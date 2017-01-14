



Сколько существуют человеческие отношения, столько времени живёт среди людей обман, предательство, измена, верность, страсть и любовь. К сожалению, без плохих поступков здесь не обошлось. Как хорошие, так и плохие поступки, являются частью человеческой природы. Измена может испортить отношения, разрушить любовь и семью. Так в чём же причина измен? Давайте разбираться.

Кризис брака – наиболее распространённая причина. Если вы заметили, что ваши отношения стали ухудшаться, а вы отдалились от партнёра, необходимо срочно принять меры. Выпускать пар на стороне – не самое лучшее решение, это может стать хорошим толчком к разрыву. Вы стали уделять намного меньше внимания друг другу, тогда исправьте это упущение. Совместно пережитые эмоции способны сблизить вас. Только речь идёт о приятных эмоциях. Если вы стали чаще ссориться, проанализируйте, почему так получилось. Что именно стало причиной ваших ссор? Почему они участились? Прокрутите в голове недавние события, скорее всего, вы найдёте причину. Из этого можно сделать вывод, что развлечения на стороне самое худшее, что вы можете сделать. Причины, которые привели к кризису, вполне решаемы. Главное, чтобы было желание их решить.

Односторонняя любовь может подтолкнуть человека к измене. Дело в том, что со временем, человек, которым владеют невзаимные чувства, начинает испытывать эмоциональный голод. Когда мы что-то отдаём в избытке, мы рассчитываем на взаимность. Каждому человеку хочется не только любить, но и быть любимым. Согласитесь, тяжело быть преданным человеку, который совсем этого не ценит. Даже за конфету, которой мы угощаем ребёнка, мы ждем слова благодарности. Простое «спасибо» подталкивает нас делать всё новые и новые хорошие поступки. Что уж говорить о чувствах. Нельзя назвать семью крепкой, где царит односторонняя любовь. Со временем «обделённый» начинает страстно желать, чтобы его тоже сильно любили. Только вот загвоздка в том, что взаимные чувства для него не обязательны. Получается запутанная история с такой же проблемой. Только в этом случае изменник меняется ролями с любовником или любовницей. «Обделённый» позволяет себя любить и при этом не испытывает ярких чувств к новой пассии.

Брак по расчёту может легко разрушить новая любовь. Расчёт может быть не только материальным. Такие браки заключают из страха одиночества, беременности, более выгодного материального положения. Во всех случаях чувства ставятся на последнее место. Порой о них совсем забывают до поры до времени. С одной стороны не всё так мрачно: одиночество скрасил не такой уж плохой человек, ребёнок растёт с родным отцом, не нужно думать о том, где добыть деньги. Но человеческий организм – большая загадка. Никто наверняка не может сказать, когда приходит к нам любовь. Ну, или влюблённость на худой конец. Одни люди невероятно влюбчивы, другие не очень часто испытывают это чувство. Человек может прожить всю жизнь, так и не влюбившись. Но если это случается, мы готовы пойти на многое, чтобы воссоединиться с любимым человеком. Вот почему браки по расчёту попадают в зону риска. Ведь они основываются на расчёте, а не на любви.

Случайные измены провоцируют различные факторы: алкоголь, сильная настойчивость партнёра, сиюминутное желание, удобные обстоятельства. Причин может быть много, только навряд ли их можно отнести к достойным оправданиям такого поведения.

Бывает так, что супруги изменяют намеренно, из-за мести. Только вот зачем? Если есть хоть какая-то надежда спасти брак, этого делать категорически нельзя. Не думаю, что похождения на стороне способны облегчить страдания. На короткое время они помогут забыть о терзающем чувстве мести, но только на время. Измена только добавит проблем, а они могут быть как маленькими, так и большими. Действительно, если вы наберётесь больших проблем, то о мести точно забудете, пока будете их разгребать.

Странно, но это факт, неважно, кто это, мужчина или женщина, стесняется сказать партнёру о своих сексуальных желаниях. А желание обрести опыт растёт с каждым днём и он не находит ничего лучшего, как изучить новые сексуальные хитрости на стороне. Получается, что довериться чужому человеку проще, чем своей второй половинке. А это большое упущение в отношениях. После этого, полученные знания переносятся в супружескую постель. И партнёр, естественно, это замечает. Дальше идут подозрения, мониторинг мобильного телефона, многочисленные вопросы. Не каждый сможет понять такой «рыцарский» поступок.

Когда семейные узы начинают трещать по швам, некоторые супруги лишь наблюдают за тем, как медленно и уверенно рушится их брак. По непонятным причинам они не предпринимают никаких попыток сохранить семью. Если разобраться в причинах, то в большинстве случаев есть что сохранять, но супруги начинают потихоньку искать запасной аэродром. Кто-то намеренно ищет вторую половинку, а кого-то сводит случай. Супруги не говорят напрямую о теме расставания, продолжая жить вместе по инерции, но уже каждый своей жизнью. Они больше похожи на сожителей, чем на полноценную семью.

Ну и напоследок, хотелось бы поговорить о попытке подогреть брак. Партнёр может лишь намекать на измену, а самого факта любви на стороне может и не быть. Один из супругов почему то считает, что ревность может освежить остывшие чувства. Только вот такой «подогрев» может вовсе разрушить отношения.

Текст: Flytothesky.ru