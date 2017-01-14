Представить себе современную жизнь без некоторых ее повседневных атрибутов довольно непросто. А как насчет того, чтобы вообразить быт древнего человека, в котором кое-какие привычные нам вещи, как это ни странно, уже присутствовали?

1. Зубные протезы





Множество данных свидетельствует о том, что первыми, кто создал зубные протезы, были представители этрусской цивилизации еще в 700 г. до н.э. Археологами были обнаружены черепа, во рту которых находились золотые полосы или искусственные зубы, зафиксированные при помощи золотой проволоки. Помимо протезов также были найдены коронки для зубов.

Этрусские навыки врачевания зубов были удивительно развитыми, и зубные протезы, выполненные их мастерами, имеют большое сходство с современными. Искусственные зубы создавались с использованием клыков животного или настоящих человеческих зубов, которые фиксировались на золотой ободок с металлическими штырями, крепившийся внутри рта.

2. Газеты





В цивилизациях древних Рима и Китая были распространены рукописные новостные листы, на регулярной основе представляемые общественности. В них подробно освещались текущие события и важные происшествия.

В Риме источником новостей служило первое в мире ежедневное издание под названием «Acta Diurna», вырезаемое в камне или металле. Создатели этой газеты рассматривали ход различных правовых процедур и результаты судебных разбирательств. По мере роста своей популярности издание начало включать новости политики, военных кампаний, известия о рождениях, смертях и казнях.

В Китае самые ранние формы газет были известны под названием «Типао» или «Ди Бао». Ими были императорские бюллетени, издаваемые в эпоху династии Тан. В эпоху Кайюань они начали печататься на шелке и называться Кайюань За Бао, предназначаясь преимущественно для чиновников.

3. Зубные щетки





Ранние зубные щетки были, конечно, весьма примитивными, представляя собой лишь палочки с размахренными концами, однако они все же помогали человеку немного освежить дыхание. Такие «жевательные палочки» были найдены в древнем Китае, Египте и Вавилоне датируясь не менее чем 3000 годом до н.э.

Нечто похожее на современную зубную щетку появилось в Китае 15-го века. Приспособление было сделано из кости или бамбука и имело натуральную щетину из волосков борова. Также в это время Китай начал торговать с Европой, вскоре распространив на запад свою модель щетки. Но европейцы посчитали свиную щетину слишком жестким материалом и предпочли заменить ее конским волосом.

4. Высокие каблуки





Самые первые высокие каблуки начали носить в девятом веке нашей эры, причем это был исключительно мужской атрибут. В то время персидские лучники, ездящие верхом, благодаря каблукам получали возможность более крепко держать ноги в стременах, приподнимаясь над седлом для стрельбы.

Каблуки использовались на протяжении веков, наделяя персов славой лучших и жесточайших лучников. Со временем персидская культура распространилась на запад: к 17 веку высокие каблуки стали популярным элементом облачения в Европе. И снова их носили только мужчины, однако в этот раз представители аристократии, а не солдаты. Обувь стала для них показателем статуса: чем выше и непрактичней был каблук, тем элитней выглядел наряд человека.

5. Сейсмограф





Даже если мы не можем сегодня остановить землетрясение, у человечества имеется инструмент, призванный предупредить о повышении сейсмической активности, спасая тем самым множество жизней. Но как оказывается, сейсмографами пользовались еще в древнем Китае. Знаменитый китайский эрудит Чжан Хэн помимо прочих своих изобретений создал первый в мире сейсмограф.

Первый прибор, появившийся в 132 году н. э., в переводе с китайского назывался «Инструмент для исследования ветра и сотрясений земли». Он был описан в исторических документах поздней династии Хань, как гигантский бронзовый сосуд, на внешней стороне имевший восемь драконов с шариками во рту и столбик внутри. Когда приближалось землетрясение, столбик смещался в определенную сторону, нажимая на рычаг, заставляющий того или иного дракона уронить шарик, указывая тем самым направление стихийного бедствия.

6. Роликовые коньки





Первое упоминание о том, что мы могли бы назвать парой роликовых коньков, датируется 18-м веком. Бельгийский изобретатель Джон Джозеф Мерлин придумал и сделал коньки с колесами вместо привычных лезвий в 1760-х годах. Желая продемонстрировать свое детище, он надел ролики на местный бал-маскарад и как гласит история, не совладал с набранной скоростью, врезавшись на полной скорости в гигантское зеркало.

Первым, кто запатентовал дизайн роликовых коньков, стал француз М. Петибле. Его ролики походили на деревянные сандали с тремя колесами, прикрепленными к подошве. Как и в изобретении Мерлина, они обнаруживали проблемы с поворотами и остановкой.

Подобные трудности сохранялись, пока Джеймс Леонард Плимптон не создал прототип современных роликовых коньков в 1863 году. Его модель с двумя парами колес была первой в своем роде, характеризуясь гораздо большей безопасностью и простотой в использовании. Впоследствии Плимптон превратил офис своей мебельной фирмы в каток, а затем основал в Нью-Йорке Ассоциацию содействия спорту.

7. Жевательная резинка





В той или иной форме жевательная резинка существует уже где-то около 5000 лет. Древнейшая известная человечеству жевательная резинка, относящаяся к эпохе неолита, была обнаружена во время раскопок в Финляндии. Она была сделана из смолы березы. Жевательная резинка того времени имела медицинское назначение. В березовой коре содержатся фенолы с антисептическими свойствами, поэтому такая жвачка, вероятно, использовалась для лечения инфекций десен.

Греки делали свою жвачку из смолы мастичного дерева. Коренные американцы жевали смолу от ели. А увлечение жевательной резинкой в его современном виде пошло от ацтеков. Именно они когда-то жевали природную «резинку», называемую чикл, которую получают из нескольких видов южноамериканских деревьев. В 1860-х годах мексиканский генерал Антонио Лопес де Санта-Анна доставил чикл в США для изобретателя Томаса Адамса, желавшего использовать его как материал для изготовления шин. Задумка не удалась, и тогда Адамс решил использовать чикл как основной ингредиент для жевательной резинки. Это принесло большой успех и повлекло серийное производство жвачки. Чикл являлся главной составляющей жевательной резинки в течение 100 лет, пока не был заменен синтетическим каучуком.

Текст: Flytothesky.ru