появляется еще и привкус жасмина. Сорт Blue Mountain – дорогой и редкий ямайский кофе. Он не просто так назван классикой: его зерна имеют ромовый запах, так как их перевозят в бочках из-под рома.

Что еще можно попробовать из качественного? Сорт Organic Bugis из Уганды, который имеет выраженный шоколадный привкус. Арабика Harar из Эфиопии с терпкими винными нотками и едва выраженным ароматом восточных пряностей. Arabian Mocha из Йемена, который дарит кофе привкус шоколада и хорошего вина.

Теперь вы вооружены всеми необходимыми знаниями, чтобы выбрать тот самый «свой» кофе. Единственный совет: покупать его нужно или в магазинах, которые хорошо себя зарекомендовали, или у проверенных продавцов. Только они смогут гарантировать высокое качество зерен, от чего так зависит вкус действительно хорошего напитка!

Текст: Flytothesky.ru