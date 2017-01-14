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Что ваши селфи могут рассказать о вас, как о личности
15.01.2017 00:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Лицо уточкой, селфи без макияжа, селфи в туалете – все это в тот или иной момент было (и есть) весьма трендово в социальных сетях. Скорее всего, практически каждый из вас «грешил» такими фотографическими экспериментами. На самом же деле, все селфи могут многое поведать о вас, вашей личности, вашем характере и мироощущении. Исследователи этого феномена, изучившие и проанализировавшие не одну тысячу снимков, утверждают, что то, что на самом деле стоит за ними, может почти шокировать.
Основные и самые очевидные моменты:
Это всего лишь селфи – новое эго
Когда человек постит селфи, он ожидает лайков и одобрений. Его мотивы абсолютно нарциссические по своей природе. В некотором смысле, это социально приемлемый способ быть одновременно и судьей, и присяжным, и даже исполнителем. Это также объясняет то, почему некоторые люди не любят размещать свои селфи. Они боятся непринятия и неодобрения.
Создание собственной самоидентификации и социальной идентичности
Эти объяснения выходят за рамки социопатии и самовлюбленности. Существует еще одна важная причина. Социальные медиа являются площадкой для создания собственной самоидентификации и социальной идентичности. Осознание себя как личности основывается прежде всего на том, как и какими люди видят нас в социальных сетях. Для каждого человека селфи – это своего рода передача сообщения о его расовой принадлежности, сексуальной ориентации, мужественности или женственности и других аспектов. В этом же контексте селфи рассматривается как форма определенного перфоманса и самовыражения.
В 2015 году ряд исследователей рассматривали селфи как тип автопортрета, придя к выводу, что этот автопортрет почти агрессивно несет свое пожелание о том, как он бы хотел восприниматься зрителем. Однако зритель всегда и все решает по-своему. Вы не можете заставить кого-то думать или чувствовать так, как хотите вы. Это просто эгоистичный подход к искусству. Надо сказать, что творчество только ради похвалы – это не самый удачный способ самовыражения.
Люди, стоящие перед объективом
Можно ли угадать личность позирующего по визуальным подсказкам в фотографиях? Оказалось, что вполне можно, и между различными визуальными индикаторами и рядом личностных качеств таки существует взаимосвязь.
Итак, селфи содержат огромное количество визуальной информации. Хотите ли вы, чтобы такая информация, использовалась для определения вашей ценности? Ну или представьте, что еще можно сделать с этой информацией? Кстати, это потенциальная маркетинговая стратегия будущего (если это уже не произошло). Никто не знает наверняка, будет ли искусство селфи и дальше быть популярным, но одно можно утверждать наверняка: такие снимки запросто используются для изучения личностных качеств.
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Лицо уточкой, селфи без макияжа, селфи в туалете – все это в тот или иной момент было (и есть) весьма трендово в социальных сетях. Скорее всего, практически каждый из...
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