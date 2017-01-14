



Когда вы начинаете бизнес (или просто участвуете в этом процессе) в молодом возрасте, то вы получаете отличный, хотя и, возможно, немного пугающий опыт. Вы наверняка уже имеете какие-то знания о бизнесе из школы, из книг или же начитались практических советов в Интернете, тем не менее, существует заметная разница между пониманием бизнес-основ на бумаге и обретением мудрости посредством реального опыта. К концу вашей карьеры вы накопите большой объем знаний и выучите сотни уроков, однако некоторые уроки должны быть выучены в числе первых еще на начальном этапе вашего пути – в идеале, прежде чем вам исполнится 30, чтобы успеть их долго и активно использовать.

1. Нужные люди бесценны

Построить успешный бизнес в одиночку практически невозможно. Даже если вы предприниматель без наемного персонала, рядом с вами будут наставники, партнеры, поставщики и коллеги, поддерживающие вас. Эти люди откроют перед вами больше возможностей, помогут вам обзавестись полезными контактами и научат вас быть более проницательными в принятии, например, таких решений, как наем и долгосрочные контракты. Выучив этот урок, вы сэкономите свое время, которое могли бы потратить на «неправильных» людей, и научитесь находить себе самых настоящих соратников и верных компаньонов.

2. Вы можете потерпеть неудачу – и это нормально

Каким бы объемом знаний вы не владели, вы никогда не застрахованы от неудач и отказов. Ваш бизнес может стать в целом успешным, но у вас будут случаться провальные стратегии и кампании, а также неудачные идеи, которые себя не оправдают. Смотрите на провалы с осознанием того, что это, увы, неизбежность, и их нужно просто принять и отпустить. Это просто урок и шанс что-то улучшить, а не конец света или сигнал о том, что вы неудачник.

3. Время – ваш наиценнейший ресурс

«Время – деньги» – самая подходящая метафора для описания ценности времени как ресурса. Например, чем раньше вы начнете какой-то проект, тем больше времени он будет выгодно работать на вас. Кроме того, у вас есть только 24 часа в сутках, и их рациональное применение оказывает непосредственное влияние на то, сколько ценности вы способны производить. Чем раньше вы выучите этот урок, тем больше времени вы сэкономите.

4. Своевременные коммуникации могут предотвратить или решить практически любую проблему

Силу коммуникаций нельзя недооценивать. Активное общение и обратная связь могут предотвратить развитие практически любой проблемы или возникновение разногласий, если вы умеете четко и ясно разъяснять, понятно озвучивать свои ожидания и сглаживать недоразумения. Кроме того, коммуникации – это еще и принесение извинений, разработка взаимоприемлемого решения или объяснение обстоятельств.

5. Перфекционизм является врагом прогресса

Мы живем в стремительно развивающейся бизнес-среде, и если мы будем выжидать и не выходить на рынок с новой идеей или инициативой, потому что она еще сырая и неидеальная (по нашему мнению), то мы провалим и похороним эту идею или инициативу. Шустрые, гибкие и адаптивные компании давно пришли к пониманию, что продукт может быть проверен и оптимизирован уже во время производства и дальнейшего применения – и эта стратегия беспроигрышна. Вы никогда не сделаете совершенство с первой попытки, но вы можете отшлифовать свой бриллиант в процессе.

6. Все идеи должны основываться на практичности

Какой бы уникальной, эксклюзивной и заманчивой не была ваша идея, важна не только её ценность, но и её практичность. Например, если у вас случилось озарение, но нет ресурсов, чтобы эффективно эту инновационную идею воплотить в реальность, вам придется от неё отказаться. То же самое применимо к любой бизнес-идее: у вас может родиться революционная концепция продукта, но если вы не в состоянии её сделать прибыльной и работающей, то вы никак не перейдете к этапу её реализации. Иногда гениальные идеи даже лучше положить в стол до лучших времен именно из-за отсутствия у них практичности.

7. Никогда нельзя прекращать получать новые знания

Непрестанно впитывайте как можно больше разной информации: например, о том, как стать эффективным лидером и предпринимателем или как приобрести новые навыки и умения. Держите курс на постоянное совершенствование себя, что принесет вам массу преимуществ, в том числе и конкурентных.

Текст: Flytothesky.ru