События, вызывающие сильные эмоции, довольно долго воздействуют на память, сообщают ученые из Женевы и Нью-Йорка. Даже через полчаса после такого события, следующее, причем нейтральное, не имеющее с первым прямой связи, лучше сохраняется в памяти.





Общеизвестно, что переживания, окрашенные эмоциями, запоминаются лучше тех, при которых не испытываешь сильных чувств. Большинство людей обычно хорошо помнят яркие случаи своей жизни. Однако лишь немногие могут рассказать, что они делали за две недели до врезавшегося в память происшествия.

Но ученые до сих пор не знали, насколько сильные чувства улучшают сохранение в памяти того, что происходит позже запомнившихся событий. Именно этому вопросу посвящена работа международной команды из университетов Женевы и Нью-Йорка, вышедшая в «Nature Neuroscience».

«В нашем исследовании мы показали, что и неэмоциональные переживания лучше сохраняются в мозге, если они следуют за эмоциональным событием», — пишет Ульрике Риммеле (Ulrike Rimmele) из университета Женевы.

В проведенном эксперименте 44 участникам было предложено рассмотреть фотографии, а шесть часов спустя вспомнить их и выполнить тест на проверку памяти, о котором подопытных заранее не предупреждали. Одной группе сначала показывали изображения сцен с эмоциональным содержанием, а по истечении от десяти минут до получаса — нейтральные фотографии. Вторая группа смотрела сначала нейтральные картинки, а затем эмоциональные.

Выяснилось, что участники, которые сначала видели образы, воздействующие на чувства, смогли потом вспомнить нейтральные изображения лучше, чем члены второй группы.

В ходе эксперимента исследователи измеряли активность мозга и пробуждение чувств испытуемых. Было установлено, что активность мозга, изменившаяся при просмотре эмоциональных картин, позже вновь появилась после сохранения в памяти нейтральных изображений. Но с теми, кто сначала увидел нейтральные фотографии, такого не произошло.

«Это исследование позволит нам прояснить важные аспекты механизмов, которые управляют нашей памятью», — считает Ульрике Риммеле.

Полученные данные полезны не только для новых методов обучения в сфере образования, но и для лучшего понимания и лечения психологических проблем, например, тревожности или посттравматического стрессового расстройства.

Текст: Flytothesky.ru