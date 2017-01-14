Знакомьтесь, Кара Брукинс из штата Арканзас, мать четверых детей. Она ухитрилась совершить самый настоящий подвиг и удивить многих людей. За её плечами два неудавшихся брака, в которых присутствовало семейное насилие и последующее преследование психически нездоровым бывшим мужем. «Моим детям и мне нужны были перемены, – говорит Кара. – Мне было стыдно, и я ужасно переживала из-за того, что у детей была заниженная самооценка и никакой уверенности в себе». И тогда она решила, что у неё и её семьи будет новый старт в жизни. Увы, но Кара не могла позволить себе купить новый дом, но это её не остановило. Вместо этого она решила построить его самостоятельно с нулевым опытом и нулевыми знаниями.

Все началось в 2007 году, когда Кара увидела дом, разрушенный торнадо до самого основания… Это привело её к мысли о том, чтобы купить гипсокартон и выстроить на этом месте домик своей мечты. Дети Кары (тогда им было 2, 11, 15 и 17) полностью её поддержали, так как после бытового насилия для них это был наилучший вариант налаживания своей жизни.

Кара взяла банковский кредит в 150 тысяч долларов на строительные материалы, запаслась видеоуроками из Youtube и заручилась поддержкой своей семейной команды – и они это сделали! Они научились заливать фундамент, возводить стены, и в результате построили дом в 3500 кв. футов (325 кв.м) с пятью спальнями, тремя гаражами, огромной мастерской и двухэтажным домиком на дереве. Семья стала сильной и сплоченной, как никогда! Они живут в своем уютном особняке под названием «Inkwell Manor» вот уже восемь лет, и Кара может смело сказать, что теперь её дети ничего не боятся вообще: «Они без страха начинают что-то новое. Нет ничего, что они не могли бы сделать. И это невероятно».

А еще Кара Брукинс написала и издала книгу про себя и свою семью, дав ей название «Взлёт».

Знакомьтесь, Кара Брукинс и её дети: Джейда, Роман, Дрю и Хоуп





За плечами Кары два неудавшихся брака, в которых присутствовало семейное насилие и последующее преследование психически нездоровым бывшим мужем – это очень негативно повлияло на её семью





«Моим детям и мне нужны были перемены», – говорит Кара





«Мне было стыдно, и я ужасно переживала из-за того, что у детей была заниженная самооценка и никакой уверенности в себе»





Поэтому вся семья (детям на тот момент было 17, 15, 11 и 2 года) решила начать жизнь заново и построить свой собственный дом, поскольку покупку нового они позволить себе не могли





Проблема была в том, что у них было ноль знаний и ноль умений – но это их не остановило





Получив в банке кредит в 150 тысяч долларов, вооружившись видеоуроками на Youtube и взявшись за работу сообща, семья сделала это





Они научились возводить стены дома





Заливать бетон





Класть кирпичи





И работать в команде





Они также смогли почувствовать себя единой семьей





И в результате…





Они построили дом в 3500 кв. футов (325 кв.м) с пятью спальнями, тремя гаражами, огромной мастерской и двухэтажным домиком на дереве





И семья стала сплоченной и сильной, как никогда





Кара и её семья живет в этом доме под названием ‘Inkwell Manor’ вот уже восемь лет





И она с гордостью может сказать, что её дети больше ничего не боятся





«Они без страха начинают что-то новое. Нет ничего, что они не могли бы сделать. И это невероятно»





Текст: Flytothesky.ru