Сколько раз жизнь казалась вам перегруженной, хаотичной и неупорядоченной? Согласитесь, что бывало и не раз. Причем практически со всеми. Мир движется с головокружительной скоростью, и вам приходится делать выбор из ста предлагаемых вариантов и тянуть на себе десятикратную рабочую нагрузку, чтобы все успеть. С чего начать, и когда это все закончится? Сделайте вдох. Расслабьтесь. Прекратите жертвовать собой и простыми радостями жизни, чтобы получить то, что вы хотите. Попробуйте 10 нехитрых секретов, чтобы сделать вашу жизнь более осмысленной и эффективной.





1. Выберите опцию «Быть счастливым»

Нас всегда учили тому, что в жизни есть победители и проигравшие, потому постепенно жизнь становится игрой, где нужно заработать побольше очков. Но в процессе игры мы теряем себя, ведь цели должны рождаться от желания развиваться, а не собрать побольше трофеев. Выберите опцию «Быть счастливым», чтобы быть собой. Иными словами, будьте благодарны за то, что есть. Когда вы сможете это сделать это, вам будет легче достичь невозможного.

2. Представьте себе, что это последний день на Земле

Что бы вы сделали, и с кем бы провели время? Бросили бы опостылевшую работу, поцеловали любимого человека или провели остаток дня со своей семьей? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на состояние неудовлетворенности. Решите, что для вас важно, и отпустите все остальное.

3. Прощайте

Да, люди могут причинять вам вред и боль, но их лучше прощать и забывать. Себя, кстати, тоже нужно прощать. Не позволяйте багажу прошлого тянуть вас на дно. Вы не можете изменить события, но вы в состоянии изменить свою реакцию на эти события. Именно сумма ваших реакций и определяет качество вашей жизни.

4. Заново откройте для себя свои детские мечты

Нельзя требовать от людей быть слишком реалистичными. Быть реалистичным – это прямой путь к тому, чтобы быть посредственностью. Нам говорят устанавливать «достижимые» цели, но не учат принимать неудачи, хотя именно они дают понимание того, что такое полноценная жизнь. Не тратьте свое время, пытаясь соответствовать ожиданиям других людей. Вспомните о том, о чем вы мечтали, и попробуйте стать снова стать самим собой.

5. Определите тех, кто добавляет ценности в вашу жизнь

Не окружайте себя людьми, не приносящих никакой ценности в вашу жизнь. Проанализируйте, скажем, пять человек, с которыми вы проводите большую часть времени. Если они не дают вам никакого развития, то вы будете буксовать на одном месте. Сделайте мудрый выбор и избавьтесь от того, что висит на вас мертвым грузом.

6. Составьте список того, что нужно успеть сделать за жизнь

Создайте список того, что вы хотите сделать, даже если его пункты абсолютно абсурдны на первый взгляд. Сосредоточьтесь на том, что хотите ВЫ, а не на том, как произвести впечатление на других. Это ваша жизнь. Это ваш шаг из зоны комфорта. Рискните и делайте то, что вам по душе, что для вас ценно и значимо.

7. Давайте себе чуть больше времени

Мыслите и действуйте скорее, как черепаха, а не как заяц. Если вы совершаете небольшие, но последовательные действия по направлению к целям, то вы добьетесь большего, нежели человек, который мчится вперед сломя голову, тащит на себе массу дел и в результате быстро выгорает.

8. Говорите «нет»

Не тратьте собственное время на то, что вы не хотите делать. Учитесь искусству говорить «нет» и позволяйте себе такую роскошь, как говорить «да» тому, что действительно для вас важно.

9. Упрощайте свои приоритеты

Ваш ежедневный календарь не должен быть перегружен массой задач. Выделите три нужные и приоритетные вещи на данный момент и последовательно выполняйте их. Ключевое слово – последовательность. Фокус не сработает, если откладывать это в долгий ящик и периодически доставать на свет в зависимости от настроения.

10. Упрощайте свои цели

Иметь цели – это здорово, однако не стоит перегружать свой план чем-то особым и делать это основным центром внимания. Скажем, пусть в верхней строке списка у вас будет одна-две важные цели с установленными сроками. Разбейте путь к ним на более мелкие этапы и двигайтесь вперед, вооружившись своими ежедневными приоритетными действиями (см. пункт 9).

Текст: Flytothesky.ru