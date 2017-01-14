Даже в наше время все еще существует немало белых пятен для научных исследователей. Разумеется, многие видеозаписи, на которых запечатлены странные и необычные существа, попросту являются фейком. Однако нет причин полностью отметать существование неизвестных видов животных. Мы еще слишком мало знаем о нашей планете. Особенно, когда речь идет о бескрайних подводных просторах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 мистических существ, снятых на камеру Даже в наше время все еще существует немало белых пятен для научных исследователей. Разумеется, многие видеозаписи, на которых запечатлены странные и необычные...