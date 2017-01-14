6 «нет» при ссоре с любимыми





Семьи распадаются не из-за отсутствия любви между супругами, «непримиримых разногласий» или толстого слоя пыли на спальных простынях. Нет и нет! Главная причина, по которой двое любящих людей в какой-то момент становятся чужими, — это обиды пополам с неоправданными надеждами, которые давят на сердце неподъемным грузом.

Откуда берутся обиды? Все просто. Когда двое живут под одной крышей, они знают друг о друге буквально все, включая самые сокровенные фантазии и болезненные точки. Чтобы победить при ссоре, партнеры могу манипулировать своими знаниями, используя их друг против друга, чтобы побольнее задеть, укусить, заставить замолчать. И зря. С этого и начинается охлаждение, когда мы перестаем дорожить самым сокровенным, когда победа становится важнее чувств полвины. Можно ли не допустить разрыва?

Перед вами 6 «нет» при ссоре с любимыми, которые помогут сохранить отношения!

1. Не критикуйте личность партнера

Естественно, когда нервы на пределе, хочется обвинить половину во всех смертных грехах, не скупясь на выражения в стиле «тряпка», «похотливый самец», «ленивый опоссум» или «фригидная мегера». Яд сам льется из губ, с каждым разом становясь все изощренней. Остановитесь! Вскоре вы снова помиритесь, но никакие «прости» уже не заставят забыть услышанное. Хотите вылить свою желчь? Критикуйте поступок партнера, но не его личность.

2. Не хлопайте дверями

Только в сопливых мелодрамах сцены, где она хлопает дверью во время ссоры, а он бежит за ней следом, красиво поигрывая мускулами, заканчиваются страстным сексом. В реальности все не так. Когда вы уходите на пике скандала, партнер воспринимает это как предательство, трусость или даже плевок в лицо, а потому не станет догонять вас с извинительными речами. Хотите решить конфликт по-взрослому? Выйдите из образа 15-ти летней девочки (каким бы амбалом вы ни были), успокойте эмоции и поговорите лицом к лицу.

3. Не грозитесь разводом

Еще одна вещь, которая больно ранит половину, – это упоминания о разводе, как только между вами появляются какие-то размолвки или сцены ревности. «Считаешь себя самым умным? Тогда собирай манатки и вали, больше я тебе не жена». Знакомо? Ясное дело, вы все это не специально, эмоции нахлынули и т. д. Вот только поставьте себя на место партнера. Порадует ли вас поворот, когда вместо «решать проблемы в горе и радости», он сдастся и вычеркнет вас из своей жизни. Где тут большая и сильная любовь? Это детство.

4. Не впутывайте родителей

Одно дело, когда о ваших ссорах знаете только вы, другое, когда при первой же возможности каждый из вас бежит слюнявить маме жилетку. Как это часто получается, партнеры в итоге мирятся, однако родители жалоб не забывают. Они начинают лезть со своим уставом в молодую семью, учить их жизни, давать непрошенные советы. А потом семейная идиллия рушится под натиском большого количества доброжелателей со своим «особым мнением».

5. Не устраивайте кулачных боев

Иногда слов не хватает, а дело пахнет жаренным. Хорошо, если вы оба впадаете в экстаз от сцен насилия или кулачного мордобоя. Другое дело – реальная жизнь. Никакая злоба и раздражение не смогут оправдать поднятых на партнера рук или хорошенько заточенных коготков. Насилие – вообще последняя мера, после которой вы больше не сможете вернуться к прежним отношениям. Никогда. Берегите свои чувства и помните о последствиях!

6. Не ложитесь спать порознь

Наконец, даже самый атмосферный скандал не должен заставить вас лечь в разные постели. Залог счастливых отношений – вместе спать и вместе просыпаться, чтобы ни случилось. Вы можете повернуться к партнеру внушительной пятой точкой и угрожающе сопеть, можете злобно кусать подушку или натужно реветь, однако заснуть обязаны вместе! Тогда рефлексы возьмут свое: либо кто-то кого-то обнимет, либо во сне обиды отойдут на второй план и утреннее опухшее лицо любимой заставит многое переосмыслить в жизни…

Просто помните, партнер – это наше отражение, часть нашей души, музыка нашего сердца. Чем бросать друг в друга копья ненависти, брызгать словесным поносом и ядовито рычать, попробуйте вспомнить одну мудрую мысль: а как бы в этой ситуации поступила любовь?

Текст: Flytothesky.ru