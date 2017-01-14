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5 мистических существ, снятых на камеру

15.01.2017 15:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Даже в наше время все еще существует немало белых пятен для научных исследователей. Разумеется, многие видеозаписи, на которых запечатлены странные и необычные существа, попросту являются фейком. Однако нет причин полностью отметать существование неизвестных видов животных. Мы еще слишком мало знаем о нашей планете. Особенно, когда речь идет о бескрайних подводных просторах.

 
 
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Даже в наше время все еще существует немало белых пятен для научных исследователей. Разумеется, многие видеозаписи, на которых запечатлены странные и необычные...

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