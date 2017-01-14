Лицо уточкой, селфи без макияжа, селфи в туалете – все это в тот или иной момент было (и есть) весьма трендово в социальных сетях. Скорее всего, практически каждый из вас «грешил» такими фотографическими экспериментами. На самом же деле, все селфи могут многое поведать о вас, вашей личности, вашем характере и мироощущении. Исследователи этого феномена, изучившие и проанализировавшие не одну тысячу снимков, утверждают, что то, что на самом деле стоит за ними, может почти шокировать.





Основные и самые очевидные моменты:

Девушки, фотографирующиеся без макияжа с «голым» лицом, скорее всего, абсолютно уверены в себе и неотразимости своей внешности.

Люди, которые делают огромное количество фотографий самих себя, склонны к нарциссизму.

Люди, морщащиеся от простого упоминания о селфи, вероятно, скрывают глубоко внутри чувство нелюбви к себе.

Существуют даже селфи собственного члена – такие «фотографы» обычно пытаются продемонстрировать власть и доминирование над получателем снимка. И это многое объясняет!





Это всего лишь селфи – новое эго

Когда человек постит селфи, он ожидает лайков и одобрений. Его мотивы абсолютно нарциссические по своей природе. В некотором смысле, это социально приемлемый способ быть одновременно и судьей, и присяжным, и даже исполнителем. Это также объясняет то, почему некоторые люди не любят размещать свои селфи. Они боятся непринятия и неодобрения.





Создание собственной самоидентификации и социальной идентичности

Эти объяснения выходят за рамки социопатии и самовлюбленности. Существует еще одна важная причина. Социальные медиа являются площадкой для создания собственной самоидентификации и социальной идентичности. Осознание себя как личности основывается прежде всего на том, как и какими люди видят нас в социальных сетях. Для каждого человека селфи – это своего рода передача сообщения о его расовой принадлежности, сексуальной ориентации, мужественности или женственности и других аспектов. В этом же контексте селфи рассматривается как форма определенного перфоманса и самовыражения.

В 2015 году ряд исследователей рассматривали селфи как тип автопортрета, придя к выводу, что этот автопортрет почти агрессивно несет свое пожелание о том, как он бы хотел восприниматься зрителем. Однако зритель всегда и все решает по-своему. Вы не можете заставить кого-то думать или чувствовать так, как хотите вы. Это просто эгоистичный подход к искусству. Надо сказать, что творчество только ради похвалы – это не самый удачный способ самовыражения.





Люди, стоящие перед объективом

Можно ли угадать личность позирующего по визуальным подсказкам в фотографиях? Оказалось, что вполне можно, и между различными визуальными индикаторами и рядом личностных качеств таки существует взаимосвязь.

Фотографии, заряженные эмоциональным позитивом, свидетельствуют о доброжелательности человека.

Улыбка несет информацию о желании понравиться.

Лицо уточкой говорит о нейротизме. Кто знал, что дак-фейс может так многое о вас выдать?

Селфи в общественном месте – признак добросовестности и аккуратности.

Степень открытости личности характеризуется контактом глаз с камерой.

Обнаженные селфи рисуют уже совершенно иную картину. Они свидетельствуют не о повышенном либидо человека, а скорее о его желании поведать миру о своих «рабочих характеристиках».

Итак, селфи содержат огромное количество визуальной информации. Хотите ли вы, чтобы такая информация, использовалась для определения вашей ценности? Ну или представьте, что еще можно сделать с этой информацией? Кстати, это потенциальная маркетинговая стратегия будущего (если это уже не произошло). Никто не знает наверняка, будет ли искусство селфи и дальше быть популярным, но одно можно утверждать наверняка: такие снимки запросто используются для изучения личностных качеств.

Текст: Flytothesky.ru