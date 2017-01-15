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Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!
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Фактрум хочет познакомить читателя с самыми смешными твитами Рейнольдса, в которых он делится советами по воспитанию детей и просто рассказывает о своём ребёнке!
Я готов пройти сквозь огонь ради своей дочери. Ну, не совсем через ОГОНЬ, это же так опасно. Но в супер влажную комнату я готов войти. Только не в очень влажную, у меня же причёска
Я сказал своей дочери, что солнце заходит, потому что она плохо себя ведёт. Теперь я серьёзно задумался над написанием книги по воспитанию детей
Не важно, какую детскую книгу я читаю своей вопящей дочери в самолёте, мораль каждой из них сводится к вазектомии
Быть отцом — одно из самых прекрасных чувств на Земле. Не включая те удивительные года, которые я провел с ребёнком, конечно же
Моей дочке всего 6 месяцев, но она вовсю рисует. Я, конечно же, повесил её рисунки на холодильник, но, по секрету, они тот ещё кошмар
Полезный совет: Родителям очень важно устраивать для себя небольшой отдых. И не важно, что вы будете чувствовать себя виноватым из-за того, что вас 14 лет не было дома
Я зевнул, а моя дочка чихнула мне прямо в рот. Теперь сидит такая довольная. Ржу с неё до слёз. Ведь однажды ей придется устраивать мне похороны
Моя малышка травмирована этой жизнью. «50 оттенков серого» — наихудшая раскраска для детей!
Ок, Тиндер — это не приложение для поиска нянь. Мои извинения Кристалл и Джанин за непонимание
Я посмотрел «Холодное сердце» без моей двухлетней дочки этим утром. Отчаяние проявляется во многих формах
Этим утром моя дочь произнесла «киш» (пирог), что означает, что она умная голодная засранка
Если бы тревога была олимпийским видом спорта, то я бы реально волновался за медаль. Потому что я заполучил бы её!
Чёрт, это так сложно — в первый раз оставить свою дочку одну где-то. Я чуть не потерял её на фестивале «Burning Man»
Нет ничего лучше, чем провести утро, глядя в глаза своей дочери и думая «Я не мог сделать ЭТО!»
Я обожаю наряжать свою доченьку! Малюсенькая кружевная пижамка. Маленькие беленькие носочки. Черная кожаная маска. Просто передозировка мимимишности!
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Все папы души не чают в своих дочках и готовы сделать для них всё. Вот и известный актёр Райан Рейнольдс не отстаёт: он настолько любит свою маленькую дочку...
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