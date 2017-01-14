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Эта женщина построила дом для своих четверых детей с помощью уроков на YouTube
15.01.2017 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь,
Все началось в 2007 году, когда Кара увидела дом, разрушенный торнадо до самого основания… Это привело её к мысли о том, чтобы купить гипсокартон и выстроить на этом месте домик своей мечты. Дети Кары (тогда им было 2, 11, 15 и 17) полностью её поддержали, так как после бытового насилия для них это был наилучший вариант налаживания своей жизни.
Кара взяла банковский кредит в 150 тысяч долларов на строительные материалы, запаслась видеоуроками из Youtube и заручилась поддержкой своей семейной команды – и они это сделали! Они научились заливать фундамент, возводить стены, и в результате построили дом в 3500 кв. футов (325 кв.м) с пятью спальнями, тремя гаражами, огромной мастерской и двухэтажным домиком на дереве. Семья стала сильной и сплоченной, как никогда! Они живут в своем уютном особняке под названием «Inkwell Manor» вот уже восемь лет, и Кара может смело сказать, что теперь её дети ничего не боятся вообще: «Они без страха начинают что-то новое. Нет ничего, что они не могли бы сделать. И это невероятно».
А еще Кара Брукинс
Знакомьтесь, Кара Брукинс и её дети: Джейда, Роман, Дрю и Хоуп
За плечами Кары два неудавшихся брака, в которых присутствовало семейное насилие и последующее преследование психически нездоровым бывшим мужем – это очень негативно повлияло на её семью
«Моим детям и мне нужны были перемены», – говорит Кара
«Мне было стыдно, и я ужасно переживала из-за того, что у детей была заниженная самооценка и никакой уверенности в себе»
Поэтому вся семья (детям на тот момент было 17, 15, 11 и 2 года) решила начать жизнь заново и построить свой собственный дом, поскольку покупку нового они позволить себе не могли
Проблема была в том, что у них было ноль знаний и ноль умений – но это их не остановило
Получив в банке кредит в 150 тысяч долларов, вооружившись видеоуроками на Youtube и взявшись за работу сообща, семья сделала это
Они научились возводить стены дома
Заливать бетон
Класть кирпичи
И работать в команде
Они также смогли почувствовать себя единой семьей
И в результате…
Они построили дом в 3500 кв. футов (325 кв.м) с пятью спальнями, тремя гаражами, огромной мастерской и двухэтажным домиком на дереве
И семья стала сплоченной и сильной, как никогда
Кара и её семья живет в этом доме под названием ‘Inkwell Manor’ вот уже восемь лет
И она с гордостью может сказать, что её дети больше ничего не боятся
«Они без страха начинают что-то новое. Нет ничего, что они не могли бы сделать. И это невероятно»
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Знакомьтесь, Кара Брукинс из штата Арканзас, мать четверых детей. Она ухитрилась совершить самый настоящий подвиг и удивить многих людей. За её плечами два...
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