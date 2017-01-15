Все мы, наверное, оказывались в подобной ситуации: отношения, на ваш взгляд, развиваются замечательно, а потом партнер вдруг словно выдыхается, и вот вы снова одна. Если события происходят именно по такому сценарию уже не в первый раз, тогда, может быть, стоит посмотреть в зеркало и спросить себя, не слишком ли вы скучны, пресны и даже нудноваты. Включите немного самокритики и признайтесь себе, что любые отношения очень быстро «черствеют», если один из партнеров оказывается откровенным занудой. Проверьте, не относятся ли пять нижеописанных качеств типичной скучной женщины и к вам.





1. Даже классический «синий чулок» выглядит веселее, чем вы

Если вы постоянно пытаетесь слиться с фоном и не отсвечивать, находясь вместе со своим партнером в обществе, то это очень явный признак вашей «бесцветности». Вам страшно привлекать внимание, вызывать у людей какие-то эмоции и реакции, а также вы боитесь критики и просто выглядеть смешной и неуклюжей. Выход только один: научиться держать себя уверенно и выделяться в толпе.

2. Вы слишком нерешительны и боязливы, чтобы предпринимать какие-либо действия

Многие женщины просто цепенеют от страха наделать ошибок или хотя бы рискнуть что-то предпринять, потому они никогда не решаются попробовать что-нибудь новое или захватывающее. А все, что банально, стандартно и шаблонно, очень быстро переходит в разряд скучного и приевшегося. Когда вы в последний раз хотели заглянуть в ресторан с экзотической кухней, заняться необычным хобби или кардинально поменять карьеру? Скорее всего, никогда. Любые оплошности, промахи и ошибки приводят к росту и развитию, потому прекратите их панически бояться.

3. Вы тихи и незаметны, как мышь

В детстве вас наверняка ругали за создаваемый шум, громкие крики или излишнюю подвижность. К сожалению, у многих неодобрение такой активности со стороны взрослых прочно засело в голове и осталось на всю жизнь, потому теперь мы боимся что-то озвучивать или делать, поскольку постоянно обеспокоены тем, что можем кого-то обидеть, помешать или просто ляпнуть что-то неуместное. Лечение простое: не бойтесь высказываться; обмен мнениями – это вообще-то очень даже увлекательное занятие.

4. Вы невнимательны к другим людям

Обратная сторона пункта три – это ваше умение говорить, но говорить, увы, только о себе, что тоже довольно скучно и утомительно для слушателей. Мир отнюдь не вращается вокруг вас, потому настало время открыть глаза и принять этот неоспоримый факт. Попробуйте раздобыть информацию об окружающих людях, чтобы понимать, чем они живут и дышат, а затем прекратите вести монологи и учитесь слушать. Это приводит к развитию познавательных разговоров, диалогов, групповых бесед и дискуссий, где участников никак нельзя назвать скучными людьми.

5. Страстность вам не свойственна

Страстность, энтузиазм, умение загораться и гореть – это то, что делает человека живым и «цепляющим». Снова задайте себе вопрос о том, когда вы в последний раз чем-то страстно были увлечены? Если последние отношения не вызвали в вас огонь, не сделали вас светящейся и оптимистичной, то, наверное, хорошо, что они завершились.

Но, прежде чем приступить к поискам следующего кандидата, все же проанализируйте себя и свои поведенческие модели, а затем попытайтесь понять, есть ли на Земле что-то, что заставляет вас оживать, трепетать и активно радоваться жизни. Это самая привлекательная вещь в женщине, и такую партнершу вряд ли кто-то назовет унылой и занудной. Найдите себе новое хобби, вдохновитесь чем-либо или установите себе заманчивые цели, чтобы вас переполнял энтузиазм и горели глаза.

Почему некоторых женщин считают скучными, банальными и даже занудными? Они быстро наскучивают своим партнерам, и все их отношения обычно заканчиваются полным провалом. Никогда не поздно научиться быть самым интересным человеком в компании, просто отпустив свои страхи и поверив в себя. Уверенные женщины – наиболее привлекательные женщины в мире, и вы запросто можете стать одной из них.

Текст: Flytothesky.ru