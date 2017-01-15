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Карпенко: нонсенс, когда с оценками в 5-6 баллов идут в вузы

16.01.2017 09:26 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Поступать в высшие учебные заведения должны абитуриенты с высокими баллами в аттестатах, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования республики Игорь Карпенко.

Карпенко: нонсенс, когда с оценками в 5-6 баллов идут в вузы
© Sputnik / Виктор Толочко
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Карпенко был назначен министром образования в конце декабря, а уже в середине января были изменены правила поступления в вузы и ссузы. Комментируя их, глава ведомства подчеркнул — в высшем образовании, и особенно в педагогической сфере, необходимы мотивированные молодые люди. Поинтересовались у министра образования и о его взгляде на то, должно ли быть высшее образование элитарным.

"Тот, кто имеет более высокий уровень знаний — и должен в первую очередь пробовать себя в системе высшего образования. Нонсенс, когда ребята с оценками в пятерки и шестерки говорят, что будут поступать в вузы. Чтобы туда поступать — нужны более высокие баллы", — заявил Карпенко.

Министр подчеркнул: поступление в вуз — лишь первый шаг, за которым следует большой объем работы, который "многие не выдерживают".

"То, что мы создали сегодня условия равнодоступности к системе высшего образования — это факт. Мы создали ЦТ и справедливый способ получить доступ абитуриентами к высшему образованию, искоренили коррупционную составляющую", — отметил глава Минобразования.

Как добавил Карпенко, порой за сертификатами централизованного тестирования "мы не видим личность абитуриента". Он подчеркнул, что необходимо обдумать то, как определять степень мотивации молодых людей к будущей профессии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Министр образования предложил всем задуматься о том, как понимать уровень мотивации абитуриентов к будущим профессиям.

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