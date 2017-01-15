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Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

16.01.2017 11:12 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет познакомить читателя с самыми смешными твитами Рейнольдса, в которых он делится советами по воспитанию детей и просто рассказывает о своём ребёнке!

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!
Businessinsider.com

Я готов пройти сквозь огонь ради своей дочери. Ну, не совсем через ОГОНЬ, это же так опасно. Но в супер влажную комнату я готов войти. Только не в очень влажную, у меня же причёска

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Я сказал своей дочери, что солнце заходит, потому что она плохо себя ведёт. Теперь я серьёзно задумался над написанием книги по воспитанию детей

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Не важно, какую детскую книгу я читаю своей вопящей дочери в самолёте, мораль каждой из них сводится к вазектомии

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Быть отцом — одно из самых прекрасных чувств на Земле. Не включая те удивительные года, которые я провел с ребёнком, конечно же

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Моей дочке всего 6 месяцев, но она вовсю рисует. Я, конечно же, повесил её рисунки на холодильник, но, по секрету, они тот ещё кошмар

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Полезный совет: Родителям очень важно устраивать для себя небольшой отдых. И не важно, что вы будете чувствовать себя виноватым из-за того, что вас 14 лет не было дома

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Я зевнул, а моя дочка чихнула мне прямо в рот. Теперь сидит такая довольная. Ржу с неё до слёз. Ведь однажды ей придется устраивать мне похороны

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Моя малышка травмирована этой жизнью. «50 оттенков серого» — наихудшая раскраска для детей!

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Ок, Тиндер — это не приложение для поиска нянь. Мои извинения Кристалл и Джанин за непонимание

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Я посмотрел «Холодное сердце» без моей двухлетней дочки этим утром. Отчаяние проявляется во многих формах

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Этим утром моя дочь произнесла «киш» (пирог), что означает, что она умная голодная засранка

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Если бы тревога была олимпийским видом спорта, то я бы реально волновался за медаль. Потому что я заполучил бы её!

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Чёрт, это так сложно — в первый раз оставить свою дочку одну где-то. Я чуть не потерял её на фестивале «Burning Man»

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Нет ничего лучше, чем провести утро, глядя в глаза своей дочери и думая «Я не мог сделать ЭТО!»

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

Я обожаю наряжать свою доченьку! Малюсенькая кружевная пижамка. Маленькие беленькие носочки. Черная кожаная маска. Просто передозировка мимимишности!

Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!

 
 
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Все папы души не чают в своих дочках и готовы сделать для них всё. Вот и известный актёр Райан Рейнольдс не отстаёт: он настолько любит свою маленькую дочку...

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